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Gigante do agronegócio fecha fábrica após 50 anos e demite 110 funcionários na Argentina

Unidade produzia amônia e tiossulfato de amônio para uso industrial e agrícola; sindicato afirma que trabalhadores foram surpreendidos pela decisão

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 18:29

Bunge fecha fábrica na Argentina e demite 110 funcionários após 50 anos
Bunge fecha fábrica na Argentina e demite 110 funcionários após 50 anos Crédito: Divulgação

A multinacional do agronegócio Bunge vai fechar uma fábrica de produtos químicos em Campana, na Argentina, após 50 anos de operação. A decisão afeta 110 trabalhadores da unidade, que produzia amônia e tiossulfato de amônio, substâncias utilizadas nos setores industrial e agrícola. As informações são do jornal argentino Clarín.

Segundo a publicação, a empresa justificou o encerramento das atividades com limitações de infraestrutura e tecnologia da fábrica, além de mudanças nas condições de mercado e no fornecimento de insumos. A decisão foi tomada após um processo de análise de alternativas operacionais e comerciais.

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A cooperativa agrícola ACA, que mantinha uma parceria na produção da unidade, participava com o equivalente a 17,5% do volume total fabricado.

Ainda não há detalhes sobre as medidas adotadas para todos os funcionários atingidos. A Bunge informou, segundo o Clarín, que conduzirá o processo com transparência e acompanhamento dos trabalhadores, além de cumprir as obrigações correspondentes.

O Sindicato dos Trabalhadores Químicos e Petroquímicos de Zárate-Campana afirmou que foi comunicado da decisão na tarde de segunda-feira (26), sem aviso prévio.

Ao veículo Impacto Local, o secretário-geral da entidade, Oscar Casco, disse que os trabalhadores foram surpreendidos. Segundo ele, os funcionários contratados sob convenção coletiva receberam a informação sobre o envio dos telegramas de demissão, enquanto os empregados que não estavam vinculados à convenção já haviam sido desligados.

A fábrica produzia amônia, matéria-prima usada na fabricação de fertilizantes nitrogenados, como a ureia, aplicada em lavouras de trigo, milho, cevada e arroz. A unidade também fabricava tiossulfato de amônio, composto utilizado em fertilizantes líquidos que fornecem nitrogênio e enxofre, nutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas. A produção desses produtos no local começou em outubro de 2004.

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