ECONOMIA

Idade ou pontos? saiba como escolher a melhor regra de transição do INSS em 2026

Escolha errada na hora de se aposentar pode reduzir o valor do benefício; veja como usar as ferramentas oficiais para comparar os cenários e garantir a melhor renda

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:00

Novas regras de transição da Previdência em 2026 exigem atenção dos trabalhadores; escolha correta entre idade e pontos evita perdas no valor do benefício Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Quem pretende se aposentar em 2026 precisa olhar além da idade mínima antes de dar entrada no benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As regras de transição criadas após a Reforma da Previdência transformaram a escolha entre aposentadoria por idade e sistema de pontos em uma decisão que pode mexer diretamente no valor pago ao segurado.

A definição depende do tempo de contribuição, da idade atual e do histórico salarial acumulado ao longo da vida profissional. Como as exigências mudam ano após ano, muitos trabalhadores passaram a usar simuladores do INSS para comparar cenários antes de protocolar o pedido.

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O que muda nas exigências deste ano

Desde a reforma aprovada em 2019, o sistema previdenciário passou a adotar regras de transição progressivas. Agora, a pontuação mínima e a idade exigida aumentam gradualmente.

Na regra por pontos, o segurado precisa atingir uma soma mínima entre idade e tempo de contribuição. Já na aposentadoria por idade, o foco principal está na idade mínima exigida pelo INSS, combinada ao período mínimo de recolhimento.

Como funciona a regra de pontos do INSS em 2026

Na aposentadoria por pontos, o INSS soma a idade do trabalhador ao tempo total de contribuição. A modalidade faz parte das regras de transição criadas após a Reforma da Previdência e continua ficando mais rígida a cada ano.

Em 2026, a pontuação mínima voltou a subir. Agora, as exigências são as seguintes:

Mulheres precisam alcançar 93 pontos e ter pelo menos 30 anos de contribuição;

Homens precisam atingir 103 pontos e comprovar ao menos 35 anos de contribuição.

A conta que define o direito à aposentadoria

Uma trabalhadora que completar 60 anos de idade e 33 anos de contribuição em 2026, por exemplo, alcança os 93 pontos exigidos e já pode solicitar a aposentadoria pela regra de transição.

O modelo costuma favorecer quem teve carreira mais estável e contribuições contínuas ao longo dos anos. Para trabalhadores com períodos sem recolhimento ou entrada tardia no mercado formal, a aposentadoria por idade pode acabar sendo mais vantajosa.

Reforma da Previdência elevou a pontuação ano após ano

A regra prevê aumento progressivo da pontuação mínima até atingir o limite definitivo estabelecido pela Reforma da Previdência.

Por causa disso, muitos segurados acompanham o calendário anual para entender qual momento gera o melhor cálculo e reduz o tempo de espera dentro do INSS.

Algumas categorias profissionais também possuem critérios diferenciados. Trabalhadores expostos a agentes nocivos, por exemplo, podem acessar regras especiais com exigência reduzida de tempo de contribuição, dependendo da atividade exercida.

Direito adquirido protege quem atingiu a regra antiga

Quem completou os requisitos anteriores até 31 de dezembro de 2025 mantém o direito de se aposentar pelas regras antigas.

Nesse caso, mulheres que atingiram 92 pontos e homens que chegaram aos 102 pontos antes da virada do ano continuam protegidos pelo chamado direito adquirido.

Mesmo que o pedido ainda não tenha sido protocolado no INSS, o cálculo do benefício respeita a regra válida no momento em que o segurado conquistou o direito à aposentadoria.

A escolha da modalidade influencia diretamente o cálculo final da renda mensal, principalmente para quem teve períodos de contribuição mais altos ao longo da carreira.

Como o histórico profissional define o seu salário

Em 2026, o piso da aposentadoria acompanha o salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.621. Já o teto do INSS chega a R$ 8.475,55.

Mesmo assim, poucos segurados conseguem alcançar o valor máximo pago pela Previdência. O cálculo considera a média de todas as contribuições feitas desde julho de 1994, o que reduz o impacto de salários elevados recebidos apenas nos últimos anos de trabalho.

Quem teve períodos sem contribuição ou recolheu sobre valores menores também pode sentir diferença relevante no benefício final.

Algumas categorias possuem regras específicas. Trabalhadores expostos a agentes nocivos, por exemplo, podem acessar modalidades especiais de aposentadoria com exigência reduzida de tempo de serviço, a depender da atividade exercida.

A tecnologia a favor do trabalhador

O portal Meu INSS oferece uma ferramenta de simulação que permite comparar regras de transição e estimar o valor da aposentadoria em diferentes datas.

Pelo sistema, o segurado consegue verificar:

tempo total de contribuição

idade considerada pelo INSS

pontuação acumulada

projeção do benefício

modalidades disponíveis

O pedido também pode ser feito diretamente pelo aplicativo Meu INSS ou pelo portal Gov.br.

O documento que você precisa conferir antes de dar o "ok"

Antes de concluir o requerimento, especialistas recomendam conferir atentamente o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), documento que reúne todo o histórico de contribuições do trabalhador.

Falhas em vínculos empregatícios, salários ausentes ou períodos não computados podem diminuir o valor da aposentadoria.