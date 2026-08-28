MERCADO

Gigante suíça de sementes e defensivos cresce 18% no Brasil, onde regras são mais permissivas que na Europa

Desempenho brasileiro se destacou em um período em que a multinacional teve queda de 2% na receita global

Mariana Rios

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:47

Gigante suíça de sementes acelera no Brasil, onde agrotóxicos proibidos na Europa são permitidos Crédito: Shutterstock

A Syngenta, uma das maiores empresas do mundo nos setores de sementes e produtos para proteção de cultivos, registrou alta de 18% nas vendas de sementes no Brasil no primeiro semestre de 2026. O desempenho brasileiro se destacou em um período em que a multinacional suíça teve queda de 2% na receita global, para US$ 12,2 bilhões, mas conseguiu elevar em 2% o lucro operacional, para US$ 2,4 bilhões, segundo o cash.ch, portal suíço especializado em economia e finanças.

O resultado chama atenção dentro do contexto do mercado brasileiro marcado por regras próprias para o registro e a comercialização de agrotóxicos. Levantamento publicado pela Agência Pública em parceria com a Repórter Brasil mostrou que multinacionais do setor comercializam no país substâncias que não são autorizadas na União Europeia. Segundo o levantamento, 44% das substâncias registradas no Brasil eram proibidas no bloco europeu.

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A diferença entre as regulamentações ajuda a dimensionar a importância do mercado brasileiro para empresas do setor. A Syngenta atua justamente em duas áreas centrais do agronegócio: sementes e proteção de cultivos, segmento que inclui produtos usados no controle de pragas, doenças e plantas daninhas.

No primeiro semestre, enquanto as vendas de produtos para proteção de cultivos da Syngenta cresceram 4%, chegando a US$ 6,6 bilhões, o negócio de sementes alcançou US$ 2,5 bilhões. O Brasil foi um dos destaques desse segmento, com crescimento de 18%, segundo o cash.ch.

A legislação brasileira sobre agrotóxicos foi atualizada em 2023 pela Lei nº 14.785, que estabeleceu novas regras para registro, produção, comercialização, uso e fiscalização desses produtos. A norma prevê que produtos que apresentem risco inaceitável para seres humanos ou para o meio ambiente não sejam registrados.