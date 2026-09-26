PEDRA QUE SUGA CARBONO

Google espalha rocha triturada em arrozais do Rio Grande do Sul para retirar CO₂ da atmosfera

Projeto com a startup Terradot começa em mais de 200 mil hectares e pode chegar a 1,5 milhão de hectares de arroz no Brasil

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 20:48

Parceria entre Google e Terradot usa minerais no solo gaúcho para combater o efeito estufa Crédito: Divulgação, Terradot

São 200 mil hectares de lavouras de arroz no Rio Grande do Sul que fazem parte de um acordo compra de créditos do Google para cortar gases do efeito estufa. A aliança da gigante da tecnologia com a startup Terradot testa o uso de pós de rocha para capturar o carbono (CO₂) da atmosfera e mitigar o metano no campo, alinhada às metas de sustentabilidade da empresa frente a recente e acelerada expansão de seus data centers voltados à inteligência artificial.

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Arrozais do Rio Grande do Sul reduzem emissão de metano

A iniciativa ataca duas frentes ecológicas simultâneas nas lavouras de arroz do Rio Grande do Sul. A primeira delas atua no manejo da água (molhamento e secagem alternados) para conter o metano, um gás com poder de aquecimento global cerca de 80 vezes superior ao CO₂ nas primeiras décadas.

Como o cultivo tradicional ocorre em áreas alagadas sem oxigênio, a decomposição orgânica gera a liberação de grandes volumes do gás. Por isso, estimativas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), compiladas pela agência Reuters, apontam que os arrozais respondem por até 12% das emissões globais de metano decorrentes de atividades humanas.

Pós de rocha fixam o carbono diretamente no solo

A segunda frente, batizada de intemperismo acelerado de rochas, espalha pós de minerais específicos (como basalto) sobre o solo agrícola. Em contato com a água da chuva e o ar, a rocha reage e captura o CO₂, transformando-o em bicarbonato dissolvido, que são conduzidos até oceanos e aquíferos, garantindo o armazenamento permanente do elemento.

A estratégia ambiental do Google contra mudanças climáticas prevê metas divididas em duas etapas. A parceria entre Google e Terradot projeta cortar 1 milhão de toneladas métricas de CO₂ equivalente em emissões de metano até 2030 (gerando créditos de mitigação) e alcançar mais 1 milhão de toneladas de carbono efetivamente retiradas da atmosfera até 2040 (gerando créditos de remoção).

Google busca reduzir custos na remoção do carbono

A presença do Google em arrozais no Rio Grande do Sul sinaliza também uma corrida para baratear o custo global de remoção de CO₂. Embora os valores do novo contrato sigam em sigilo, o histórico da startup indica que acordos anteriores de remoção duradoura custavam cerca de US$ 300 por tonelada, enquanto o valor ideal apontado por especialistas para atração de mercado gira em torno de US$ 100.

Segundo James Kanoff, CEO da Terradot, o preço negociado no Rio Grande do Sul já é menor do que nos contratos passados da empresa. A empresa ainda não chegou aos US$ 100 por tonelada, mas considera o projeto um avanço nessa direção.

A Terradot também afirmou à Reuters que a verificação dos resultados pode acrescentar mais de US$ 100 por tonelada aos custos, mas a expectativa é que esse valor caia conforme a tecnologia avance e seja aplicada em projetos maiores.

Rio Grande do Sul pode virar laboratório para uma expansão global

Tratar as mudanças climáticas no campo sulista com apoio do Google é o passo inicial de uma possível expansão global. Se a viabilidade técnica e financeira for confirmada nos 200 mil hectares iniciais, o plano prevê levar a solução aos 1,5 milhão de hectares de arrozais do Brasil e avaliar projetos-piloto em produtores da Ásia, em países como Índia e Vietnã, a partir de 2026.

As empresas destacam que a atuação do Google nos arrozais do Rio Grande do Sul já está em fase ativa de testes práticos e implementação em 2026, cujos resultados ambientais e contabilidade de carbono serão mensurados e validados ao longo das próximas décadas.

Em nota oficial distribuída via Business Wire, Randy Spock, chefe de remoção de carbono do Google, destacou a relevância do projeto: