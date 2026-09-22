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Golpe do Pix: Banco Central amplia para 80 dias prazo para lojistas contestarem estornos indevidos

Nova regulamentação iguala direitos de quem recebe pagamentos e protege o comércio contra fraudes virtuais

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:25

Bruno Peres/Agência Brasil
Saiba como a nova regra do Banco Central dá mais tempo para lojistas e pequenos negócios se protegerem contra fraudes e reverterem estornos indevidos no Pix. Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Banco Central do Brasil alterou as normas do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix para igualar os prazos de contestação entre quem paga e quem recebe recursos. Em vigor desde 1 de setembro de 2026, a medida estende de 30 para 80 dias o período para que o recebedor de uma transferência possa contestar o estorno de valores em casos de suspeita de fraude. A mudança busca dar maior segurança jurídica a pequenos negócios e prestadores de serviço, que frequentemente enfrentam esquemas criminosos conhecidos como o golpe da devolução duplicada.

Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil

O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA
Uma transferência via Pix pode ser concluída em poucos segundos, bem mais rápido que TED e DOC por IA/GEMINI
O Brasil é um dos líderes mundiais em pagamentos instantâneos graças à popularização do Pix por Banco de Imagens
É possível pagar compras usando apenas um QR Code, sem precisar de cartão físico. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Pix permite transferências usando chaves simples, como CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Bilhões de transações são realizadas por Pix todos os meses, tornando-o o meio de pagamento mais usado do país por Reprodução
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O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA

Como funciona o golpe e o impacto para os pequenos negócios

Na dinâmica da fraude mais comum que atinge o comércio, o criminoso realiza um pagamento via Pix para a loja e, em seguida, entra em contato alegando ter feito a transferência por engano. O golpista solicita que o lojista devolva o valor para uma chave Pix diferente da original. Após receber a quantia de volta, o infrator aciona o MED junto ao seu banco para recuperar também a transferência inicial, fazendo com que o empreendedor perca o dinheiro duas vezes.

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A ampliação do prazo de contestação para 80 dias, contando a partir da data em que ocorreu a devolução, resolve uma lacuna regulatória anterior, na qual apenas o pagador tinha esse período para acionar o mecanismo. Com a nova regra, lojistas ganham tempo hábil para reunir comprovantes de venda, registros de entrega de mercadorias e conversas que demonstrem a legitimidade da transação comercial.

Limites operacionais do MED e regras de segurança

O MED não é uma ferramente para desfazer transferências por arrependimento, erros de digitação de valores ou desacordos comerciais relacionados a atrasos ou defeitos em produtos. O recurso se aplica exclusivamente a hipóteses de fraude, golpes, crimes cibernéticos ou falhas operacionais sistêmicas das instituições financeiras.

Após o acionamento da contestação, os bancos envolvidos têm um prazo de até 11 dias corridos para concluir a análise do caso. Caso a fraude seja comprovada, mas a conta do golpista esteja sem saldo, o sistema bancário realiza um monitoramento contínuo dos recursos do infrator por até 90 dias para tentar reaver o montante devido.

Para evitar cair em armadilhas, o Banco Central orienta que os lojistas jamais realizem transferências manuais para resolver pedidos de devolução, utilizando unicamente o botão nativo de devolução presente no extrato do aplicativo bancário.

Tags:

Comércio Pix Golpe Golpe Virtual Banco Central

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