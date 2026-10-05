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Gigante dos esportes perde vendas, demite funcionários e vê concorrentes ganharem espaço

Nike prevê queda de até 9% na receita no próximo ano; especialistas apontam erros estratégicos, perda de relevância entre consumidores e avanço de rivais como On, New Balance e Hoka

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:25

Mbappé
Entre os problemas: desempenho fraco no mercado asiático e perda do astro do futebol Kylian Mbappé para a suíça On Crédito: Divulgação

A Nike, uma das maiores marcas de artigos esportivos do mundo, enfrenta uma sequência de resultados negativos, com queda nas vendas, perda de espaço para concorrentes e novas demissões. Segundo a NOS, emissora pública da Holanda, a empresa prevê que sua receita recue entre 7% e 9% no próximo ano.

A Nike informou oficialmente em 1º de outubro que a reestruturação deverá resultar em redução de postos de trabalho, mas disse que as decisões sobre os cargos afetados começarão em 2027. A empresa ainda não havia definido o número de vagas nem os locais atingidos.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes.Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
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Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono.Preço sugerido: R$499 por Divulgação
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Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

Este é o terceiro corte de funcionários anunciado pela companhia neste ano. A crise ocorre mesmo após o retorno, em 2024, de Elliott Hill, veterano da empresa que deixou a aposentadoria para assumir o comando da Nike e conduzir uma recuperação.

Entre os problemas estão o desempenho fraco no mercado asiático e a perda do astro do futebol Kylian Mbappé para a suíça On. Na China, a receita da Nike caiu 22% no último trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Estratégia afastou lojas

Especialistas ouvidos pela NOS apontam que parte das dificuldades atuais é consequência de decisões tomadas pela Nike anos atrás. A empresa ampliou suas próprias lojas e passou a investir mais nas vendas pela internet, buscando controlar diretamente a relação com os consumidores.

Ao mesmo tempo, a Nike impôs mais restrições aos varejistas. Lojas especializadas, por exemplo, passaram a ter dificuldade para comprar alguns dos modelos mais novos e desejados da marca. Segundo o especialista do setor Dave Quadvlieg, alguns lojistas reagiram reduzindo as compras de produtos Nike.

A estratégia funcionou durante a pandemia, quando as compras online ganharam força. Com a retomada das lojas físicas, porém, consumidores passaram a encontrar mais produtos de marcas concorrentes nas prateleiras.

Nike também perdeu parte do 'hype'

Para o especialista e colecionador de tênis Thomas van Vliet, a Nike também perdeu parte da atmosfera que ajudava a impulsionar a marca. A menor presença dos produtos em pequenas lojas teria contribuído para diminuir o interesse e a sensação de novidade em torno dos lançamentos.

Ele também avalia que a empresa passou a dar menos atenção à história por trás de cada tênis - um aspecto em que os pequenos varejistas tinham papel importante.

Enquanto isso, marcas como On, New Balance e Hoka ganharam espaço. A concorrência também aumentou na Ásia, com fabricantes chineses como Anta e Li-Ning pressionando a Nike.

A marca continua associada a grandes nomes do esporte, como Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Serena Williams e Rory McIlroy. Mas a saída de Mbappé evidencia a disputa cada vez maior por atletas de destaque. A Nike tenta agora reconstruir a relação com os varejistas e recuperar espaço no mercado.

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Mbappé Nike

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