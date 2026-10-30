Guarde os comprovantes do veterinário, projeto quer dar desconto no Imposto de Renda por cães e gatos

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Matheus Marques
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:00
Os gastos com consultas, exames e tratamentos de cães e gatos podem se transformar em alívio na hora de acertar as contas com o Leão. Uma nova proposta apresentada no Senado Federal pretende liberar a dedução de despesas veterinárias no Imposto de Renda, garantindo um desconto de até R$ 2.275,08 por ano no orçamento do tutor. O Projeto de Lei 5.668/2026, elaborado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), equipara o valor de abatimento dos animais de estimação ao mesmo teto anual que o Governo Federal aplica para dependentes tradicionais, como os filhos.
Castração gratuita de cães e gatos
O desconto poderá ser aplicado sobre os pagamentos feitos a veterinários particulares, exames de laboratório, consultas de rotina, internações em clínicas e hospitais, além do raio-X e compra de aparelhos ou próteses ortopédicas.
No caso dos equipamentos de reabilitação, o tutor terá de guardar a receita do médico-veterinário acompanhada da nota fiscal em seu nome. Não poderão ser abatidos os valores cobrados por clínicas que tenham sido reembolsados por planos de saúde pet ou seguros privados.
Para conseguir abatimento no imposto, o projeto exige que o animal esteja devidamente cadastrado no SinPatinhas, a plataforma nacional de registro de animais de estimação. Como o banco de dados oficial opera no momento apenas para cães e gatos, o benefício contemplará inicialmente os tutores dessas duas espécies.
A regra permite pagar imposto sobre um montante menor: quem tem renda tributável de R$ 50 mil e declara R$ 2 mil em custos veterinários, por exemplo, passa a ter o imposto calculado sobre R$ 48 mil. Caso seja aprovada no Congresso, a regra valerá por cinco anos, com início no ano seguinte ao da aprovação.