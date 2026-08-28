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Gigante suíça de sementes e defensivos cresce 18% no Brasil, onde regras são mais permissivas que na Europa

Desempenho brasileiro se destacou em um período em que a multinacional teve queda de 2% na receita global

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:47

Gigante suíça de sementes acelera no Brasil, onde agrotóxicos proibidos na Europa são permitidos
Gigante suíça de sementes acelera no Brasil, onde agrotóxicos proibidos na Europa são permitidos Crédito: Shutterstock

A Syngenta, uma das maiores empresas do mundo nos setores de sementes e produtos para proteção de cultivos, registrou alta de 18% nas vendas de sementes no Brasil no primeiro semestre de 2026. O desempenho brasileiro se destacou em um período em que a multinacional suíça teve queda de 2% na receita global, para US$ 12,2 bilhões, mas conseguiu elevar em 2% o lucro operacional, para US$ 2,4 bilhões, segundo o cash.ch, portal suíço especializado em economia e finanças.

O resultado chama atenção dentro do contexto do mercado brasileiro marcado por regras próprias para o registro e a comercialização de agrotóxicos. Levantamento publicado pela Agência Pública em parceria com a Repórter Brasil mostrou que multinacionais do setor comercializam no país substâncias que não são autorizadas na União Europeia. Segundo o levantamento, 44% das substâncias registradas no Brasil eram proibidas no bloco europeu. 

Conheça os 10 alimentos com maior percentual de resíduos de agrotóxicos em 2024, segundo a Anvisa

1º) Pepino. Das 217 amostras de pepino analisadas, 99 foram consideradas insatisfatórias - o que corresponde a 45,62% do total. Dentre as amostras com problemas, 66 tinham resíduos não permitidos para cultura, 21 tinham mais do que o Limite Máximo de Resíduos (LMR) e 12 tinham tanto um quanto o outro. Das substâncias, 16 amostras com resíduos de tiametoxam acima do permitido. por Pexels
2º) Laranja. Foram 240 amostras, com 93 insatisfatórias - 38,75% do total. O mais frequente foi o profenofós, inseticida não autorizado para a cultura. por Wenderson Araujo/Divulgação
3º) Couve. Das 204 amostras analisadas, 71 foram insatisfatórias (34,8%). Tiametoxam foi a mais frequente. por Pexels
4º) Uva. Teve análise de 234, com 66 insatisfatórias (28,2%). O problema mais comum foi uso de ciazofamida acima do permitido. por Pexels
5º) Maçã. O programa analisou 235 amostras, com 63 insatisfatórias (26,8%). Destaque para sulfoxaflor, não permitido na cultura. por Pexels
6º) Abobrinha. Com 223 análises, 58 amostras com problemas (26%). Carbendazim, não permitido na cultura, foi a maior irregularidade. por Shutterstock
7º) Mamão. Das 221 amostras, 47 foram insatisfatórias (21,26%). Uma substância comum foi o acefato, não permitido para a cultura. por Reprodução
8º) Cebola. Foram 241 amostras, com 43 insatisfatórias (17,8%). O ativo glifosato foi o mais encontrado acima do permitido. por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
9º) Aveia. Com 238 amostras, 31 tiveram problemas (13%). O mais frequente foi encontrar fluopiram, não permitido para a cultura. por Pexels
10º) Banana. Das 222 amostras. 27 foram insatisfatórias (12,16%). Não autorizada para a cultura, a lambda-cialotrina foi a mais encontrada. por Pexels
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1º) Pepino. Das 217 amostras de pepino analisadas, 99 foram consideradas insatisfatórias - o que corresponde a 45,62% do total. Dentre as amostras com problemas, 66 tinham resíduos não permitidos para cultura, 21 tinham mais do que o Limite Máximo de Resíduos (LMR) e 12 tinham tanto um quanto o outro. Das substâncias, 16 amostras com resíduos de tiametoxam acima do permitido. por Pexels

A diferença entre as regulamentações ajuda a dimensionar a importância do mercado brasileiro para empresas do setor. A Syngenta atua justamente em duas áreas centrais do agronegócio: sementes e proteção de cultivos, segmento que inclui produtos usados no controle de pragas, doenças e plantas daninhas.

No primeiro semestre, enquanto as vendas de produtos para proteção de cultivos da Syngenta cresceram 4%, chegando a US$ 6,6 bilhões, o negócio de sementes alcançou US$ 2,5 bilhões. O Brasil foi um dos destaques desse segmento, com crescimento de 18%, segundo o cash.ch. 

A legislação brasileira sobre agrotóxicos foi atualizada em 2023 pela Lei nº 14.785, que estabeleceu novas regras para registro, produção, comercialização, uso e fiscalização desses produtos. A norma prevê que produtos que apresentem risco inaceitável para seres humanos ou para o meio ambiente não sejam registrados.

O levantamento da Agência Pública e da Repórter Brasil, contudo, apontou uma diferença entre os produtos autorizados no Brasil e na União Europeia. À época da publicação, o Ministério da Agricultura afirmou que o Brasil é soberano para estabelecer suas regras e que os produtos comercializados legalmente passam por avaliações de órgãos como Anvisa, Ibama e o próprio Ministério.

Tags:

Suíça Agrotóxicos

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