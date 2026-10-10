CRISE

Gigante dos automóveis fecha fábrica após 60 anos e demite mais de 1,3 mil funcionários

Unidade encerrou as atividades após perder contrato que sustentava praticamente toda a produção; instalações serão vendidas a uma fabricante de veículos blindados

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 10:30

Caminhão Crédito: Reprodução

A International Motors, uma das grandes fabricantes de caminhões dos Estados Unidos, encerrou as atividades de sua fábrica em Springfield, no estado de Ohio, após aproximadamente 60 anos de operação. O fechamento, ocorrido em 30 de setembro, provocou a demissão de 1.341 trabalhadores e marcou o fim de uma unidade industrial que dependia quase exclusivamente de um único contrato de produção.

A decisão foi tomada após o encerramento do acordo comercial responsável por manter a linha de montagem em funcionamento. Em março, a International já havia informado que a fábrica produzia caminhões praticamente para um único cliente, cujo contrato terminaria no fim de setembro.

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A identidade da montadora não foi divulgada oficialmente pela empresa. Entretanto, um acordo anunciado em 2015 previa a fabricação de caminhões médios da Chevrolet para a General Motors (GM), com início da produção em 2018.

Com o fim das atividades, a International decidiu vender as instalações para a canadense Roshel, especializada na fabricação de veículos blindados. A transferência dos ativos operacionais foi concluída em 2 de outubro, dois dias depois do encerramento da produção.

A Roshel pretende transformar o complexo industrial em seu centro de fabricação nos Estados Unidos. A área possui mais de 185 mil metros quadrados, mas ainda não há previsão oficial para o início das novas operações nem informações sobre quantos profissionais poderão ser contratados.

O impacto sobre o emprego já havia sido comunicado às autoridades americanas em julho. No dia 28 daquele mês, a International notificou o Departamento de Emprego e Serviços Familiares de Ohio sobre os desligamentos previstos e indicou a demissão de aproximadamente 1.314 funcionários da fábrica de montagem e outros 27 trabalhadores vinculados ao Centro de Especialização em Caminhões, totalizando 1.341 postos de trabalho.

A comunicação seguiu as regras da legislação federal conhecida como Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN), que exige, em determinadas circunstâncias, aviso prévio de pelo menos 60 dias antes de demissões coletivas. Grande parte dos empregados era representada pelas seções locais 402 e 658 do sindicato United Auto Workers (UAW).

Apesar do encerramento das atividades da International, a chegada da Roshel mantém a expectativa de retomada de empregos no complexo industrial. Segundo a direção nacional do UAW, a fabricante canadense reconhecerá a representação sindical na futura operação. Isso, porém, não garante a recontratação automática dos profissionais desligados.

Os trabalhadores da seção local 402 aprovaram, com 97% dos votos, um acordo relacionado ao encerramento das atividades. As condições negociadas não foram divulgadas publicamente.