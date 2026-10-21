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Idosos acima de 60 anos podem congelar ou zerar o IPTU 2026 em seis capitais brasileiras

Desconto no imposto depende de solicitação no site da prefeitura e exige atenção a limites de aposentadoria e tamanho do imóvel

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 20:44

Descubra tudo sobre a isenção do IPTU para idosos em 2026 e quem pode se beneficiar
Descubra tudo sobre a isenção do IPTU para idosos em 2026 e quem pode se beneficiar Crédito: TV Foco

A população brasileira com 60 anos ou mais pode obter a isenção parcial ou total do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em 2026 ao comprovar requisitos de renda e patrimônio em pelo menos seis capitais do país. A medida de amparo social é aplicada nos municípios de Macapá, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e na capital federal, Brasília. No entanto, por se tratar de um imposto arrecadado pelas prefeituras, o benefício não é concedido de forma automática para todos os idosos do país.

É fundamental que o morador que tem 60 anos ou mais,formalize o pedido junto ao município dentro do calendário estabelecido.

Idosos devem realizar o pedido online nas prefeituras para garantir a isenção tributária do IPTU

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Passo a passo para dar entrada no pedido de isenção

O contribuinte que se enquadra nas regras precisa agir com antecedência para não ter que pagar o imposto em 2026. O procedimento exige o acesso ao portal da prefeitura da sua cidade, a conferência dos documentos necessários, como comprovante de renda, extrato de aposentadoria e escritura do imóvel, e o protocolo do pedido de isenção no sistema online.

Acompanhar a tramitação do processo digital é essencial para garantir o deferimento do pedido antes do lançamento dos carnês.

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Regras específicas em São Paulo, Macapá e Rio de Janeiro

Cada prefeitura fixa exigências particulares para liberar o desconto. A cidade de São Paulo exige que o aposentado ou pensionista tenha apenas um imóvel residencial de até R$ 1.749.182,00, garantindo isenção total para quem recebe até três salários mínimos e abatimento parcial para ganhos entre três e cinco salários mínimos.

No Rio de Janeiro, a concessão baseia-se no valor venal do bem, contemplando residências de até R$ 74.471,00. Já em Macapá, o decreto municipal autoriza a isenção para proprietários de um único imóvel residencial que comprovem renda familiar inferior a oito salários mínimos.

Exigências para obtenção em Belo Horizonte, Brasília e Curitiba

A Prefeitura de Belo Horizonte concede o perdão do imposto para imóveis usados como residência avaliados em até R$ 92.935,87.

Em Brasília, têm direito idosos com 60 anos ou mais, aposentados ou pensionistas com renda familiar de até dois salários mínimos e donos de imóvel único de até 120 metros quadrados, além da isenção automática para bens até R$ 120.000,00.

Em Curitiba, a isenção é direta para imóveis populares de até 70 metros quadrados e valor até R$ 232.000,00, mas moradores com 65 anos ou mais e renda familiar abaixo de três salários mínimos podem pedir a reavaliação do valor venal para garantir o abatimento.

Tags:

Brasil Idosos Economia Iptu

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