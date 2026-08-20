ECONOMIA

Gerente da Bracell participa de debate em Feira de Santana sobre liderança feminina na indústria baiana

Cíntia Liberato, que responde pela Comunicação, Relações Institucionais e Responsabilidade Social da companhia no Nordeste, participará do encontro promovido pelo Comitê da Mulher na Indústria da FIEB nesta sexta-feira, 21

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:52

O último relatório de Sustentabilidade da Bracell evidencia que, em 2025, a companhia já possuía 27,7% de mulheres em cargos de liderança Crédito: DIVULGAÇÃO

Mulheres de diferentes segmentos da indústria e do desenvolvimento da economia da Bahia irão participar, na tarde desta sexta-feira, 21, da mesa-redonda “Elas Lideram a Indústria Baiana”, realizada pelo Comitê da Mulher na Indústria (CMI) da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), com apoio da Gerência de Relações Sindicais (GRS) da entidade. Dentre elas estará Cíntia Liberato, gerente de Comunicação, Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Bracell Nordeste.

O encontro, que faz parte da iniciativa “Elas Lideram a Indústria Baiana – Programa de Interiorização e Fortalecimento da Liderança Feminina Industrial”, será realizado às 16h, no Centro das Indústrias de Feira de Santana (CIFS), na Avenida Nóide Cerqueira, no bairro Sim, e é voltado para empresárias, gestoras e mulheres que ocuparam cargo de liderança. As pessoas interessadas em participar podem realizar as inscrições pelo endereço

Além da gerente da Bracell, integrarão a mesa Márcia Cristina Ferreira, secretária de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana; Eunice Habibe, presidente do Comitê da Mulher na Indústria (CMI/FIEB); Amália Santos, sócia-administradora da Vitta Croc; Kesley Jordana Santos, diretora da Granja Tambaú. A mediação será de Jaqueline El Chami.

“Integrar a programação de um evento que evidencia a diversidade no setor industrial baiano e a importância das mulheres na liderança, especialmente nesse segmento, é muito relevante para mostrar que estamos em todos os segmentos da atividade econômica e que podemos contribuir, de forma estratégica e com um olhar mais sensível e atento, para o desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva. Por isso, sinto-me muito contente em poder compartilhar as experiências, principalmente como gerente de uma empresa que tem como base a promoção da liderança feminina como uma das metas prioritárias, por meio do Compromisso Bracell 2030”, afirma.