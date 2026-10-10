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Gigante dos automóveis fecha fábrica após 60 anos e demite mais de 1,3 mil funcionários

Unidade encerrou as atividades após perder contrato que sustentava praticamente toda a produção; instalações serão vendidas a uma fabricante de veículos blindados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 10:30

Caminhão
Caminhão Crédito: Reprodução

A International Motors, uma das grandes fabricantes de caminhões dos Estados Unidos, encerrou as atividades de sua fábrica em Springfield, no estado de Ohio, após aproximadamente 60 anos de operação. O fechamento, ocorrido em 30 de setembro, provocou a demissão de 1.341 trabalhadores e marcou o fim de uma unidade industrial que dependia quase exclusivamente de um único contrato de produção.

A decisão foi tomada após o encerramento do acordo comercial responsável por manter a linha de montagem em funcionamento. Em março, a International já havia informado que a fábrica produzia caminhões praticamente para um único cliente, cujo contrato terminaria no fim de setembro.

Os 10 caminhões mais vendidos em outubro de 2025 no Brasil, segundo a Fenabrave

Volkswagen Delivery 11.180 -A versão 4x2 2p diesel (E6) sai por R$ 424.500,00 na tabela Fipe em novembro de 2025 por Volkswagen /Divulgação
2. Volvo FH 540 - O modelo FH-540 4X2 2p (diesel) (E6) sai por R$ 958.854,00 em novembro de 2025. por Divulgação
3 Volvo FH-460 - R$ 990.750,00 por Divulgação
4. Volvo VM 290 - 391 caminhões O modelo VM 290 4x2 2p (diesel) (E6) sai por R$ 573.558,00. por Divulgação
5. Mercedes-Benz Atego 2429: Preço R$ 586.544,00 por Divulgação
6. Mercedes-Benz Atego 1719 | Preço: R$ 533.068,00 por Divulgação
7. Volvo VM 360 | O modelo VM 360 6x2 2p (diesel)(E6) pode chegar a R$ 648.858,00 por Divulgação
8. Mercedes-Benz Accelo 1117 | O modelo Accelo 1117 4x2 2p (diesel) (E6) pode chegar a R$ 412.299,00. por Divulgação
9. Volvo FH 500 | O modelo FH-500 4X2 2p (diesel) (E6) pode chegar a R$ 949.750,00. por Divulgação
10. Volkswagen 17.210 | O modelo 17-210 Constellation 4x2 2p (diesel)(E6) pode chegar a R$ 520.800,00. por Divulgação
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Volkswagen Delivery 11.180 -A versão 4x2 2p diesel (E6) sai por R$ 424.500,00 na tabela Fipe em novembro de 2025 por Volkswagen /Divulgação

A identidade da montadora não foi divulgada oficialmente pela empresa. Entretanto, um acordo anunciado em 2015 previa a fabricação de caminhões médios da Chevrolet para a General Motors (GM), com início da produção em 2018.

Com o fim das atividades, a International decidiu vender as instalações para a canadense Roshel, especializada na fabricação de veículos blindados. A transferência dos ativos operacionais foi concluída em 2 de outubro, dois dias depois do encerramento da produção.

A Roshel pretende transformar o complexo industrial em seu centro de fabricação nos Estados Unidos. A área possui mais de 185 mil metros quadrados, mas ainda não há previsão oficial para o início das novas operações nem informações sobre quantos profissionais poderão ser contratados.

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O impacto sobre o emprego já havia sido comunicado às autoridades americanas em julho. No dia 28 daquele mês, a International notificou o Departamento de Emprego e Serviços Familiares de Ohio sobre os desligamentos previstos e indicou a demissão de aproximadamente 1.314 funcionários da fábrica de montagem e outros 27 trabalhadores vinculados ao Centro de Especialização em Caminhões, totalizando 1.341 postos de trabalho.

A comunicação seguiu as regras da legislação federal conhecida como Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN), que exige, em determinadas circunstâncias, aviso prévio de pelo menos 60 dias antes de demissões coletivas. Grande parte dos empregados era representada pelas seções locais 402 e 658 do sindicato United Auto Workers (UAW).

Apesar do encerramento das atividades da International, a chegada da Roshel mantém a expectativa de retomada de empregos no complexo industrial. Segundo a direção nacional do UAW, a fabricante canadense reconhecerá a representação sindical na futura operação. Isso, porém, não garante a recontratação automática dos profissionais desligados.

Os trabalhadores da seção local 402 aprovaram, com 97% dos votos, um acordo relacionado ao encerramento das atividades. As condições negociadas não foram divulgadas publicamente.

Em agosto, o presidente da seção sindical, Chris Blizard, informou que as negociações com a Roshel ainda não haviam começado. Até o momento, a nova proprietária não anunciou um cronograma de contratações para a unidade de Springfield.

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