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Gás do Povo tem prazo prorrogado até 2031 e mantém recarga gratuita para cerca de 15 milhões de famílias

Famílias inscritas no CadÚnico podem receber até seis recargas de botijão de 13 kg por ano; veja quem tem direito e como retirar o gás

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:01

Gás do Povo: governo prorroga vigência do auxílio até 2031
Gás do Povo tem prazo prorrogado até 2031 e mantém recarga gratuita para cerca de 15 milhões de famílias Crédito: Ricardo Botelho/MME

As famílias de baixa renda que recebem o Gás do Povo poderão continuar tendo acesso à recarga gratuita do botijão de 13 kg até 19 de novembro de 2031. A Medida Provisória 1.400/2026, assinada na sexta-feira (6) e publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (9), estende a vigência da lei que regulamenta o benefício. A medida já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para que a prorrogação se torne definitiva.

A norma evita que a legislação do programa perca a validade em 19 de novembro de 2026 e mantém as regras de atendimento a cerca de 15 milhões de famílias. Para 2027, o projeto de Orçamento prevê aproximadamente R$ 7,6 bilhões para o benefício, valor que ainda depende de aprovação pelo Congresso Nacional.

Guia do Gás do Povo para evitar taxas

A liberação do lote de novembro do Gás do Povo começa no dia 10 em Salvador e no interior da Bahia. por Crédito: Ricardo Stuckert, PR
O beneficiário pode liberar o botijão de 13 kg usando o cartão do Bolsa Família, cartão da Caixa ou CPF com SMS. por Crédito: Divulgação, GOV
Para garantir 100% de gratuidade, o morador deve buscar a recarga pessoalmente levando o vasilhame de ferro vazio. por Crédito: Divulgação, GOV
Fique atento pois o programa cobre apenas o combustível; se pedir teleentrega, a distribuidora pode cobrar o frete. por Crédito: Divulgação, GOV
Os pontos de troca credenciados na Bahia podem ser consultados no aplicativo oficial ou no Portal Cidadão da Caixa. por Crédito: Helano Stuckert,MDS
O prazo de retirada depende do tamanho da família e o benefício não acumula, sendo cancelado se não for retirado a tempo. por AGENCIA BRASIL
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A liberação do lote de novembro do Gás do Povo começa no dia 10 em Salvador e no interior da Bahia. por Crédito: Ricardo Stuckert, PR

Como funciona o auxílio

A modalidade gratuita permite que o responsável familiar troque o botijão vazio de 13 kg por outro cheio diretamente nas revendas credenciadas, sem pagar pela recarga. O limite anual varia de quatro recargas para famílias com duas ou três pessoas a seis para aquelas com quatro ou mais integrantes. O benefício não cobre a compra do vasilhame nem eventuais taxas de entrega.

Para retirar o produto, o beneficiário pode apresentar o cartão com chip do Bolsa Família, o cartão de débito da Caixa ou informar o CPF do responsável familiar acompanhado de um código de validação enviado por SMS ao celular cadastrado na instituição. A disponibilidade do vale e as revendas credenciadas podem ser consultadas no aplicativo Meu Social ou no portal oficial do Gás do Povo. O programa é uma reformulação do antigo Auxílio Gás, criado em 2021, que passou a oferecer recargas gratuitas e teve o atendimento ampliado nacionalmente em 2026.

Quem tem direito e quais são as regras do CadÚnico

Veja como funciona o novo voucher e a retirada do Gás do Povo

Identificação clara: saiba como localizar as revendas credenciadas para trocar seu voucher pelo botijão cheio. Roberta Aline/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL
Governo Federal consolida a transição do antigo Auxílio Gás para o modelo de voucher do Gás do Povo em todo o país. Ricardo Stuckert/PR  por AGENCIA BRASIL
Cada voucher possui uma data de validade específica que varia conforme o tamanho da família. Ricardo Stuckert/PR  por AGENCIA BRASIL
Logística de abastecimento: programa prevê a entrega de até seis botijões por ano para as famílias mais numerosas. Reprodução/Ministério de Minas e Energia por AGENCIA BRASIL
Novo valor reajustado em maio garante que famílias de 22 estados não precisem completar o preço do botijão do próprio bolso. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Dinheiro na conta ficou no passado: entenda por que o governo substituiu o depósito em espécie por recargas diretas de botijão. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
O cartão do Bolsa Família continua sendo a principal chave de acesso para garantir o novo voucher do Gás do Povo. Lyon Santos/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL
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Identificação clara: saiba como localizar as revendas credenciadas para trocar seu voucher pelo botijão cheio. Roberta Aline/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL

Para receber o vale-recarga, é preciso estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) nos últimos 24 meses e ter renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. O CPF do responsável familiar deve estar regularizado, e o cadastro não pode apresentar pendências que impeçam a seleção. O programa prioriza famílias beneficiárias do Bolsa Família com duas ou mais pessoas registradas no mesmo código familiar. A seleção é automática, mas o cumprimento dos critérios não garante a inclusão imediata.

Em outra ponta, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou medidas de segurança que reafirmam as exigências de lacre, selo de inviolabilidade e identificação da marca da distribuidora em alto-relevo nos recipientes de até 13 kg. As regras buscam reforçar a rastreabilidade dos botijões e combater irregularidades no mercado de gás de cozinha.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Saiba quem tem direito ao vale do programa Gás do Povo e como retirar o benefício em outubro

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Tags:

Governo Federal Gás Economia Benefício Bolsa Familia Cadunico Auxílio

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