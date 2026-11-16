COMPRAS PELA MADRUGADA

Grupo Carrefour, dono do Atacadão e do Sam’s Club, prepara mais de 5 mil ofertas para a Black Friday e manterá hipermercados abertos por 90 horas seguidas

Mais de 90 unidades entram no plantão a partir das 6h de 26 de novembro, com salmão e uísque entre as apostas para antecipar as compras das ceias de fim de ano.

Matheus Marques

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17:55

Com o orçamento familiar mais apertado, os brasileiros passaram a usar as promoções de novembro para estocar itens das ceias de Natal e Réveillon Crédito: (Foto: /Divulgação)

O Grupo Carrefour Brasil, que lidera o varejo alimentar nacional com cerca de 962 unidades distribuídas entre as bandeiras Carrefour, Atacadão e Sam's Club, estruturou uma megaoperação para a Black Friday de 2026 com a meta de ampliar o faturamento entre 8% e 9% sobre o ano passado. A estratégia da companhia contempla mais de 5 mil itens promocionais e a abertura ininterrupta de mais de 90 hipermercados durante 90 horas consecutivas.

Começando às 6h do dia 26 de novembro e seguindo até o dia 29. Para sustentar o fluxo concentrado de consumidores, a rede ampliou em mais de 15% o quadro de funcionários em áreas críticas e acionou uma logística nacional para abastecer unidades separadas por milhares de quilômetros, de Pelotas a Manaus.

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Abastecimento e a aposta no whisky para o Nordeste

Organizar os estoques em um país de dimensões continentais exige cruzar o histórico de vendas, as buscas na internet e o perfil de consumo local. Enquanto televisores de telas grandes concentram maior saída no Sul e no Sudeste, os modelos médios lideram a procura no Nordeste, região onde o whisky também registra forte volume de vendas, exigindo reservas proporcionais nos centros de distribuição espalhados pelo país.

Segundo Marco Alcolezi, diretor de Operações Hiper, Super e Proximidade do Carrefour, a estratégia comercial ganha contornos específicos conforme a região.

"No varejo, cara, não tem jogo ganho", afirma Alcolezi para a revista Exame, destacando o monitoramento diário dos prazos de entrega junto aos fornecedores para evitar prateleiras vazias.

Promoções de olho no Natal e Ano Novo

Com o orçamento familiar mais apertado, os brasileiros passaram a usar as promoções de novembro para estocar itens das ceias de Natal e Réveillon. O caso mais emblemático é o salmão importado do Chile, que vende mais durante a Black Friday do que na véspera do Ano Novo, pois os clientes aproveitam o desconto para congelar o pescado em casa.

A mesma antecipação impulsiona vinhos, chocolates e panetones, além de itens como fritadeiras elétricas, cafeteiras e produtos de higiene. Paralelamente, a rede projeta um salto de 15% a 20% na procura por bebidas ligadas ao bem-estar, como opções sem álcool, zero açúcar e de baixa caloria, mantendo os preços finais em sigilo até o início da campanha por estratégia concorrencial.

Guerra de preços e a regra dos 90 dias para garantir descontos

Na disputa acirrada com atacarejos, redes regionais, lojas de eletrodomésticos e plataformas digitais, o Carrefour trabalha com margens unitárias reduzidas para compensar o resultado no volume total vendido. "Existe uma guerra no mercado", resume Alcolezi.

Para assegurar transparência ao consumidor e cumprir entendimentos firmados com o Procon, todos os produtos anunciados na campanha passam por uma auditoria que comprova que o valor promocional é menor do que o praticado nos 90 dias anteriores.

"E você sabe que tem inflação. Então não é fácil fazer isso em todos os produtos", pontua o executivo, explicando que itens como pneus importados, brinquedos, videogames e televisores vindos da Zona Franca de Manaus exigem negociações meses antes, enquanto fraldas e cápsulas de café são fechados mais perto de novembro.

Reforço no atendimento online e 90 horas de portas abertas

Diferente do Natal, quando o movimento se dilui ao longo de semanas, a Black Friday concentra o pico de compras entre quinta-feira, sexta-feira e sábado. Manter as lojas abertas por 90 horas seguidas ajuda a espalhar o público, mas exige reforço superior a 15% nas equipes de caixa, no setor de eletroeletrônicos e na operação de store picking, processo em que funcionários separam nos corredores os produtos comprados pelo site ou aplicativo.