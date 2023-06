Governo lança programa para renegociar dívidas para até R$ 5 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta segunda-feira (5), a medida provisória que cria o Desenrola, programa elaborado pelo governo federal para renegociação de dívidas. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Apesar do texto já estar assinado, a abertura do sistema para credores ocorrerá em julho, por razões "burocráticas". Haddad confirmou que o Desenrola irá atender inadimplentes que recebem até dois salários mínimos e tenham dívida de até R$ 5 mil.

O ministro da Fazenda avaliou que os credores irão ofertar bons descontos no programa, devido a liquidez garantida pelo Tesouro. "Vamos adquirir carteiras com maior desconto. A ideia é que o credor dê maior desconto porque ele sabe que, ao incorporar no programa, o crédito passa a ser líquido, com garantia do Tesouro", explicou o ministro