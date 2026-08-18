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Golpistas sequestram contas digitais de aposentados e pensionistas; previdência alerta que jamais solicita dados por SMS

Fraude promete regularizar a pensão pelo celular, mas rouba acessos do Gov.br e dados de segurados do instituto

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:00

Disparo massivo de SMS promete resolver a prova de vida pelo link, mas expõe dados bancários de pensionistas.
Disparo massivo de SMS promete resolver a prova de vida pelo link, mas expõe dados bancários de pensionistas Crédito: Baraa Obied, Pexels

Golpistas usam SMS falso sobre prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para roubar senhas e dados bancários de aposentados e pensionistas. O disparo massivo de mensagens mentirosas cria uma falsa urgência no celular de quem depende da pensão e assusta os segurados no dia a dia. O simples clique no link suspeito expõe o benefício a fraudes e à contratação de empréstimos consignados não autorizados.

Como fazer a prova de vida do INSS

Abra o Meu INSS para fazer prova de vida pelo celula por Divulgação
Acesse o Meu gov.br para confirmar identidade por Divulgação
Dê acesso à câmera para tirar selfie e provar vida por Divulgação
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Abra o Meu INSS para fazer prova de vida pelo celula por Divulgação

SMS falso usa ameaça de bloqueio do INSS para roubar dinheiro

Como a mensagem do golpista simula um aviso oficial do INSS no visor do celular, o segurado acaba caindo em uma página falsa montada para capturar senhas e códigos de segurança.

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O Leão já está de olho na sua terra e vai usar tecnologia de satélite para fiscalizar a declaração do ITR 2026 a partir de 10 de agosto

Essa invasão no cadastro do aposentado compromete a renda da família inteira, permitindo que criminosos façam saques e transferências indevidas na conta onde o benefício é depositado todo mês.

Notificação oficial do INSS bloqueia mensagens de texto externas

Pensando em acabar com a festa dos golpistas na internet, o Governo Federal centraliza todos os avisos verdadeiros:

Dentro da caixa postal do aplicativo Gov.br

No perfil verificado do WhatsApp

Nos extratos dos próprios bancos

Essa trava de segurança no envio de informações impede o contato direto por SMS comum, garantindo que nenhum funcionário do INSS peça foto de documento, senha de banco ou pagamento de taxa por mensagem.

Cruzamento automático de dados pelo INSS renova a prova de vida

Com a integração inteligente entre os sistemas de saúde, vacinação e cartórios pelo país, a prova de vida da maioria dos aposentados é renovada de forma automática sem exigir que a pessoa saia de casa ou pegue filas.

Nos casos em que o sistema precisa de alguma confirmação, o aviso formal concede o prazo de até 60 dias para o reconhecimento facial dentro do aplicativo Meu INSS, mostrando que apagar mensagens estranhas e ligar direto para a Central 135 é o caminho mais rápido para manter o pagamento protegido do começo ao fim.

Tags:

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