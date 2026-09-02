Gigante suíça vende negócio de suplementos por US$ 1 bilhão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:45
A gigante suíça Nestlé vai vender seu negócio de vitaminas, minerais e suplementos alimentares por US$ 1 bilhão. A divisão Mainstream Vitamins, Minerals and Supplements (VMS) será adquirida pela empresa americana de private equity Yellow Wood Partners, segundo informações divulgadas pela Nestlé e publicadas pelo site suíço cash.ch.
A conclusão da operação está prevista para o primeiro semestre de 2027, ainda dependendo das aprovações regulatórias necessárias. A venda faz parte da estratégia de transformação do portfólio da Nestlé.
Relembre produtos da Nestlé
O negócio inclui marcas como Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan's Pride e Sisu, além das operações de marcas próprias nos Estados Unidos e de unidades de produção, embalagem, armazenamento e distribuição.
A divisão movimentou US$ 1,2 bilhão em vendas em 2025. Os produtos têm maior presença nos Estados Unidos, mas também são comercializados em países como Canadá e China.
Segundo a Nestlé, a empresa pretende concentrar recursos em áreas nas quais considera ter maiores vantagens competitivas. O grupo afirmou que continuará apostando no segmento premium de suplementos, no qual estão marcas como Solgar e Pure Encapsulations.
A venda ocorre após outras mudanças no portfólio da companhia. Recentemente, a Nestlé fechou a venda de parte de seu negócio de águas na Europa e deixou de ter a rede americana de cafeterias premium Blue Bottle.