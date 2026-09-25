Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gigante francês do varejo vende 21 lojas por R$ 360 milhões e abre espaço para expansão de grupo brasileiro

Estratégia do grupo passa a se concentrar nos formatos de maior superfície, como o Atacadão, os hipermercados Carrefour e o Sam's Club

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 18:08

Carrefour, líder do varejo de supermercados no País, vendeu 21 lojas do Carrefour Bairro
Carrefour, líder do varejo de supermercados no País, vendeu 21 lojas do Carrefour Bairro Crédito: Divulgação

O Carrefour vendeu 21 supermercados da bandeira Carrefour Bairro ao Grupo Pereira, dono das redes Comper e Fort Atacadista. A operação, estimada pelo mercado em cerca de R$ 360 milhões, amplia a presença do grupo catarinense no varejo alimentar e marca a entrada da bandeira Comper em São Paulo. O negócio ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Das 21 unidades negociadas, 15 estão em São Paulo e seis no Distrito Federal. Até a conclusão da operação, as lojas seguem funcionando normalmente.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

O Carrefour não informou o valor da transação. Em comunicado, afirmou que a venda faz parte do processo de revisão e otimização de seu portfólio, com foco em eficiência, complementaridade entre formatos e alocação de recursos de acordo com as prioridades estratégicas da companhia.

A estratégia do grupo francês no Brasil passa a se concentrar nos formatos de maior superfície, como o Atacadão, os hipermercados Carrefour e o Sam's Club. No segmento de proximidade, a companhia pretende manter a operação das lojas Carrefour Express.

Em maio, o CEO do Grupo Carrefour Brasil e América Latina, Pablo Lorenzo, afirmou ao Estadão que as lojas de proximidade têm peso pequeno na operação brasileira e que esse formato não era considerado um eixo de grande crescimento estratégico no país.

Para o Grupo Pereira, a aquisição reforça a expansão do varejo alimentar. No Distrito Federal, a companhia passará a operar 10 supermercados Comper, além das seis lojas do Fort Atacadista que já mantém na região, segundo informações divulgadas sobre a operação.

Em São Paulo, a aquisição marca a estreia do Comper no segmento de supermercados. O Grupo Pereira já atua no estado com outras bandeiras, como Fort Atacadista, Atacado Bate Forte e Farmácia SempreFort.

O grupo, de origem catarinense, registrou faturamento de R$ 17,5 bilhões em 2025, segundo os dados divulgados sobre a operação, e reúne negócios nos segmentos de varejo alimentar, atacado, farmácias, logística, restaurantes e serviços financeiros.

A compra faz parte do movimento de reorganização do portfólio do Carrefour no Brasil. Em 2024, a companhia havia anunciado a venda das lojas das bandeiras Nacional e Bompreço, adquiridas na compra do Grupo BIG.

Tags:

Supermercado Carrefour

Mais recentes

Imagem - Governo anuncia proibição de bets no Brasil; medida inclui apostas esportivas e cassinos online

Governo anuncia proibição de bets no Brasil; medida inclui apostas esportivas e cassinos online
Imagem - Futebol sem apostas? Plano de proibir bets ameaça R$ 1 bi em patrocínios de clubes da série A; veja a lista e os valores

Futebol sem apostas? Plano de proibir bets ameaça R$ 1 bi em patrocínios de clubes da série A; veja a lista e os valores
Imagem - ANP autoriza Acelen a aumentar produção de diesel em 25% em Mataripe

ANP autoriza Acelen a aumentar produção de diesel em 25% em Mataripe