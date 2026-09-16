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Gigante das bebidas demite 70% dos funcionários de fábrica nos EUA

Unidade tinha 143 empregados; 98 foram afetados pela redução, que atingiu áreas de transporte, produção, frota e armazém

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:27

Unidade da PepsiCo em Maryland tinha 143 empregados
Unidade da PepsiCo em Maryland tinha 143 empregados Crédito: Google Maps

A gigante das bebidas PepsiCo demitiu 98 dos 143 funcionários de uma unidade em Cheverly, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. A redução atingiu 70% da força de trabalho da fábrica e entrou em vigor na segunda-feira (14).

Segundo o portal de notícias NBC Washington, os cortes atingiram trabalhadores das áreas de frota, transporte, produção e armazém, além de outros funcionários assalariados. A prefeitura de Cheverly confirmou a redução e informou que foi comunicada pela empresa no mesmo dia em que a medida entrou em vigor.

Refrigerante faz mal?

Refrigerantes podem aumentar o risco de câncer de fígado em 85% por Imagem: banco de imagens
Essas bebidas açucaradas estão ligadas a um crescimento de cirrose por Shutterstock
Refrigerante aumenta em 68% a taxa de mortalidade por doença hepática crônica por Shutterstock
Refrigerante por Shutterstock
refrigerantes podem aumentar o risco de câncer de fígado em 85%. Além disso, essas bebidas açucaradas estão ligadas a um crescimento de 68% na taxa de mortalidade por doença hepática crônica, conhecida como cirrose por Shutterstock
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Açúcar e sódio dos refrigerantes afetam a circulação e aumentam as células gordurosas (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por
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Refrigerantes podem aumentar o risco de câncer de fígado em 85% por Imagem: banco de imagens

Apesar das demissões, a PepsiCo informou que as operações de vendas e entregas continuarão normalmente na unidade. A prefeitura afirmou que busca mais informações sobre os planos de longo prazo da companhia para o local e sobre quais operações permanecerão.

A unidade fica na Pepsi Bottling Group, em Cheverly, e empregava 143 pessoas antes da redução. A prefeitura afirmou que os cortes terão impacto sobre os trabalhadores afetados e sobre a comunidade local.

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Emprego Carreira Demissão em Massa

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