DEDUÇÃO DE DESPESAS VETERINÁRIAS

Guarde os comprovantes do veterinário, projeto quer dar desconto no Imposto de Renda por cães e gatos

Medida prevê abatimento de até R$ 2,2 mil reais no IRPF para quem cadastrar o animal de estimação no sistema do governo federal

Matheus Marques

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:00

Para conseguir abatimento no imposto, o projeto exige que o animal esteja devidamente cadastrado no SinPatinhas Crédito: Imagem: Eric Isselee | Shutterstock

Os gastos com consultas, exames e tratamentos de cães e gatos podem se transformar em alívio na hora de acertar as contas com o Leão. Uma nova proposta apresentada no Senado Federal pretende liberar a dedução de despesas veterinárias no Imposto de Renda, garantindo um desconto de até R$ 2.275,08 por ano no orçamento do tutor. O Projeto de Lei 5.668/2026, elaborado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), equipara o valor de abatimento dos animais de estimação ao mesmo teto anual que o Governo Federal aplica para dependentes tradicionais, como os filhos.

Castração gratuita de cães e gatos 1 de 10

Quais despesas entram no abatimento e exigência da nota fiscal

O desconto poderá ser aplicado sobre os pagamentos feitos a veterinários particulares, exames de laboratório, consultas de rotina, internações em clínicas e hospitais, além do raio-X e compra de aparelhos ou próteses ortopédicas.

No caso dos equipamentos de reabilitação, o tutor terá de guardar a receita do médico-veterinário acompanhada da nota fiscal em seu nome. Não poderão ser abatidos os valores cobrados por clínicas que tenham sido reembolsados por planos de saúde pet ou seguros privados.

Obrigação do cadastro SinPatinhas e simulação do desconto

Para conseguir abatimento no imposto, o projeto exige que o animal esteja devidamente cadastrado no SinPatinhas, a plataforma nacional de registro de animais de estimação. Como o banco de dados oficial opera no momento apenas para cães e gatos, o benefício contemplará inicialmente os tutores dessas duas espécies.