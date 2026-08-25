IMPACTO SOCIAL

Iniciativa capacitou 760 jovens e alcançou mais de 50 mil pessoas em três anos

Projeto de formação e inclusão amplia oportunidades, fortalece comunidades e transforma a relação entre empresa e moradores do entorno da Refinaria de Mataripe

Donaldson Gomes

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 16:32

Os estudantes Wesley Prado e Taisla Damasceno com o CEO da Acelen, Luiz de Mendonça Crédito: Ricardo Oliveira/Divulgação Acelen

“Aqui não economizamos abraços”, diz uma senhora de sorriso largo na chegada ao ambiente que poderia até ser confundido com um encontro religioso – com histórias de transformação, superação e até um pouco de fé. O nome do espaço, inclusive, remete à luz. Era, na verdade, um encontro do Conselho Comunitário Consultivo (CCC) do programa Acelen Acender. As reuniões que acontecem todos os meses em um espaço construído no Shopping Candeias funcionam como um espaço de diálogo da empresa responsável pela Refinaria de Mataripe com as comunidades ao redor do empreendimento. Mas hoje, o momento foi de festejar os três anos do programa que já capacitou mais de 760 jovens e impactou mais de 50 mil pessoas indiretamente.

Oficialmente, o Acelen Acender existe desde agosto de 2023, mas na realidade o programa de capacitação se confunde com a própria história da empresa, criada há cinco anos, como lembraram o CEO Luiz de Mendonça e o diretor de operações Celso Ferreira. “Este trabalho de capacitação e de qualificação começou a ser feito por nós no momento em que recebemos a responsabilidade de substituir a antiga operadora da refinaria”, destacou Mendonça, em referência à Petrobras. De lá para cá, a unidade mudou de nome – deixou de ser Landulpho Alves e passou a se chamar Mataripe – recebeu bilhões em modernizações e mudou também a forma de se relacionar com as comunidades no seu entorno.

“Todas as nossas decisões passam por um crivo muito importante para nós, que é o de gerar o menor impacto negativo possível no nosso entorno”, destacou Celso Ferreira. “Eu sou o responsável pelo acionamento do flare”, avisou. A torre usada para queimar gases residuais emite ruído semelhante à turbina de um avião. Segundo ele, o uso do equipamento, inevitável em alguns momentos, é comunicado à vizinhança e de modo a criar o menor transtorno possível.

Nos próximos seis meses, o Acelen Acender, que já recebeu mais de R$ 7 milhões em investimentos, entrará em uma nova fase. Além de fazer a interface com as comunidades e capacitar jovens, o programa vai se abrir para o voluntariado, dando espaço para que colaboradores da Acelen e de empresas parceiras utilizem os seus talentos em prol da comunidade.

Acelen Acender completa três anos 1 de 7

Ilka Danusa, gerente de Responsabilidade Social da Acelen, destaca que o programa surgiu para dar oportunidades a pessoas “inquietas, sonhadoras e inconformadas”. Ela destaca ainda o caráter inovador da iniciativa. “A Acelen é a única refinaria que mantém um equipamento social como este. Queremos inspirar mais empresas a terem um espaço fixo como este”, destaca.

Especialista em impacto social, Vanessa Alonso é a gerente de programas da AVSI, empresa contratada pela Acelen para gerir o Acelen Acender. Segundo ela, a manutenção da iniciativa por um período tão longo é fundamental para conquistar a confiança das comunidades. “Três anos é um tempo bom para construir relações, por isso é tão importante esta presença continuada da Acelen aqui no território”, avalia. Segundo ela, a aposta na presença permite que a empresa vá além de oferecer certificados e diplomas. “Este é um modelo inovador e o resultado que estamos obtendo é de transformação do território”, diz.

Quando iniciou o trabalho na região, o Acender ouviu 400 lideranças locais. Na época, apenas 4% das pessoas responderam que confiavam no trabalho de alguma organização. Três anos depois, o percentual subiu para 97%. No período mais de 14 mil jovens da região se inscreveram para tentar uma oportunidade no programa.

Mara Bispo, liderança comunitária de Candeias, educadora e escritora, conta que trabalhar no programa foi uma jornada de autoconhecimento. “Às vezes tinha que parar um pouquinho, dizia que ia sair para beber água. Mentira, ia chorar. Curou muitas dores da minha adolescência ver que estes jovens do mesmo lugar que eu estavam tendo oportunidades que eu nunca tive”, contou.

Taisla Damasceno, de 17 anos, contou que conheceu o Acender enquanto estava procurando oportunidades de cursos para melhorar a sua formação. “O espaço tornou tudo leve, pessoas, amigos e os professores”, destaca. “Nunca foi só mostrar o conteúdo e pronto”, explica.