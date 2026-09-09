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Golpe do sósia usa comparação facial para encontrar vítimas parecidas e tentar burlar reconhecimento de bancos e operadoras

Levantamento da Serasa Experian aponta 2,86 milhões de tentativas de fraude de identidade bloqueadas no Brasil no primeiro semestre, alta de 32,9% em um ano

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:46

Avanço das fraudes exige camadas extras de validação além da biometria simples.
Avanço das fraudes exige camadas extras de validação além da biometria simples Crédito: Towfiqu Barbhuiya, Pexels

Golpistas no Brasil estão usando ferramentas de comparação facial para encontrar pessoas fisicamente parecidas e, assim, tentar burlar sistemas de reconhecimento facial. O chamado golpe do sósia inverte a lógica tradicional da fraude de identidade. Em vez de partir dos dados de uma vítima específica para depois tentar se passar por ela, o criminoso começa pelo próprio rosto e procura, em imagens e bases de faces vazadas, alguém com características semelhantes. Com os chamados “motores de comparação facial”, os fraudadores conseguem localizar identidades legítimas com até 99% de similaridade facial e selecionar aquelas com maior chance de passar por uma validação biométrica.

Como se proteger do golpe digital

Compartilhar selfies com documentos pode facilitar o uso indevido de dados pessoais em golpes de identidade. por Karola G, Pexels
Dados pessoais e biométricos devem ser informados somente em sites e aplicativos oficiais por Marcello Casal Jr, Agência Brasil
Senhas fortes e autenticação em dois fatores reforçam a proteção de contas contra acessos indevidos por Jakubzerdzicki, Pexels
Pedidos inesperados de reconhecimento facial por links, mensagens ou QR Codes exigem atenção antes de qualquer acesso por Tim Samuel, Pexels
Imagens do rosto e documentos também podem ser usadas por terceiros em tentativas de fraude de identidade por Rizky Sabrian Syah, Pexels
Mesmo com informações ocultadas, imagens de documentos não devem ser publicadas nas redes sociais por Tracy Le Blanc, Pexels
Manter sistemas operacionais e aplicativos atualizados ajuda a reduzir vulnerabilidades de segurança por Zeleboba, Pexels
Acompanhar regularmente o CPF ajuda a identificar movimentações desconhecidas e agir rapidamente diante de suspeitas por Bertolli Fotografia, Pexels
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Compartilhar selfies com documentos pode facilitar o uso indevido de dados pessoais em golpes de identidade. por Karola G, Pexels

A nova tática foi identificada pela equipe de inteligência analítica da Serasa Experian e faz parte do Mapa da Fraude referente ao primeiro semestre de 2026. No período, as soluções da empresa identificaram 2,86 milhões de casos de alto risco em operações de cadastro e validação de identidade, incluindo processos de onboarding e abertura de contas. O número representa alta de 32,9% em relação ao mesmo período de 2025. Segundo a Serasa, foi registrada uma ocorrência a cada 5,5 segundos, e as tentativas bloqueadas estiveram associadas a um prejuízo evitado estimado em R$ 3,77 bilhões.

Nordeste concentra 333.139 mil tentativas de fraude

Geograficamente, a Região Sudeste concentra 46,5% das tentativas de golpe no país, com 557.097 registros, e também apresenta a maior taxa regional de risco, de 0,72%. Na sequência aparecem o Nordeste, com 333.139 ocorrências, o Sul, com 216.108, o Centro-Oeste, com 188.725, e o Norte, com 181.050.

A circulação de conteúdos fraudulentos também cresceu no ambiente digital. No primeiro semestre, foram mapeados 20.840 anúncios, perfis e aplicativos fraudulentos, alta de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A circulação de mensagens, por sua vez, ficou estável, com 50,7 milhões de disparos. Já o número de grupos fechados voltados ao compartilhamento dessas táticas quase dobrou, passando de 1,1 mil para 2,1 mil, alta de 90%.

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Gerações Z e X lideram vítimas do golpe entre 11h e 15h

Jovens e adultos das gerações Z e X concentram mais de 62% das investidas registradas no país. O período entre 11h e 15h merece atenção especial, especialmente às terças e quartas-feiras, quando há maior concentração das ocorrências.

As tentativas de fraude se concentram entre 11h e 15h, com maior incidência às terças e quartas-feiras. Datas comemorativas também elevam o número de ocorrências. No Dia dos Namorados, por exemplo, as tentativas ficaram 22% acima da média.

Sites, CNH e RG falsos reforçam a fraude da biometria

A telefonia apresenta a maior taxa de risco no país, de 3,56%, índice 84% superior à média nacional. Já o mercado financeiro, que reúne bancos, fintechs e emissoras de cartões, concentra o maior volume de tentativas de fraude.

Em 62% dos casos externos, a abordagem começa com anúncios falsos e páginas clonadas na internet. Entre os documentos usados nas tentativas de fraude para superar a validação biométrica, a CNH aparece em primeiro lugar, com 0,52% dos casos, seguida pelo RG, com 0,42%.

Biometria facial isolada deixa de barrar novos golpes

A Serasa Experian reforça que o reconhecimento facial, usado isoladamente, já não é suficiente para garantir a segurança das operações. Segundo a empresa, a prevenção exige a combinação de diferentes camadas de proteção, como prova de vida, checagem de documentos, análise do histórico do dispositivo e cruzamento constante de dados cadastrais.

Para o consumidor, a recomendação é desconfiar de ofertas muito vantajosas e mensagens com links duvidosos, especialmente entre 11h e 15h, período de maior concentração das tentativas. Sinais como perda repentina de sinal da linha móvel, notificações sobre consultas desconhecidas ao CPF ou tentativas não autorizadas de abertura de conta exigem verificação imediata.

Tags:

Fraude Golpe Virtual Serasa

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