CARA DE UM, FOCINHO DE OUTRO

Golpe do sósia usa comparação facial para encontrar vítimas parecidas e tentar burlar reconhecimento de bancos e operadoras

Levantamento da Serasa Experian aponta 2,86 milhões de tentativas de fraude de identidade bloqueadas no Brasil no primeiro semestre, alta de 32,9% em um ano

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:46

Avanço das fraudes exige camadas extras de validação além da biometria simples Crédito: Towfiqu Barbhuiya, Pexels

Golpistas no Brasil estão usando ferramentas de comparação facial para encontrar pessoas fisicamente parecidas e, assim, tentar burlar sistemas de reconhecimento facial. O chamado golpe do sósia inverte a lógica tradicional da fraude de identidade. Em vez de partir dos dados de uma vítima específica para depois tentar se passar por ela, o criminoso começa pelo próprio rosto e procura, em imagens e bases de faces vazadas, alguém com características semelhantes. Com os chamados “motores de comparação facial”, os fraudadores conseguem localizar identidades legítimas com até 99% de similaridade facial e selecionar aquelas com maior chance de passar por uma validação biométrica.



Como se proteger do golpe digital 1 de 8

A nova tática foi identificada pela equipe de inteligência analítica da Serasa Experian e faz parte do Mapa da Fraude referente ao primeiro semestre de 2026. No período, as soluções da empresa identificaram 2,86 milhões de casos de alto risco em operações de cadastro e validação de identidade, incluindo processos de onboarding e abertura de contas. O número representa alta de 32,9% em relação ao mesmo período de 2025. Segundo a Serasa, foi registrada uma ocorrência a cada 5,5 segundos, e as tentativas bloqueadas estiveram associadas a um prejuízo evitado estimado em R$ 3,77 bilhões.



Nordeste concentra 333.139 mil tentativas de fraude

Geograficamente, a Região Sudeste concentra 46,5% das tentativas de golpe no país, com 557.097 registros, e também apresenta a maior taxa regional de risco, de 0,72%. Na sequência aparecem o Nordeste, com 333.139 ocorrências, o Sul, com 216.108, o Centro-Oeste, com 188.725, e o Norte, com 181.050.



A circulação de conteúdos fraudulentos também cresceu no ambiente digital. No primeiro semestre, foram mapeados 20.840 anúncios, perfis e aplicativos fraudulentos, alta de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior.



A circulação de mensagens, por sua vez, ficou estável, com 50,7 milhões de disparos. Já o número de grupos fechados voltados ao compartilhamento dessas táticas quase dobrou, passando de 1,1 mil para 2,1 mil, alta de 90%.



Gerações Z e X lideram vítimas do golpe entre 11h e 15h

Jovens e adultos das gerações Z e X concentram mais de 62% das investidas registradas no país. O período entre 11h e 15h merece atenção especial, especialmente às terças e quartas-feiras, quando há maior concentração das ocorrências.



As tentativas de fraude se concentram entre 11h e 15h, com maior incidência às terças e quartas-feiras. Datas comemorativas também elevam o número de ocorrências. No Dia dos Namorados, por exemplo, as tentativas ficaram 22% acima da média.



Sites, CNH e RG falsos reforçam a fraude da biometria

A telefonia apresenta a maior taxa de risco no país, de 3,56%, índice 84% superior à média nacional. Já o mercado financeiro, que reúne bancos, fintechs e emissoras de cartões, concentra o maior volume de tentativas de fraude.



Em 62% dos casos externos, a abordagem começa com anúncios falsos e páginas clonadas na internet. Entre os documentos usados nas tentativas de fraude para superar a validação biométrica, a CNH aparece em primeiro lugar, com 0,52% dos casos, seguida pelo RG, com 0,42%.



Biometria facial isolada deixa de barrar novos golpes

A Serasa Experian reforça que o reconhecimento facial, usado isoladamente, já não é suficiente para garantir a segurança das operações. Segundo a empresa, a prevenção exige a combinação de diferentes camadas de proteção, como prova de vida, checagem de documentos, análise do histórico do dispositivo e cruzamento constante de dados cadastrais.

