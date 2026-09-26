Google espalha rocha triturada em arrozais do Rio Grande do Sul para retirar CO₂ da atmosfera

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Amanda Cristina de Souza
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 20:48
São 200 mil hectares de lavouras de arroz no Rio Grande do Sul que fazem parte de um acordo compra de créditos do Google para cortar gases do efeito estufa. A aliança da gigante da tecnologia com a startup Terradot testa o uso de pós de rocha para capturar o carbono (CO₂) da atmosfera e mitigar o metano no campo, alinhada às metas de sustentabilidade da empresa frente a recente e acelerada expansão de seus data centers voltados à inteligência artificial.
Abelhas: pequenas no tamanho, gigantes para o equilíbrio ambiental
A iniciativa ataca duas frentes ecológicas simultâneas nas lavouras de arroz do Rio Grande do Sul. A primeira delas atua no manejo da água (molhamento e secagem alternados) para conter o metano, um gás com poder de aquecimento global cerca de 80 vezes superior ao CO₂ nas primeiras décadas.
Como o cultivo tradicional ocorre em áreas alagadas sem oxigênio, a decomposição orgânica gera a liberação de grandes volumes do gás. Por isso, estimativas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), compiladas pela agência Reuters, apontam que os arrozais respondem por até 12% das emissões globais de metano decorrentes de atividades humanas.
A segunda frente, batizada de intemperismo acelerado de rochas, espalha pós de minerais específicos (como basalto) sobre o solo agrícola. Em contato com a água da chuva e o ar, a rocha reage e captura o CO₂, transformando-o em bicarbonato dissolvido, que são conduzidos até oceanos e aquíferos, garantindo o armazenamento permanente do elemento.
A estratégia ambiental do Google contra mudanças climáticas prevê metas divididas em duas etapas. A parceria entre Google e Terradot projeta cortar 1 milhão de toneladas métricas de CO₂ equivalente em emissões de metano até 2030 (gerando créditos de mitigação) e alcançar mais 1 milhão de toneladas de carbono efetivamente retiradas da atmosfera até 2040 (gerando créditos de remoção).
A presença do Google em arrozais no Rio Grande do Sul sinaliza também uma corrida para baratear o custo global de remoção de CO₂. Embora os valores do novo contrato sigam em sigilo, o histórico da startup indica que acordos anteriores de remoção duradoura custavam cerca de US$ 300 por tonelada, enquanto o valor ideal apontado por especialistas para atração de mercado gira em torno de US$ 100.
Segundo James Kanoff, CEO da Terradot, o preço negociado no Rio Grande do Sul já é menor do que nos contratos passados da empresa. A empresa ainda não chegou aos US$ 100 por tonelada, mas considera o projeto um avanço nessa direção.
A Terradot também afirmou à Reuters que a verificação dos resultados pode acrescentar mais de US$ 100 por tonelada aos custos, mas a expectativa é que esse valor caia conforme a tecnologia avance e seja aplicada em projetos maiores.
Tratar as mudanças climáticas no campo sulista com apoio do Google é o passo inicial de uma possível expansão global. Se a viabilidade técnica e financeira for confirmada nos 200 mil hectares iniciais, o plano prevê levar a solução aos 1,5 milhão de hectares de arrozais do Brasil e avaliar projetos-piloto em produtores da Ásia, em países como Índia e Vietnã, a partir de 2026.
As empresas destacam que a atuação do Google nos arrozais do Rio Grande do Sul já está em fase ativa de testes práticos e implementação em 2026, cujos resultados ambientais e contabilidade de carbono serão mensurados e validados ao longo das próximas décadas.
Em nota oficial distribuída via Business Wire, Randy Spock, chefe de remoção de carbono do Google, destacou a relevância do projeto:
Randy SpockChefe de Remoção de Carbono do Google