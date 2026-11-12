Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gasolina e etanol seguem com tributos federais zerados até 9 de dezembro, mas preço nos postos pode não cair

Desoneração equivale a R$ 0,89 por litro de gasolina A e R$ 0,19 no etanol; ICMS estadual continua sendo cobrado

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:09

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos
A medida foi assinada e publicada em edição extra do Diário Oficial da União Crédito: Shutterstock

Os motoristas e motociclistas de todo o país terão mais um mês de manutenção da desoneração de tributos federais ao abastecer nos postos de combustíveis. O governo federal prorrogou até o dia 9 de dezembro de 2026 a redução a zero das alíquotas de PIS/Pasep e Cofins sobre a gasolina e o etanol hidratado, além da Cide-Combustíveis sobre a gasolina. A medida, porém, não garante redução imediata dos preços nas bombas, e o ICMS estadual continua sendo cobrado.

A medida foi assinada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada em edição extra do Diário Oficial da União de segunda-feira (9). O objetivo declarado é amenizar os efeitos da alta das cotações mundiais do petróleo. O preço final pago pelo consumidor, entretanto, também depende dos custos dos combustíveis, da distribuição e das margens de revenda.

Sonda NS-42 foi utilizada pela Petrobras na exploração do poço Morpho, onde foram identificadas três camadas com petróleo na costa do Amapá.

Autoridades posam durante visita à sonda NS-42, em agosto de 2026, no período de exploração do poço Morpho. por Divulgação/Ricardo Stuckert
Magda Chambriard acompanha o presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira durante visita à embarcação utilizada nas pesquisas na Foz do Amazonas. por Divulgação/Governo do Amapá
Magda Chambriard acompanha o presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira durante visita à embarcação utilizada nas pesquisas na Foz do Amazonas. por Divulgação/Ricardo Stuckert
Estrutura da sonda NS-42 reúne equipamentos utilizados nas atividades de pesquisa de petróleo em águas profundas na Margem Equatorial. por Divulgação/Petrobras
Navio-sonda NS-42 possui equipamentos destinados à pesquisa de petróleo em grandes profundidades no oceano. por Divulgação/Petrobras
Navio-sonda NS-42 opera em águas ultraprofundas na Margem Equatorial brasileira, região considerada estratégica para a exploração de petróleo. por Divulgação/Petrobras
1 de 6
Autoridades posam durante visita à sonda NS-42, em agosto de 2026, no período de exploração do poço Morpho. por Divulgação/Ricardo Stuckert

Subsídio ao etanol não chega diretamente ao motorista

A renovação do decreto mantém também o pagamento da subvenção de R$ 0,428 por litro de etanol hidratado, destinada aos produtores e às cooperativas de produtores de biocombustíveis. O benefício, que não é pago diretamente ao motorista, tem impacto estimado em R$ 813,41 milhões pelo período de 30 dias. A ajuda financeira busca preservar a competitividade do etanol em comparação com a gasolina, mas não representa um desconto automático no preço cobrado pelos postos.

Fica mantida a exceção para a gasolina de aviação, que não faz parte da desoneração tributária. Para os consumidores, é importante observar que a redução de R$ 0,89 por litro de gasolina A, combustível puro comercializado antes da mistura com etanol, e de R$ 0,19 por litro de etanol hidratado corresponde aos tributos federais dispensados, e não a um novo desconto sobre os preços atualmente praticados nas bombas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Acelen reduz preço do diesel em 2,8% e da gasolina em 4% com queda do petróleo

Posto de combustíveis oferece até 10 litros gasolina de graça no dia de inauguração

Diesel e gasolina podem ficar mais caros na Bahia após reajuste

Etanol segue mais vantajoso que gasolina na Bahia; veja quando vale a pena abastecer

Alta do petróleo pressiona preços dos combustíveis

A prorrogação ocorre em meio aos conflitos no Oriente Médio, que elevaram os preços internacionais do petróleo e pressionaram os custos de importação e as margens de refino. Segundo o Ministério da Fazenda, a manutenção da desoneração busca reduzir os efeitos dessas oscilações sobre os preços dos combustíveis no mercado brasileiro.

O Ministério da Fazenda estima que a prorrogação da desoneração da gasolina e do etanol terá impacto fiscal de R$ 2,76 bilhões entre 10 de novembro e 9 de dezembro de 2026. Segundo a pasta, esse valor deverá ser compensado por receitas extraordinárias da União provenientes do setor de petróleo. A compensação, entretanto, é uma previsão apresentada pelo ministério, e não um resultado de arrecadação já consolidado.

Tags:

Motorista Imposto Gasolina Governo Federal Economia Politica Etanol

Mais recentes

Imagem - Vendas de carros elétricos e híbridos batem recorde e já somam 18% do mercado no Brasil, veja lista dos mais vendidos

Vendas de carros elétricos e híbridos batem recorde e já somam 18% do mercado no Brasil, veja lista dos mais vendidos
Imagem - Gás do Povo tem prazo prorrogado até 2031 e mantém recarga gratuita para cerca de 15 milhões de famílias

Gás do Povo tem prazo prorrogado até 2031 e mantém recarga gratuita para cerca de 15 milhões de famílias
Imagem - Guia de proteção doméstica ensina famílias a enfrentar emergências climáticas

Guia de proteção doméstica ensina famílias a enfrentar emergências climáticas