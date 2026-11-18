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Matheus Marques
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 21:34
A disseminação de promoções ao longo de todo o mês de novembro transformou a checagem de segurança em etapa indispensável antes de concluir qualquer compra na Black Friday, sobretudo diante de fraudes impulsionadas por inteligência artificial que imita com perfeição lojas legítimas. É estimado que cerca de 2.261.055 milhões de pessoas sofreram golpes no ano passado.
O medo de tomar golpes é demonstrado em números, segundo dados do 20° Anuário Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 83,2% dos brasileiros afirmam temer ser vítimas de fraudes. Segundo pesquisa do Reclame AQUI revelam que 69,1% dos entrevistados consultam o histórico das empresas na plataforma antes de fechar negócio, o que pode não ser suficiente.
Como se proteger do golpe digital
Quando uma promoção surge em redes sociais ou chega por aplicativos de mensagem, a recomendação principal é ignorar o link direto e buscar o produto manualmente dentro do site ou do aplicativo oficial da loja. Verificando se a logo, o nome e o link do site são verdadeiros ou aleatórios.
Ao pesquisar a reputação de uma loja, o consumidor deve observar se existem relatos consistentes sobre cumprimento de prazos de entrega e atendimento, desconfiando de comentários excessivamente genéricos que podem ser fabricados artificialmente por meio de robôs digitais.
Valores muito abaixo da média praticada pelo mercado também funcionam como sinal de alerta, especialmente quando o anúncio utiliza cronômetros regressivos e apelos de urgência para forçar uma decisão impulsiva.
No instante de efetuar o pagamento, o cuidado precisa ser redobrado nas transferências via Pix, conferindo se o nome e os dados do destinatário exibidos na tela pertencem realmente à empresa vendedora.
Para compras com crédito na internet, a orientação é priorizar cartões virtuais ou temporários, aliados ao uso de senhas exclusivas, autenticação em duas etapas ativada e abstenção de transações financeiras em redes Wi-Fi públicas.
A vigilância deve continuar mesmo após a conclusão do pedido: cobranças inesperadas enviadas por links externos para suposta liberação de encomenda ou taxa de entrega caracterizam golpe, exigindo que a vítima acione imediatamente o banco pelos canais oficiais para contestar a operação caso caia em alguma fraude.