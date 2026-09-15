Greve da Caixa vai atrasar o Bolsa Família nesta quinta (17)? Saiba como ficam os pagamentos

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Maiara Baloni
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:11
A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal não vai atrasar o depósito do Bolsa Família, do INSS ou do FGTS. Como os repasses do governo federal são 100% automatizados, os valores caem nas datas oficiais programadas, sem depender do trabalho manual nas agências. O dinheiro entra normalmente na conta e pode ser movimentado pelos canais digitais. O único impacto real atinge quem precisa de atendimento presencial para resolver pendências de cadastro, senhas ou documentos.
Às vésperas do Bolsa Família, greve da Caixa afeta serviços presenciais
A dúvida aumentou com a proximidade da nova rodada de pagamentos do Bolsa Família, que começa nesta quinta-feira (17) para os beneficiários com NIS de final 1. Ao todo, o banco opera cerca de 30 programas sociais e atende aproximadamente 56 milhões de pessoas no país.
Para quem já recebe o benefício regularmente, nada muda. O calendário escalonado por dígito final do Número de Identificação Social (NIS) continua valendo. A partir de quinta-feira (17), o saldo entra na poupança e já pode ser usado pelo aplicativo Caixa Tem.
O beneficiário pode pagar contas, fazer compras pelo débito virtual e transferir valores via Pix sem ir ao banco. Quem precisa do dinheiro em espécie pode sacar nos caixas eletrônicos, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui, com o cartão ou gerando o código de saque no aplicativo.
O mesmo processo vale para os aposentados e pensionistas do INSS com conta na Caixa e para os trabalhadores com direito ao FGTS. As liberações seguem o cronograma habitual da Previdência Social.
No caso do FGTS, os recursos podem ser consultados e transferidos digitalmente pelo aplicativo do fundo para qualquer banco, sem tarifa. Se a conta não tiver bloqueios judiciais ou cadastrais, o trabalhador não precisa ir à agência para liberar o dinheiro.
A greve atinge apenas os serviços que exigem a presença física de um funcionário para análise manual. O atendimento presencial enfrenta lentidão principalmente para a regularização de CPF com dados divergentes, desbloqueio de contas, recuperação de senhas esquecidas, emissão ou entrega da primeira via do Cartão do Cidadão e saques de FGTS que apresentem pendências contratuais.
Para evitar deslocamentos desnecessários e enfrentar filas nas agências com equipes reduzidas, a população pode recorrer aos seguintes canais que permanecem operando:
Aplicativos de celular: Caixa Tem, FGTS, App Caixa, Cartões Caixa e Habitação Caixa funcionam 24 horas por dia para movimentações e consultas.
Autoatendimento: caixas eletrônicos das agências e terminais da rede Banco24Horas continuam abastecidos e aptos a realizar saques e depósitos.
Rede parceira: casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui realizam saques de benefícios, pagamento de boletos e consultas básicas de saldo.
Telefone oficial: s serviço "Alô Caixa" atende pelos números 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais municípios), além do canal de mensagens pelo mesmo número gratuito no WhatsApp.