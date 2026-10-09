SUBSÍDIO

Governo libera R$ 7,52 bilhões para subsidiar combustíveis; veja o que muda para o consumidor

Recursos serão usados para financiar medidas de apoio à produção e à importação de gasolina e diesel

Mariana Rios

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 21:16

Cada tipo de combustível possui uma característica diferente. Crédito: Agência Senado

O governo federal liberou R$ 7,52 bilhões para financiar subsídios à produção e à importação de combustíveis no Brasil. A medida provisória (MP) 1.395/2026 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (9) e destina os recursos ao Ministério de Minas e Energia.

Para o consumidor, a liberação do dinheiro não significa redução imediata no preço da gasolina ou do diesel nos postos. Os recursos financiam medidas de apoio ao setor que preveem o repasse dos benefícios aos preços de venda dos combustíveis, mas não estabelecem um novo desconto automático para todos os motoristas.

Do total, R$ 1,35 bilhão será destinado ao subsídio relacionado à comercialização de gasolina e diesel. A medida original, prevista na MP 1.358/2026, autorizava um apoio financeiro limitado ao valor dos tributos federais incidentes sobre os combustíveis.

A maior parcela, de R$ 6,17 bilhões, será direcionada ao subsídio ao diesel rodoviário. A MP 1.363/2026 havia estabelecido um benefício de R$ 1,12 por litro para conter a alta dos preços e contribuir para a manutenção do abastecimento nacional.

Nos dois casos, as empresas participantes deveriam descontar os valores recebidos do preço de venda e prestar informações à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), responsável pela fiscalização das operações.

O que muda para quem abastece?

A liberação dos recursos garante financiamento orçamentário para as ações de subsídio, mas não determina, por si só, quanto o consumidor pagará na bomba. O preço final também depende de outros componentes, como custos de aquisição, distribuição, transporte e revenda.

As duas medidas provisórias que criaram os subsídios originais perderam a vigência em setembro. A nova MP destina recursos às ações orçamentárias vinculadas a elas, sem alterar as regras dos benefícios.

No caso do diesel, a continuidade do apoio foi prevista na MP 1.391/2026, publicada em setembro. A norma permite a concessão de subsídios por períodos de 30 dias, prorrogáveis, com valores definidos pelo Ministério da Fazenda. A exigência de repassar o benefício ao preço de venda foi mantida.