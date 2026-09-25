SUPERMERCADO

Gigante francês do varejo vende 21 lojas por R$ 360 milhões e abre espaço para expansão de grupo brasileiro

Estratégia do grupo passa a se concentrar nos formatos de maior superfície, como o Atacadão, os hipermercados Carrefour e o Sam's Club



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 18:08

Carrefour, líder do varejo de supermercados no País, vendeu 21 lojas do Carrefour Bairro Crédito: Divulgação

O Carrefour vendeu 21 supermercados da bandeira Carrefour Bairro ao Grupo Pereira, dono das redes Comper e Fort Atacadista. A operação, estimada pelo mercado em cerca de R$ 360 milhões, amplia a presença do grupo catarinense no varejo alimentar e marca a entrada da bandeira Comper em São Paulo. O negócio ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Das 21 unidades negociadas, 15 estão em São Paulo e seis no Distrito Federal. Até a conclusão da operação, as lojas seguem funcionando normalmente.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025 1 de 15

O Carrefour não informou o valor da transação. Em comunicado, afirmou que a venda faz parte do processo de revisão e otimização de seu portfólio, com foco em eficiência, complementaridade entre formatos e alocação de recursos de acordo com as prioridades estratégicas da companhia.

A estratégia do grupo francês no Brasil passa a se concentrar nos formatos de maior superfície, como o Atacadão, os hipermercados Carrefour e o Sam's Club. No segmento de proximidade, a companhia pretende manter a operação das lojas Carrefour Express.

Em maio, o CEO do Grupo Carrefour Brasil e América Latina, Pablo Lorenzo, afirmou ao Estadão que as lojas de proximidade têm peso pequeno na operação brasileira e que esse formato não era considerado um eixo de grande crescimento estratégico no país.

Para o Grupo Pereira, a aquisição reforça a expansão do varejo alimentar. No Distrito Federal, a companhia passará a operar 10 supermercados Comper, além das seis lojas do Fort Atacadista que já mantém na região, segundo informações divulgadas sobre a operação.

Em São Paulo, a aquisição marca a estreia do Comper no segmento de supermercados. O Grupo Pereira já atua no estado com outras bandeiras, como Fort Atacadista, Atacado Bate Forte e Farmácia SempreFort.

O grupo, de origem catarinense, registrou faturamento de R$ 17,5 bilhões em 2025, segundo os dados divulgados sobre a operação, e reúne negócios nos segmentos de varejo alimentar, atacado, farmácias, logística, restaurantes e serviços financeiros.