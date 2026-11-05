FREIO NA CARTEIRA ASSINADA

Geração de empregos com carteira assinada cai 43% no Brasil e registra pior setembro desde 2020, com apenas 121 mil novas vagas

Novo Caged registra desaceleração no mercado formal de trabalho, enquanto salário médio de admissão fica em R$ 2.429 e total de vínculos atinge recorde

Matheus Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 19:06

Mesmo com o menor ritmo de expansão mensal, o número total de trabalhadores contratados sob o regime da CLT atingiu um novo recorde Crédito: Shutterstock

O saldo de empregos formais de setembro marcou o resultado mais baixo para o mês desde que o governo alterou a forma de calcular os dados em 2020. O desempenho ficou aquém dos saldos positivos computados em setembro de 2020 (299,7 mil), 2021 (330,1 mil), 2022 (278,6 mil), 2023 (204,8 mil) e 2024 (252,3 mil). No resultado acumulado entre janeiro e setembro, a economia brasileira gerou 1,25 milhão de empregos com carteira assinada, retração de 27,9% frente ao 1,73 milhão obtido no mesmo período de 2025.



Esse é o menor volume de vagas criadas para o período de nove meses desde a pandemia de covid-19, em 2020, quando o país havia eliminado 775 mil postos formais.

Vagas de emprego para pessoas com deficiência 1 de 22

Contratações e demissões no período

Relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, revela que o país abriu 121,3 mil postos com carteira assinada no mês. O número é resultado de 2,21 milhões de contratações contra 2,09 milhões de demissões efetuadas no período, representando um encolhimento de 43,5% na comparação com as 214,6 mil vagas criadas em setembro do ano passado.



Carteira assinada tem alta junto com salários

Mesmo com o menor ritmo de expansão mensal, o estoque de vínculos de trabalho sob o regime da CLT atingiu um novo recorde ao somar 48,36 milhões de empregos formais no encerramento de setembro. O volume supera os 48,24 milhões contabilizados no mês de agosto e fica acima dos 47,57 milhões registrados em setembro de 2025.

Em relação à remuneração, o salário médio de entrada dos trabalhadores contratados ficou em R$ 2.429,41 no mês, mostrando estabilidade frente aos R$ 2.430,51 de agosto e um aumento real na comparação com os R$ 2.384,50 pagos um ano antes.

Por que os dados do Caged dividem espaço com a taxa do IBGE

Os especialistas ressaltam que o Caged monitora apenas quem trabalha com registro em carteira e não contabiliza os trabalhadores informais. Essa diferença faz com que os dados do Ministério do Trabalho não possam ser comparados diretamente com a taxa oficial de desemprego apurada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE.