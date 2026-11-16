CARNE NO TOPO

Gigantes do agronegócio faturam R$ 1,24 trilhão no Brasil; veja as 10 maiores empresas do setor

Ranking Agro100 da Forbes Brasil mostra avanço financeiro das dez gigantes companhias rurais e aponta expansão de 11,08% na receita líquida frente ao ano anterior

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 22:05

Ranking Agro100: Dez maiores companhias do agronegócio brasileiro registram faturamento líquido de R$ 1,24 trilhão Crédito: Divulgação

O faturamento líquido de R$ 1,24 trilhão registrado pelas dez maiores empresas do agronegócio no Brasil em 2025 marca uma alta de 11,08% frente ao ano anterior. Os números integram o levantamento Agro100, elaborado pela Forbes Brasil, que aponta a expansão financeira da elite produtiva do setor no país.

Infraestrutura atrai cargas do agronegócio para Salvador 1 de 11

A JBS lidera a lista com folga ao registrar R$ 480,58 bilhões em faturamento em 2025. Sozinha, a gigante das carnes abocanhou quase 40% de todo o dinheiro movimentado pelo top 10 do agronegócio brasileiro, abrindo uma vantagem que quase equivale à soma das principais concorrentes diretas.

A MBRF Global Foods Company S.A. e Cargill Alimentos completam o pódio nacional, mas correm bem atrás da primeira colocada. A dona da Sadia e da Perdigão garantiu o segundo lugar com R$ 163,96 bilhões em vendas líquidas, enquanto a Cargill Alimentos fechou em terceiro, somando R$ 115,29 bilhões.

O ranking das dez maiores empresas do agronegócio brasileiro em 2025:

Ranking das 10 gigantes do Agro, segundo a Forbes 1 de 10

Setor de carnes e tradings impulsionam receitas do agro

O comércio e tradings dispararam 23,51% em 2025 e assumiram a dianteira da expansão entre todos os segmentos avaliados. A venda de grãos e commodities funcionou como o principal acelerador financeiro do setor no período.

A proteína animal garantiu o segundo maior salto, avançando 16,37% na receita líquida operacional. Esse fôlego das indústrias de carnes explica porque JBS e MBRF dominam o topo da tabela com tanta margem.

As operações internacionais também blindam a JBS contra os altos e baixos do consumo interno. Com plantas e negócios espalhados pelos Estados Unidos, Austrália e Europa, a companhia aproveitou o câmbio favorável às exportações para ampliar a distância sobre as rivais.

É importante destacar que o faturamento bilionário das empresas do agronegócio não significa lucro no mesmo patamar. O ranking da Forbes considera a receita líquida operacional, valor que as companhias obtêm com suas atividades, e não o montante que sobra depois do pagamento de custos e despesas.

Essa diferença pesa especialmente para tradings e frigoríficos, que movimentam grandes volumes financeiros, mas convivem com margens pressionadas pela variação dos preços das commodities, pelos custos de transporte e pelas despesas de exportação. Uma empresa pode faturar muito e, ainda assim, ter uma rentabilidade proporcionalmente menor.

Cem maiores empresas somam R$ 2,1 trilhões apesar da queda na celulose

As cem companhias mapeadas pelo Agro100 movimentaram juntas R$ 2,1 trilhões em receita líquida ao longo de 2025, um avanço de 13,45% sobre o ano anterior. Dados medem estritamente o volume líquido de vendas operacionais das companhias, sem contabilizar margens de lucro ou o desempenho geral do PIB do setor.

A agroenergia também marcou presença na parte de cima da tabela com a Raízen Energia na quinta posição (R$ 87,7 bilhões), revelando o peso dos biocombustíveis e do açúcar na balança das gigantes.

A celulose, por outro lado, pisou no freio e fechou 2025 como o único entre os sete ramos monitorados a perder para a inflação. A Suzano, principal representante do segmento no pelotão de frente, encerrou o top 10 na décima colocação com R$ 50,12 bilhões, prova de que o dinheiro não cresceu no mesmo ritmo para todas as cadeias do campo.