CALENDÁRIO CONFIRMADO

Greve da Caixa vai atrasar o Bolsa Família nesta quinta (17)? Saiba como ficam os pagamentos

Dinheiro do Bolsa Família, INSS e FGTS cai normalmente na conta, mas agências têm restrições; veja como movimentar o valor

Maiara Baloni

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:11

Beneficiários podem movimentar o Bolsa Família e outros repasses diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, sem precisar ir às agências. Crédito: Divulgação/Sindicato dos Bancários-DF

A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal não vai atrasar o depósito do Bolsa Família, do INSS ou do FGTS. Como os repasses do governo federal são 100% automatizados, os valores caem nas datas oficiais programadas, sem depender do trabalho manual nas agências. O dinheiro entra normalmente na conta e pode ser movimentado pelos canais digitais. O único impacto real atinge quem precisa de atendimento presencial para resolver pendências de cadastro, senhas ou documentos.

Às vésperas do Bolsa Família, greve da Caixa afeta serviços presenciais 1 de 10

A dúvida aumentou com a proximidade da nova rodada de pagamentos do Bolsa Família, que começa nesta quinta-feira (17) para os beneficiários com NIS de final 1. Ao todo, o banco opera cerca de 30 programas sociais e atende aproximadamente 56 milhões de pessoas no país.

O que acontece com o Bolsa Família nesta quinta

Para quem já recebe o benefício regularmente, nada muda. O calendário escalonado por dígito final do Número de Identificação Social (NIS) continua valendo. A partir de quinta-feira (17), o saldo entra na poupança e já pode ser usado pelo aplicativo Caixa Tem.

O beneficiário pode pagar contas, fazer compras pelo débito virtual e transferir valores via Pix sem ir ao banco. Quem precisa do dinheiro em espécie pode sacar nos caixas eletrônicos, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui, com o cartão ou gerando o código de saque no aplicativo.

Situação das aposentadorias do INSS e do FGTS

O mesmo processo vale para os aposentados e pensionistas do INSS com conta na Caixa e para os trabalhadores com direito ao FGTS. As liberações seguem o cronograma habitual da Previdência Social.

No caso do FGTS, os recursos podem ser consultados e transferidos digitalmente pelo aplicativo do fundo para qualquer banco, sem tarifa. Se a conta não tiver bloqueios judiciais ou cadastrais, o trabalhador não precisa ir à agência para liberar o dinheiro.

Onde a paralisação da Caixa afeta o atendimento

A greve atinge apenas os serviços que exigem a presença física de um funcionário para análise manual. O atendimento presencial enfrenta lentidão principalmente para a regularização de CPF com dados divergentes, desbloqueio de contas, recuperação de senhas esquecidas, emissão ou entrega da primeira via do Cartão do Cidadão e saques de FGTS que apresentem pendências contratuais.

Canais digitais e alternativos disponíveis

Para evitar deslocamentos desnecessários e enfrentar filas nas agências com equipes reduzidas, a população pode recorrer aos seguintes canais que permanecem operando:

Aplicativos de celular: Caixa Tem, FGTS, App Caixa, Cartões Caixa e Habitação Caixa funcionam 24 horas por dia para movimentações e consultas.

Autoatendimento: caixas eletrônicos das agências e terminais da rede Banco24Horas continuam abastecidos e aptos a realizar saques e depósitos.

Rede parceira: casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui realizam saques de benefícios, pagamento de boletos e consultas básicas de saldo.