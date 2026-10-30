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Guarde os comprovantes do veterinário, projeto quer dar desconto no Imposto de Renda por cães e gatos

Medida prevê abatimento de até R$ 2,2 mil reais no IRPF para quem cadastrar o animal de estimação no sistema do governo federal

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:00

O cuidado com o hálito dos cães e gatos ajuda a evitar diferentes tipos de doenças (Imagem: Eric Isselee | Shutterstock)
Para conseguir abatimento no imposto, o projeto exige que o animal esteja devidamente cadastrado no SinPatinhas Crédito: Imagem: Eric Isselee | Shutterstock

Os gastos com consultas, exames e tratamentos de cães e gatos podem se transformar em alívio na hora de acertar as contas com o Leão. Uma nova proposta apresentada no Senado Federal pretende liberar a dedução de despesas veterinárias no Imposto de Renda, garantindo um desconto de até R$ 2.275,08 por ano no orçamento do tutor. O Projeto de Lei 5.668/2026, elaborado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), equipara o valor de abatimento dos animais de estimação ao mesmo teto anual que o Governo Federal aplica para dependentes tradicionais, como os filhos.

Castração gratuita de cães e gatos

Castração gratuita de cães e gatos é oferecida na Avenida Paralela por Divulgação
Castramóvel realiza castração de cães e gatos no Quartel de Amaralina por Bruno Concha/ Secom PMS
Castramóvel realiza castração de cães e gatos no Quartel de Amaralina por Bruno Concha/ Secom PMS
Castramóvel realiza castração de cães e gatos no Quartel de Amaralina por Bruno Concha/ Secom PMS
Castramóvel realiza castração de cães e gatos no Quartel de Amaralina por Bruno Concha/ Secom PMS
Castramóvel por Divulgação/ PMS
Castramóvel por Bruno Concha/Secom PMS
Castramóvel por Bruno Concha/Secom PMS
O serviço Castramóvel realiza castração de cães e gatos de tutores residentes em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Castramovel no Salvador Norte Shopping_Foto_Jefferson Peixoto_Secom_Pms por Jefferson Peixoto/SECOM
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Castração gratuita de cães e gatos é oferecida na Avenida Paralela por Divulgação

Quais despesas entram no abatimento e exigência da nota fiscal

O desconto poderá ser aplicado sobre os pagamentos feitos a veterinários particulares, exames de laboratório, consultas de rotina, internações em clínicas e hospitais, além do raio-X e compra de aparelhos ou próteses ortopédicas.

No caso dos equipamentos de reabilitação, o tutor terá de guardar a receita do médico-veterinário acompanhada da nota fiscal em seu nome. Não poderão ser abatidos os valores cobrados por clínicas que tenham sido reembolsados por planos de saúde pet ou seguros privados.

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Obrigação do cadastro SinPatinhas e simulação do desconto

Para conseguir abatimento no imposto, o projeto exige que o animal esteja devidamente cadastrado no SinPatinhas, a plataforma nacional de registro de animais de estimação. Como o banco de dados oficial opera no momento apenas para cães e gatos, o benefício contemplará inicialmente os tutores dessas duas espécies.

A regra permite pagar imposto sobre um montante menor: quem tem renda tributável de R$ 50 mil e declara R$ 2 mil em custos veterinários, por exemplo, passa a ter o imposto calculado sobre R$ 48 mil. Caso seja aprovada no Congresso, a regra valerá por cinco anos, com início no ano seguinte ao da aprovação.

Tags:

Cachorro Pets Economia Imposto de Renda Gatos Veterinário

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