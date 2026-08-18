Golpistas sequestram contas digitais de aposentados e pensionistas; previdência alerta que jamais solicita dados por SMS

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:00
Golpistas usam SMS falso sobre prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para roubar senhas e dados bancários de aposentados e pensionistas. O disparo massivo de mensagens mentirosas cria uma falsa urgência no celular de quem depende da pensão e assusta os segurados no dia a dia. O simples clique no link suspeito expõe o benefício a fraudes e à contratação de empréstimos consignados não autorizados.
Como fazer a prova de vida do INSS
Como a mensagem do golpista simula um aviso oficial do INSS no visor do celular, o segurado acaba caindo em uma página falsa montada para capturar senhas e códigos de segurança.
Essa invasão no cadastro do aposentado compromete a renda da família inteira, permitindo que criminosos façam saques e transferências indevidas na conta onde o benefício é depositado todo mês.
Pensando em acabar com a festa dos golpistas na internet, o Governo Federal centraliza todos os avisos verdadeiros:
Dentro da caixa postal do aplicativo Gov.br
No perfil verificado do WhatsApp
Nos extratos dos próprios bancos
Essa trava de segurança no envio de informações impede o contato direto por SMS comum, garantindo que nenhum funcionário do INSS peça foto de documento, senha de banco ou pagamento de taxa por mensagem.
Com a integração inteligente entre os sistemas de saúde, vacinação e cartórios pelo país, a prova de vida da maioria dos aposentados é renovada de forma automática sem exigir que a pessoa saia de casa ou pegue filas.
Nos casos em que o sistema precisa de alguma confirmação, o aviso formal concede o prazo de até 60 dias para o reconhecimento facial dentro do aplicativo Meu INSS, mostrando que apagar mensagens estranhas e ligar direto para a Central 135 é o caminho mais rápido para manter o pagamento protegido do começo ao fim.