DEFESA CIVIL E CLIMA

Guia de proteção doméstica ensina famílias a enfrentar emergências climáticas

A recomendação preventiva do governo acende um alerta sobre como agir em situações de risco e manter a segurança de quem você ama dentro de casa

Juliana Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:13

Guia prático orienta famílias a montar kit de emergência e reforça prevenção Crédito: Ilustração, IA

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) esclareceu que a recomendação para montar um kit de emergência em casa tem caráter preventivo. A medida não está associada a nenhum alerta nacional ou iminência de desastre generalizado, servindo como uma ferramenta cotidiana de cultura de prevenção para todas as famílias brasileiras.

O que deve ter um kit de emergência 1 de 5

Na Bahia, onde alagamentos, tempestades pontuais e deslizamentos de terra costumam afetar diversas comunidades na capital e no interior, estar preparado faz toda a diferença. Ter um plano familiar simples evita o pânico e garante autonomia de até 72 horas (3 dias) caso ocorra a interrupção temporária de serviços como água ou energia elétrica.

Reserva de água e alimentação básica

A base de qualquer preparação começa pela reserva de água potável. O cálculo recomendado pelas autoridades é de dois litros por pessoa ao dia, garantindo o abastecimento mínimo para o período de 72 horas em garrafas fechadas e lacradas. Junte a isso alimentos não perecíveis que não exijam cozimento prévio, como enlatados, biscoitos, barras de cereal e grãos pré-cozidos.

Cuidados com a saúde e a higiene

Medicamentos de uso contínuo demandam atenção em dobro. Mantenha uma reserva suficiente para o período e guarde analgésicos, antitérmicos e medicamentos isentos de prescrição (MIPs) junto ao kit de primeiros socorros. Pense também no conforto diário: inclua sabonete, papel higiênico, álcool em gel e produtos para a higiene de bebês ou idosos da casa.

Proteção de documentos e plano de fuga

Outra medida importante é proteger documentos pessoais e de imóveis, guardando-os em sacos plásticos herméticos. Mantenha lanternas, pilhas reservas e carregadores portáteis para celulares sempre carregados e à mão. Para quem tem crianças, idosos ou pessoas com deficiência, defina rotas de fuga acessíveis e seguras previamente.

O que fazer em emergências e como receber alertas

Caso a Defesa Civil determine a evacuação imediata de uma área de risco, não hesite e siga rigorosamente as orientações dos bombeiros. Para acompanhar as condições do tempo e receber alertas oficiais no seu celular, cadastre seu CEP enviando um SMS gratuito para o número 40199 ou acompanhe o canal oficial via WhatsApp.

Guia Prático: o que fazer para enfrentar até 72 horas de emergência

Cadastre-se nos alertas: envie um SMS gratuito com o seu CEP para o número 40199 para receber avisos preventivos da Defesa Civil no celular.

Ganta autonomia para 3 dias (72h): reúna no mínimo 6 litros de água por morador (2L por dia), alimentos prontos para consumo, lanterna a pilha e rádio portátil.

Separe a farmácia básica com segurança: mantenha os remédios de uso contínuo da família e itens de primeiros socorros com medicamentos isentos de prescrição (MIPs), como analgésicos e antitérmicos, evitando estocar remédios controlados sem orientação.

Proteja os documentos: mantenha certidões, documentos pessoais, cartões e escrituras de imóveis guardados em sacos plásticos com vedação hermética contra água.

Mapeie a rota de saída: combine previamente com a família o ponto de encontro e o trajeto mais seguro caso precise desocupar a residência rapidamente.

Atenda às ordens de evacuação: se a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros orientarem a saída, desligue a chave geral de energia, feche o registro de água e evacue a área imediatamente.

Telefones úteis de emergência:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

SAMU: 192