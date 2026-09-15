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Greve da Caixa vai atrasar o Bolsa Família nesta quinta (17)? Saiba como ficam os pagamentos

Dinheiro do Bolsa Família, INSS e FGTS cai normalmente na conta, mas agências têm restrições; veja como movimentar o valor

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:11

Clientes que precisam de desbloqueio de contas, regularização de CPF e recuperação de senhas enfrentam maior tempo de espera.
Beneficiários podem movimentar o Bolsa Família e outros repasses diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, sem precisar ir às agências. Crédito: Divulgação/Sindicato dos Bancários-DF

A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal não vai atrasar o depósito do Bolsa Família, do INSS ou do FGTS. Como os repasses do governo federal são 100% automatizados, os valores caem nas datas oficiais programadas, sem depender do trabalho manual nas agências. O dinheiro entra normalmente na conta e pode ser movimentado pelos canais digitais. O único impacto real atinge quem precisa de atendimento presencial para resolver pendências de cadastro, senhas ou documentos.

Às vésperas do Bolsa Família, greve da Caixa afeta serviços presenciais

Orientação do banco é priorizar os canais digitais, casas lotéricas e terminais de autoatendimento para evitar deslocamentos às unidades físicas. por Divulgação/Sindicato dos Bancários
Movimento de paralisação começou após a rejeição da proposta de acordo coletivo, mas não interrompe os repasses automáticos do governo. por Valter Campanato/Agência Brasil
Cartazes informam sobre a greve dos bancários e orientam a população a buscar canais alternativos de atendimento. por Valter Campanato/Agência Brasi
Clientes que precisam de desbloqueio de contas, regularização de CPF e recuperação de senhas enfrentam maior tempo de espera. por Divulgação/Sindicato dos Bancários-DF
Pagamentos automatizados em conta garantem o acesso aos recursos mesmo durante a paralisação dos bancários. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Repasses sociais e saldos liberados continuam disponíveis para saque nos caixas eletrônicos e casas lotéricas. por José Cruz/Agência Brasil
Calendário do Bolsa Família é escalonado pelo final do NIS e pode ser acompanhado pelo aplicativo Caixa Tem. por Lyon Santos/MDS
Pelo aplicativo Meu INSS, segurados conseguem checar o extrato de pagamento e as datas de liberação de aposentadorias e pensões. por Divulgação/INSS
Beneficiários do Bolsa Família podem utilizar o cartão do programa diretamente no comércio e em caixas eletrônicos credenciados. por Lyon Santos/MDS
Aplicativo do FGTS permite consultar saldo e transferir valores para outras contas bancárias sem necessidade de ir até a agência. por Joédson Alves/Agência Brasil
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Orientação do banco é priorizar os canais digitais, casas lotéricas e terminais de autoatendimento para evitar deslocamentos às unidades físicas. por Divulgação/Sindicato dos Bancários

A dúvida aumentou com a proximidade da nova rodada de pagamentos do Bolsa Família, que começa nesta quinta-feira (17) para os beneficiários com NIS de final 1. Ao todo, o banco opera cerca de 30 programas sociais e atende aproximadamente 56 milhões de pessoas no país.

O que acontece com o Bolsa Família nesta quinta

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Para quem já recebe o benefício regularmente, nada muda. O calendário escalonado por dígito final do Número de Identificação Social (NIS) continua valendo. A partir de quinta-feira (17), o saldo entra na poupança e já pode ser usado pelo aplicativo Caixa Tem.

O beneficiário pode pagar contas, fazer compras pelo débito virtual e transferir valores via Pix sem ir ao banco. Quem precisa do dinheiro em espécie pode sacar nos caixas eletrônicos, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui, com o cartão ou gerando o código de saque no aplicativo.

Situação das aposentadorias do INSS e do FGTS

O mesmo processo vale para os aposentados e pensionistas do INSS com conta na Caixa e para os trabalhadores com direito ao FGTS. As liberações seguem o cronograma habitual da Previdência Social.

No caso do FGTS, os recursos podem ser consultados e transferidos digitalmente pelo aplicativo do fundo para qualquer banco, sem tarifa. Se a conta não tiver bloqueios judiciais ou cadastrais, o trabalhador não precisa ir à agência para liberar o dinheiro.

Onde a paralisação da Caixa afeta o atendimento

A greve atinge apenas os serviços que exigem a presença física de um funcionário para análise manual. O atendimento presencial enfrenta lentidão principalmente para a regularização de CPF com dados divergentes, desbloqueio de contas, recuperação de senhas esquecidas, emissão ou entrega da primeira via do Cartão do Cidadão e saques de FGTS que apresentem pendências contratuais.

Canais digitais e alternativos disponíveis

Para evitar deslocamentos desnecessários e enfrentar filas nas agências com equipes reduzidas, a população pode recorrer aos seguintes canais que permanecem operando:

Aplicativos de celular: Caixa Tem, FGTS, App Caixa, Cartões Caixa e Habitação Caixa funcionam 24 horas por dia para movimentações e consultas.

Autoatendimento: caixas eletrônicos das agências e terminais da rede Banco24Horas continuam abastecidos e aptos a realizar saques e depósitos.

Rede parceira: casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui realizam saques de benefícios, pagamento de boletos e consultas básicas de saldo.

Telefone oficial: s serviço "Alô Caixa" atende pelos números 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais municípios), além do canal de mensagens pelo mesmo número gratuito no WhatsApp.

Tags:

Fgts Inss Bancos Caixa Econômica Bolsa Familia Greve

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