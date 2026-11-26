MARATONA MAIS BARATA

HBO Max, Apple TV e Paramount+ têm até 75% de desconto na Black Friday; corre que vai até segunda

Ofertas de Black Friday trazem mensalidades a partir de R$ 7,99, mas renovação cobra valor integral após promoção

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 20:09

Ofertas de Black Friday: Serviços de streaming derrubam mensalidades para R$ 7,99 até segunda-feira (30) Crédito: Shutterstock

O desconto de até 75% na assinatura da Paramount+ e as promoções da HBO Max, Crunchyroll, Apple TV, Looke e Sony One seguem válidos até a próxima segunda-feira, 30 de novembro. Com mensalidades promocionais a partir de R$ 7,99, as ofertas da Black Friday exigem atenção do consumidor porque todas as plataformas retomam a cobrança pelo valor integral após o encerramento do período promocional.

Enquanto seis serviços disputam o bolso do público com reduções agressivas neste fim de mês, gigantes como Netflix, Globoplay e Disney+ mantiveram suas tabelas intactas e ficaram fora da temporada de promoções. Se você quer maratonar séries e filmes gastando menos, precisa decidir qual assinatura de streaming vale a pena antes que os links saiam do ar na segunda-feira.

Quanto custa cada streaming na Black Friday

Compare abaixo na galeria o desconto em streaming de cada plataforma, o preço promocional, a duração do benefício e a regra de renovação para não levar susto na fatura:

Black Friday dos streaming 1 de 7

Paramount+ e HBO Max oferecem os maiores cortes de preço

O streaming Paramount+ entrega o maior corte percentual desta Black Friday ao derrubar a mensalidade em 75% durante dois meses. A oferta funciona bem para quem quer zerar o catálogo da marca nas férias sem comprometer o orçamento, desde que você cancele a assinatura antes do terceiro mês para evitar a cobrança integral.

Já o HBO Max oferece a economia mais duradoura do mercado ao garantir 50% de desconto por 12 meses inteiros em todas as faixas de assinatura:

Plano Básico com anúncios: cai de R$ 29,90 para R$ 14,90 por mês.

Plano Standard: recua de R$ 44,90 para R$ 22,45 por mês.

Plano Platinum: baixa de R$ 55,90 para R$ 27,90 por mês.

Crunchyroll, Apple TV, Looke e Prime Video também baixam valores

O Crunchyroll garante o streaming mais barato da lista para os fãs de animes durante seis meses. O plano Fan despenca de R$ 19,90 para R$ 7,99, enquanto o pacote Mega Fan cai de R$ 24,90 para R$ 9,99 mensais.

A Apple TV corta a mensalidade pela metade por seis meses, baixando a cobrança para R$ 16,90, depois desse semestre, a assinatura renova por R$ 34,90. A plataforma libera o benefício exclusivamente para novos assinantes e contas antigas consideradas elegíveis para reativação.

O streaming Looke aposta no compromisso de um ano e cobra o equivalente a R$ 9,90 por mês no pacote anual. O plano entrega transmissão sem anúncios, até cinco perfis e reprodução em três telas simultâneas.

Já o Prime Video mantém o valor padrão da assinatura tradicional da Amazon, mas libera até 75% de desconto no aluguel ou compra de filmes avulsos e na contratação de canais parceiros. É justamente dentro do Prime Video Channels, além da plataforma Watch TV, que o canal Sony One oferece 50% de desconto por dois meses para os novos assinantes.

8 streamings em alta no Brasil 1 de 8

Data de renovação exige atenção para evitar cobrança integral

Aproveitar uma promoção de streaming exige leitura rápida das condições para você não pagar mais caro depois:

Prazo limite na segunda-feira: todas as plataformas encerram o desconto até 30 de novembro. Depois dessa data, os preços voltam ao normal imediatamente.

Renovação automática pelo preço cheio: nenhuma empresa cancela o serviço sozinha quando o benefício acaba. Anote na agenda o fim do ciclo de dois, seis ou doze meses para decidir se mantém o plano pela tarifa integral.

Bloqueio para assinantes ativos: quem já paga mensalidade em dia geralmente não consegue aplicar o código promocional na mesma conta, sendo preciso checar regras de reativação ou criar um cadastro elegível.