Gigante suíça de sementes e defensivos cresce 18% no Brasil, onde regras são mais permissivas que na Europa

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Mariana Rios
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:47
A Syngenta, uma das maiores empresas do mundo nos setores de sementes e produtos para proteção de cultivos, registrou alta de 18% nas vendas de sementes no Brasil no primeiro semestre de 2026. O desempenho brasileiro se destacou em um período em que a multinacional suíça teve queda de 2% na receita global, para US$ 12,2 bilhões, mas conseguiu elevar em 2% o lucro operacional, para US$ 2,4 bilhões, segundo o cash.ch, portal suíço especializado em economia e finanças.
O resultado chama atenção dentro do contexto do mercado brasileiro marcado por regras próprias para o registro e a comercialização de agrotóxicos. Levantamento publicado pela Agência Pública em parceria com a Repórter Brasil mostrou que multinacionais do setor comercializam no país substâncias que não são autorizadas na União Europeia. Segundo o levantamento, 44% das substâncias registradas no Brasil eram proibidas no bloco europeu.
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A diferença entre as regulamentações ajuda a dimensionar a importância do mercado brasileiro para empresas do setor. A Syngenta atua justamente em duas áreas centrais do agronegócio: sementes e proteção de cultivos, segmento que inclui produtos usados no controle de pragas, doenças e plantas daninhas.
No primeiro semestre, enquanto as vendas de produtos para proteção de cultivos da Syngenta cresceram 4%, chegando a US$ 6,6 bilhões, o negócio de sementes alcançou US$ 2,5 bilhões. O Brasil foi um dos destaques desse segmento, com crescimento de 18%, segundo o cash.ch.
A legislação brasileira sobre agrotóxicos foi atualizada em 2023 pela Lei nº 14.785, que estabeleceu novas regras para registro, produção, comercialização, uso e fiscalização desses produtos. A norma prevê que produtos que apresentem risco inaceitável para seres humanos ou para o meio ambiente não sejam registrados.
O levantamento da Agência Pública e da Repórter Brasil, contudo, apontou uma diferença entre os produtos autorizados no Brasil e na União Europeia. À época da publicação, o Ministério da Agricultura afirmou que o Brasil é soberano para estabelecer suas regras e que os produtos comercializados legalmente passam por avaliações de órgãos como Anvisa, Ibama e o próprio Ministério.