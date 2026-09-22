CONTA PARA HERDEIROS

Herança de R$ 80 milhões? França discute imposto maior para sucessões milionárias

Déficit público francês passou de 5,1% para 5,4% do PIB entre 2025 e 2026, enquanto a dívida subiu de 115,7% para 119,3% do PIB

Mariana Rios

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:32

França quer taxar super-heranças e cobrar mais de quem recebe milhões Crédito: Shutterstock

A transmissão de grandes fortunas para herdeiros entrou no centro do debate sobre as contas públicas da França. A Oxfam France, organização não governamental que atua no combate à pobreza e à desigualdade, propôs nesta terça-feira (22) limitar um benefício fiscal usado por famílias na transferência de empresas e afirma que a mudança poderia recuperar mais de € 3 bilhões (cerca de R$ 19 bilhões) por ano para os cofres públicos.

A discussão envolve o chamado pacto Dutreil, criado em 2003 para facilitar a transferência de empresas familiares. O mecanismo permite uma isenção de 75% dos impostos sobre doações ou heranças, desde que os beneficiários cumpram determinadas regras, como manter as participações na empresa por um período mínimo. A ideia original é evitar que uma família precise vender o negócio para conseguir pagar os impostos da sucessão.

O problema apontado pela Oxfam é a concentração do benefício entre os patrimônios mais elevados. Segundo a organização, os 110 beneficiários que mais economizaram impostos em 2024 — cerca de 1% do total — pouparam, em média, € 30 milhões cada um. Já metade dos beneficiários teve uma economia inferior a € 40 mil.

Heranças de € 13 milhões

A Oxfam chama de “super-heranças” os patrimônios recebidos pelo grupo correspondente aos 0,1% dos maiores beneficiários. Segundo seus cálculos, essas sucessões chegam a € 13 milhões (R$ 80 milhões) em média e têm uma tributação efetiva de aproximadamente 10%, embora a alíquota marginal prevista para as maiores transmissões possa chegar a 45%.

A proposta da organização é limitar a € 1 milhão por beneficiário a parcela da herança que pode usufruir da isenção do pacto Dutreil. A estimativa é de que 90% dos atuais beneficiários continuariam fora do limite, enquanto o Estado arrecadaria mais de € 3 bilhões por ano.

O tema ganha força enquanto o governo francês prepara o orçamento de 2027 e busca alternativas para melhorar as contas públicas. Segundo a Euronews, o déficit público francês passou de 5,1% para 5,4% do PIB entre 2025 e 2026, enquanto a dívida subiu de 115,7% para 119,3% do PIB.

A proposta, porém, não significa que esse dinheiro será automaticamente arrecadado. Os € 111 bilhões citados pela Oxfam como potencial perda de receita nos próximos 30 anos são uma projeção sobre a transmissão de patrimônios de bilionários franceses com mais de 70 anos caso as regras atuais sejam mantidas.