SEGURANÇA NA SAÚDE

Hospitais públicos e privados terão vigilância permanente da Anvisa e multa de R$ 5 mil para conter mortes em UTIs

Proposta enviada para sanção do presidente Lula reforça a fiscalização nas emergências de todo o país e pune o descaso no atendimento aos pacientes

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 19:22

Medida aprovada no Congresso exige cumprimento estrito de normas sanitárias na rede de saúde Crédito: Shutterstock

Multa diária de R$ 5 mil e varredura da vigilância sanitária vão enquadrar hospitais públicos e privados após aprovação do Projeto de Lei 287/24 na Câmara dos Deputados. O texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e endurece a fiscalização nas emergências e UTIs de todo o país para travar falhas no atendimento e conter mortes evitáveis.

Médicos relatam situações de descaso, água contaminada e falta de salário no Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães 1 de 4

Garantir a segurança do paciente virou prioridade absoluta, exigindo cuidados baseados em ciência, fim de filas no atendimento e respeito total à dignidade humana, sem espaço para distinções socioeconômicas, étnicas ou de gênero.



Multa diária de R$ 5 mil pune hospitais

Hospitais públicos e privados que pisarem na bola e desrespeitarem as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vão sentir o baque no bolso. Além da penalidade diária de R$ 5 mil, o valor da autuação pode ser multiplicado em até 100 vezes, sem prejuízo de processos cíveis por danos aos usuários.

Caso Marcelo Dino motivou criação do projeto de lei

Sancionar a proposta transforma a dor da família Dino em um marco de proteção nacional, já que o texto nasceu no Senado motivado pela perda de Marcelo Dino, filho do ministro do STF, Flávio Dino.

O adolescente de 13 anos morreu em 2012 vítima de negligência em um hospital particular de Brasília, episódio que revelou brechas graves na supervisão leito a leito e impulsionou a urgência por regras mais duras no setor.

Regras da Anvisa e ANS definem novo padrão

Integrar as diretrizes da Anvisa e ANS no dia a dia dos hospitais públicos e privados passa a ser o único caminho para os gestores evitarem punições pesadas. O relator da matéria, deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA), reforçou a necessidade de endurecer o jogo contra a negligência na saúde.



"Sempre é bom buscar mecanismos que aprimorem o serviço de saúde e o atendimento aos cidadãos." Márcio Jerry (PCdoB-MA) Deputado e Relator da proposta