MERCADO

Gigante dos esportes perde vendas, demite funcionários e vê concorrentes ganharem espaço

Nike prevê queda de até 9% na receita no próximo ano; especialistas apontam erros estratégicos, perda de relevância entre consumidores e avanço de rivais como On, New Balance e Hoka

Mariana Rios

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:25

Entre os problemas: desempenho fraco no mercado asiático e perda do astro do futebol Kylian Mbappé para a suíça On Crédito: Divulgação

A Nike, uma das maiores marcas de artigos esportivos do mundo, enfrenta uma sequência de resultados negativos, com queda nas vendas, perda de espaço para concorrentes e novas demissões. Segundo a NOS, emissora pública da Holanda, a empresa prevê que sua receita recue entre 7% e 9% no próximo ano.

A Nike informou oficialmente em 1º de outubro que a reestruturação deverá resultar em redução de postos de trabalho, mas disse que as decisões sobre os cargos afetados começarão em 2027. A empresa ainda não havia definido o número de vagas nem os locais atingidos.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte 1 de 10

Este é o terceiro corte de funcionários anunciado pela companhia neste ano. A crise ocorre mesmo após o retorno, em 2024, de Elliott Hill, veterano da empresa que deixou a aposentadoria para assumir o comando da Nike e conduzir uma recuperação.

Entre os problemas estão o desempenho fraco no mercado asiático e a perda do astro do futebol Kylian Mbappé para a suíça On. Na China, a receita da Nike caiu 22% no último trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Estratégia afastou lojas

Especialistas ouvidos pela NOS apontam que parte das dificuldades atuais é consequência de decisões tomadas pela Nike anos atrás. A empresa ampliou suas próprias lojas e passou a investir mais nas vendas pela internet, buscando controlar diretamente a relação com os consumidores.

Ao mesmo tempo, a Nike impôs mais restrições aos varejistas. Lojas especializadas, por exemplo, passaram a ter dificuldade para comprar alguns dos modelos mais novos e desejados da marca. Segundo o especialista do setor Dave Quadvlieg, alguns lojistas reagiram reduzindo as compras de produtos Nike.

A estratégia funcionou durante a pandemia, quando as compras online ganharam força. Com a retomada das lojas físicas, porém, consumidores passaram a encontrar mais produtos de marcas concorrentes nas prateleiras.

Nike também perdeu parte do 'hype'

Para o especialista e colecionador de tênis Thomas van Vliet, a Nike também perdeu parte da atmosfera que ajudava a impulsionar a marca. A menor presença dos produtos em pequenas lojas teria contribuído para diminuir o interesse e a sensação de novidade em torno dos lançamentos.

Ele também avalia que a empresa passou a dar menos atenção à história por trás de cada tênis - um aspecto em que os pequenos varejistas tinham papel importante.

Enquanto isso, marcas como On, New Balance e Hoka ganharam espaço. A concorrência também aumentou na Ásia, com fabricantes chineses como Anta e Li-Ning pressionando a Nike.