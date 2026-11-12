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Gás do Povo tem prazo prorrogado até 2031 e mantém recarga gratuita para cerca de 15 milhões de famílias

Famílias inscritas no CadÚnico podem receber até seis recargas de botijão de 13 kg por ano; veja quem tem direito e como retirar o gás

Matheus Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:01

Gás do Povo tem prazo prorrogado até 2031 e mantém recarga gratuita para cerca de 15 milhões de famílias Crédito: Ricardo Botelho/MME

As famílias de baixa renda que recebem o Gás do Povo poderão continuar tendo acesso à recarga gratuita do botijão de 13 kg até 19 de novembro de 2031. A Medida Provisória 1.400/2026, assinada na sexta-feira (6) e publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (9), estende a vigência da lei que regulamenta o benefício. A medida já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para que a prorrogação se torne definitiva.



A norma evita que a legislação do programa perca a validade em 19 de novembro de 2026 e mantém as regras de atendimento a cerca de 15 milhões de famílias. Para 2027, o projeto de Orçamento prevê aproximadamente R$ 7,6 bilhões para o benefício, valor que ainda depende de aprovação pelo Congresso Nacional.



Guia do Gás do Povo para evitar taxas 1 de 6

Como funciona o auxílio

A modalidade gratuita permite que o responsável familiar troque o botijão vazio de 13 kg por outro cheio diretamente nas revendas credenciadas, sem pagar pela recarga. O limite anual varia de quatro recargas para famílias com duas ou três pessoas a seis para aquelas com quatro ou mais integrantes. O benefício não cobre a compra do vasilhame nem eventuais taxas de entrega.



Para retirar o produto, o beneficiário pode apresentar o cartão com chip do Bolsa Família, o cartão de débito da Caixa ou informar o CPF do responsável familiar acompanhado de um código de validação enviado por SMS ao celular cadastrado na instituição. A disponibilidade do vale e as revendas credenciadas podem ser consultadas no aplicativo Meu Social ou no portal oficial do Gás do Povo. O programa é uma reformulação do antigo Auxílio Gás, criado em 2021, que passou a oferecer recargas gratuitas e teve o atendimento ampliado nacionalmente em 2026.

Quem tem direito e quais são as regras do CadÚnico

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Para receber o vale-recarga, é preciso estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) nos últimos 24 meses e ter renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. O CPF do responsável familiar deve estar regularizado, e o cadastro não pode apresentar pendências que impeçam a seleção. O programa prioriza famílias beneficiárias do Bolsa Família com duas ou mais pessoas registradas no mesmo código familiar. A seleção é automática, mas o cumprimento dos critérios não garante a inclusão imediata.

