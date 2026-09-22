FIM DA ARMADILHA

Golpe do Pix: Banco Central amplia para 80 dias prazo para lojistas contestarem estornos indevidos

Nova regulamentação iguala direitos de quem recebe pagamentos e protege o comércio contra fraudes virtuais

Maiara Baloni

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:25

Saiba como a nova regra do Banco Central dá mais tempo para lojistas e pequenos negócios se protegerem contra fraudes e reverterem estornos indevidos no Pix. Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Banco Central do Brasil alterou as normas do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix para igualar os prazos de contestação entre quem paga e quem recebe recursos. Em vigor desde 1 de setembro de 2026, a medida estende de 30 para 80 dias o período para que o recebedor de uma transferência possa contestar o estorno de valores em casos de suspeita de fraude. A mudança busca dar maior segurança jurídica a pequenos negócios e prestadores de serviço, que frequentemente enfrentam esquemas criminosos conhecidos como o golpe da devolução duplicada.

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Como funciona o golpe e o impacto para os pequenos negócios

Na dinâmica da fraude mais comum que atinge o comércio, o criminoso realiza um pagamento via Pix para a loja e, em seguida, entra em contato alegando ter feito a transferência por engano. O golpista solicita que o lojista devolva o valor para uma chave Pix diferente da original. Após receber a quantia de volta, o infrator aciona o MED junto ao seu banco para recuperar também a transferência inicial, fazendo com que o empreendedor perca o dinheiro duas vezes.

A ampliação do prazo de contestação para 80 dias, contando a partir da data em que ocorreu a devolução, resolve uma lacuna regulatória anterior, na qual apenas o pagador tinha esse período para acionar o mecanismo. Com a nova regra, lojistas ganham tempo hábil para reunir comprovantes de venda, registros de entrega de mercadorias e conversas que demonstrem a legitimidade da transação comercial.

Limites operacionais do MED e regras de segurança

O MED não é uma ferramente para desfazer transferências por arrependimento, erros de digitação de valores ou desacordos comerciais relacionados a atrasos ou defeitos em produtos. O recurso se aplica exclusivamente a hipóteses de fraude, golpes, crimes cibernéticos ou falhas operacionais sistêmicas das instituições financeiras.

Após o acionamento da contestação, os bancos envolvidos têm um prazo de até 11 dias corridos para concluir a análise do caso. Caso a fraude seja comprovada, mas a conta do golpista esteja sem saldo, o sistema bancário realiza um monitoramento contínuo dos recursos do infrator por até 90 dias para tentar reaver o montante devido.