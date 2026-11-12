ATENÇÃO NA BOMBA

Gasolina e etanol seguem com tributos federais zerados até 9 de dezembro, mas preço nos postos pode não cair

Desoneração equivale a R$ 0,89 por litro de gasolina A e R$ 0,19 no etanol; ICMS estadual continua sendo cobrado

Matheus Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:09

A medida foi assinada e publicada em edição extra do Diário Oficial da União Crédito: Shutterstock

Os motoristas e motociclistas de todo o país terão mais um mês de manutenção da desoneração de tributos federais ao abastecer nos postos de combustíveis. O governo federal prorrogou até o dia 9 de dezembro de 2026 a redução a zero das alíquotas de PIS/Pasep e Cofins sobre a gasolina e o etanol hidratado, além da Cide-Combustíveis sobre a gasolina. A medida, porém, não garante redução imediata dos preços nas bombas, e o ICMS estadual continua sendo cobrado.



A medida foi assinada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada em edição extra do Diário Oficial da União de segunda-feira (9). O objetivo declarado é amenizar os efeitos da alta das cotações mundiais do petróleo. O preço final pago pelo consumidor, entretanto, também depende dos custos dos combustíveis, da distribuição e das margens de revenda.



Sonda NS-42 foi utilizada pela Petrobras na exploração do poço Morpho, onde foram identificadas três camadas com petróleo na costa do Amapá. 1 de 6

Subsídio ao etanol não chega diretamente ao motorista

A renovação do decreto mantém também o pagamento da subvenção de R$ 0,428 por litro de etanol hidratado, destinada aos produtores e às cooperativas de produtores de biocombustíveis. O benefício, que não é pago diretamente ao motorista, tem impacto estimado em R$ 813,41 milhões pelo período de 30 dias. A ajuda financeira busca preservar a competitividade do etanol em comparação com a gasolina, mas não representa um desconto automático no preço cobrado pelos postos.



Fica mantida a exceção para a gasolina de aviação, que não faz parte da desoneração tributária. Para os consumidores, é importante observar que a redução de R$ 0,89 por litro de gasolina A, combustível puro comercializado antes da mistura com etanol, e de R$ 0,19 por litro de etanol hidratado corresponde aos tributos federais dispensados, e não a um novo desconto sobre os preços atualmente praticados nas bombas.

Alta do petróleo pressiona preços dos combustíveis

A prorrogação ocorre em meio aos conflitos no Oriente Médio, que elevaram os preços internacionais do petróleo e pressionaram os custos de importação e as margens de refino. Segundo o Ministério da Fazenda, a manutenção da desoneração busca reduzir os efeitos dessas oscilações sobre os preços dos combustíveis no mercado brasileiro.

