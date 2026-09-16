PEPSI

Gigante das bebidas demite 70% dos funcionários de fábrica nos EUA

Unidade tinha 143 empregados; 98 foram afetados pela redução, que atingiu áreas de transporte, produção, frota e armazém

Mariana Rios

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:27

Unidade da PepsiCo em Maryland tinha 143 empregados Crédito: Google Maps

A gigante das bebidas PepsiCo demitiu 98 dos 143 funcionários de uma unidade em Cheverly, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. A redução atingiu 70% da força de trabalho da fábrica e entrou em vigor na segunda-feira (14).

Segundo o portal de notícias NBC Washington, os cortes atingiram trabalhadores das áreas de frota, transporte, produção e armazém, além de outros funcionários assalariados. A prefeitura de Cheverly confirmou a redução e informou que foi comunicada pela empresa no mesmo dia em que a medida entrou em vigor.

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Apesar das demissões, a PepsiCo informou que as operações de vendas e entregas continuarão normalmente na unidade. A prefeitura afirmou que busca mais informações sobre os planos de longo prazo da companhia para o local e sobre quais operações permanecerão.