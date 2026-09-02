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Gigante suíça vende negócio de suplementos por US$ 1 bilhão

Empresa negocia divisão de vitaminas, minerais e suplementos com fundo americano; operação deve ser concluída no primeiro semestre de 2027, após aprovações regulatórias

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:45

Nestlé
Nestlé Crédito: Reprodução

A gigante suíça Nestlé vai vender seu negócio de vitaminas, minerais e suplementos alimentares por US$ 1 bilhão. A divisão Mainstream Vitamins, Minerals and Supplements (VMS) será adquirida pela empresa americana de private equity Yellow Wood Partners, segundo informações divulgadas pela Nestlé e publicadas pelo site suíço cash.ch.

A conclusão da operação está prevista para o primeiro semestre de 2027, ainda dependendo das aprovações regulatórias necessárias. A venda faz parte da estratégia de transformação do portfólio da Nestlé.

Relembre produtos da Nestlé

Chocolate da Turma da Mônica da Nestlé por Reprodução/Capricho
Chocolate Surpresa da Nestlé por Reprodução/Folha
Croquete por Reprodução
Nestlé Quick por Reprodução/Flipar
Bombom Sedução por Reprodução/Flipar
Chocolate Surpresa - Linha Bichos por Reprodução/Flipar
Diplomata por Reprodução
Nestlé por Reprodução
Nestlé por Reprodução
Nestlé por Reprodução
1 de 10
Chocolate da Turma da Mônica da Nestlé por Reprodução/Capricho

O negócio inclui marcas como Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan's Pride e Sisu, além das operações de marcas próprias nos Estados Unidos e de unidades de produção, embalagem, armazenamento e distribuição.

A divisão movimentou US$ 1,2 bilhão em vendas em 2025. Os produtos têm maior presença nos Estados Unidos, mas também são comercializados em países como Canadá e China.

Segundo a Nestlé, a empresa pretende concentrar recursos em áreas nas quais considera ter maiores vantagens competitivas. O grupo afirmou que continuará apostando no segmento premium de suplementos, no qual estão marcas como Solgar e Pure Encapsulations.

A venda ocorre após outras mudanças no portfólio da companhia. Recentemente, a Nestlé fechou a venda de parte de seu negócio de águas na Europa e deixou de ter a rede americana de cafeterias premium Blue Bottle.

Tags:

Vitamina Suíça

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