PASSAGEM ZERADA

ID Jovem garante viagens gratuitas e meia-entrada em eventos culturais e esportivos; veja como emitir pelo celular

Benefício do governo é destinado a jovens de 15 a 29 anos de baixa renda e garante gratuidade ou 50% de desconto em viagens interestaduais de ônibus, trem ou embarcação; CadÚnico atualizado é obrigatório

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:23

Jovens de 15 a 29 anos de baixa renda têm direito a assentos gratuitos em ônibus interestaduais Crédito: Olly, Pexels

Passagens de graça em viagens entre estados e meia-entrada em shows, cinemas e jogos esportivos são garantidas por lei para jovens de 15 a 29 anos. O benefício é liberado com a Identidade Jovem (ID Jovem), que garante desconto no rolê e transporte interestadual sem custo ou pela metade do preço para quem tem baixa renda.

Amparado pelo Decreto nº 8.537/2015, a chave desse benefício está no CadÚnico. Todo jovem de baixa renda com renda familiar de até dois salários mínimos pode emitir a ID Jovem direto no celular, sem burocracia e sem gastar um centavo pela carteira.

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ID Jovem garante viagem de graça e meia-entrada em eventos

Viagem de graça na faixa: ônibus, trens e barcaças do transporte interestadual reservam duas vagas 100% gratuitas por veículo convencional. Acabou a vaga grátis? A empresa precisa liberar mais duas cadeiras com 50% de desconto.

Cinema, show e estádio com desconto: a lei reserva 40% de todos os ingressos de um evento para meia-entrada. Isso vale para área VIP e camarote, cobrando à parte apenas o serviço de open bar ou comida, se houver.

Acesso sem pegadinha: se o evento não informar de forma clara no balcão de venda quantos ingressos da cota ainda sobram, você tem o direito de comprar a meia-entrada mesmo que sustentem que o limite estourou.

Reserva de passagens gratuitas exige antecedência no guichê

Faça a reserva com antecedência: garanta seu bilhete com pelo menos 3 horas de antecedência na rodoviária.

Chegue cedo ao terminal: apresente-se no embarque 30 minutos antes da partida com a ID Jovem e um documento com foto.

Fique atento às taxas: a gratuidade cobre o valor da passagem. Taxas de embarque do terminal e pedágios não entram no benefício e são cobradas à parte.

Denúncia na ANTT combate recusa de passagem na viagem

Se a produtora do evento ou a empresa de ônibus negar o benefício, exija imediatamente um comprovante por escrito detalhando o motivo, data e horário. Com esse documento na mão, faça a denúncia no Procon ou na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O descumprimento gera multas pesadas e sanções administrativas para os estabelecimentos.

Para emitir sua carteira agora, acesse o site ou aplicativo oficial da ID Jovem, preencha seus dados pessoais junto com o NIS (Número de Identificação Social) e salve a imagem no seu celular para apresentar sempre que for curtir um evento ou pegar a estrada.

Cadastro da ID Jovem pelo celular exige CadÚnico ativo

Acesse o site oficial da ID Jovem e clique em “Emitir ID Jovem”.

Informe seus dados pessoais, como nome completo, data de nascimento e CPF ou NIS.

Confira os dados exibidos pelo sistema e avance para a emissão.

Gere a ID Jovem. Se estiver tudo regular, a carteira digital será disponibilizada na tela.