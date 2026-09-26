Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Google espalha rocha triturada em arrozais do Rio Grande do Sul para retirar CO₂ da atmosfera

Projeto com a startup Terradot começa em mais de 200 mil hectares e pode chegar a 1,5 milhão de hectares de arroz no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 20:48

Arrozais RS
Parceria entre Google e Terradot usa minerais no solo gaúcho para combater o efeito estufa Crédito: Divulgação, Terradot

São 200 mil hectares de lavouras de arroz no Rio Grande do Sul que fazem parte de um acordo compra de créditos do Google para cortar gases do efeito estufa. A aliança da gigante da tecnologia com a startup Terradot testa o uso de pós de rocha para capturar o carbono (CO₂) da atmosfera e mitigar o metano no campo, alinhada às metas de sustentabilidade da empresa frente a recente e acelerada expansão de seus data centers voltados à inteligência artificial.

Abelhas: pequenas no tamanho, gigantes para o equilíbrio ambiental

Sem flores, não há banquete: na seca, as plantas produzem menos néctar — justamente o alimento que as abelhas buscam para manter as colmeias por Shutterstock
A seca também afeta o mel: quando falta água, diminui a oferta de flores e néctar. O resultado pode aparecer diretamente na quantidade de mel produzida por Shutterstock
Clima fora de sincronia: temperaturas mais altas podem fazer as plantas florescerem mais cedo, enquanto as abelhas nem sempre conseguem acompanhar essa mudança por Shutterstock
Abelha trabalha pela natureza: ao visitar flores em busca de alimento, ela transporta pólen e ajuda as plantas a se reproduzirem — um serviço essencial para os ecossistemas e para a agricultura por Shutterstock
Calor demais também é problema: ondas de calor, secas e outros eventos extremos podem reduzir a quantidade de flores disponíveis e dificultar a atividade dos polinizadores por Shutterstock
Efeito dominó: menos flores significam menos alimento para as abelhas. Menos abelhas e outros polinizadores podem significar também menos polinização — e isso pode afetar a reprodução das plantas e a produção de alimentos por Shutterstock
1 de 6
Sem flores, não há banquete: na seca, as plantas produzem menos néctar — justamente o alimento que as abelhas buscam para manter as colmeias por Shutterstock

Arrozais do Rio Grande do Sul reduzem emissão de metano

A iniciativa ataca duas frentes ecológicas simultâneas nas lavouras de arroz do Rio Grande do Sul. A primeira delas atua no manejo da água (molhamento e secagem alternados) para conter o metano, um gás com poder de aquecimento global cerca de 80 vezes superior ao CO₂ nas primeiras décadas.

Leia mais

Imagem - Luz para Todos tem proposta de corte de R$ 967 milhões que reduz repasses em 15 estados; entenda o plano

Luz para Todos tem proposta de corte de R$ 967 milhões que reduz repasses em 15 estados; entenda o plano

Imagem - Mulheres são 52,8% do eleitorado em 2026, mas seguem sub-representadas nas candidaturas

Mulheres são 52,8% do eleitorado em 2026, mas seguem sub-representadas nas candidaturas

Imagem - Nova CNH faz pedidos de primeira habilitação saltarem 216% e já soma 2 milhões de novos condutores

Nova CNH faz pedidos de primeira habilitação saltarem 216% e já soma 2 milhões de novos condutores

Como o cultivo tradicional ocorre em áreas alagadas sem oxigênio, a decomposição orgânica gera a liberação de grandes volumes do gás. Por isso, estimativas do  Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), compiladas pela agência Reuters, apontam que os arrozais respondem por até 12% das emissões globais de metano decorrentes de atividades humanas.

Pós de rocha fixam o carbono diretamente no solo

A segunda frente, batizada de intemperismo acelerado de rochas, espalha pós de minerais específicos (como basalto) sobre o solo agrícola. Em contato com a água da chuva e o ar, a rocha reage e captura o CO₂, transformando-o em bicarbonato dissolvido, que são conduzidos até oceanos e aquíferos, garantindo o armazenamento permanente do elemento.

estratégia ambiental do Google contra mudanças climáticas prevê metas divididas em duas etapas. A parceria entre Google e Terradot projeta cortar 1 milhão de toneladas métricas de CO₂ equivalente em emissões de metano até 2030 (gerando créditos de mitigação) e alcançar mais 1 milhão de toneladas de carbono efetivamente retiradas da atmosfera até 2040 (gerando créditos de remoção).

Google busca reduzir custos na remoção do carbono

A presença do Google em arrozais no Rio Grande do Sul sinaliza também uma corrida para baratear o custo global de remoção de CO₂. Embora os valores do novo contrato sigam em sigilo, o histórico da startup indica que acordos anteriores de remoção duradoura custavam cerca de US$ 300 por tonelada, enquanto o valor ideal apontado por especialistas para atração de mercado gira em torno de US$ 100.

Segundo James Kanoff, CEO da Terradot, o preço negociado no Rio Grande do Sul já é menor do que nos contratos passados da empresa. A empresa ainda não chegou aos US$ 100 por tonelada, mas considera o projeto um avanço nessa direção.

A Terradot também afirmou à Reuters que a verificação dos resultados pode acrescentar mais de US$ 100 por tonelada aos custos, mas a expectativa é que esse valor caia conforme a tecnologia avance e seja aplicada em projetos maiores.

Rio Grande do Sul pode virar laboratório para uma expansão global

Tratar as mudanças climáticas no campo sulista com apoio do Google é o passo inicial de uma possível expansão global. Se a viabilidade técnica e financeira for confirmada nos 200 mil hectares iniciais, o plano prevê levar a solução aos 1,5 milhão de hectares de arrozais do Brasil e avaliar projetos-piloto em produtores da Ásia, em países como Índia e Vietnã, a partir de 2026.

As empresas destacam que a atuação do Google nos arrozais do Rio Grande do Sul já está em fase ativa de testes práticos e implementação em 2026, cujos resultados ambientais e contabilidade de carbono serão mensurados e validados ao longo das próximas décadas.

Em nota oficial distribuída via Business Wire, Randy Spock, chefe de remoção de carbono do Google, destacou a relevância do projeto:

Elaboramos este acordo para ser um modelo, não um caso isolado. É a maior compra de remoção de carbono que o Google já fez e, ao incorporar ações contra superpoluentes, concretizamos esse impacto até 2030. Acreditamos que ele oferece um caminho replicável para causar um impacto real nas mudanças climáticas, tanto a curto quanto a longo prazo, e o estruturamos de forma que qualquer comprador, fornecedor ou governo possa seguir essa mesma abordagem

Randy Spock

Chefe de Remoção de Carbono do Google

Tags:

Google

Mais recentes

Imagem - Mísseis de até 300 km, foguetes e sistema Astros entram no portfólio dos irmãos Batista com compra da Avibras

Mísseis de até 300 km, foguetes e sistema Astros entram no portfólio dos irmãos Batista com compra da Avibras
Imagem - Recepcionistas podem ter piso salarial de R$ 2.450 e reajuste anual pelo INPC; veja quem seria beneficiado

Recepcionistas podem ter piso salarial de R$ 2.450 e reajuste anual pelo INPC; veja quem seria beneficiado
Imagem - Farmácia Popular oferece remédios de graça e pode gerar economia de até R$ 8,8 mil por ano

Farmácia Popular oferece remédios de graça e pode gerar economia de até R$ 8,8 mil por ano