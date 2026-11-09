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INSS amplia perícia médica por videochamada para 900 agências e segurados precisam ir ao posto para atendimento

Serviço está disponível nas cinco regiões do país e pode reduzir a espera por avaliação médica; veja como agendar pelo Meu INSS ou telefone 135

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 20:30

INSS mais rápido: Perícia Conectada chega a 900 unidades e encurta a fila por benefícios previdenciários.
INSS mais rápido: Perícia Conectada chega a 900 unidades e encurta a fila por benefícios previdenciários Crédito: Karolina Grabowskakaboompics, Pexels

A expansão do serviço de Perícia Conectada para 900 agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país busca agilizar a análise de benefícios em regiões com menor disponibilidade de médicos peritos. Em 19 de outubro, o instituto contabilizava 715 unidades com o serviço. O modelo de atendimento por videochamada pode encurtar o tempo de espera, mas exige o comparecimento presencial do cidadão à agência para a realização do procedimento.

Veja as 18 condições que dispensam a carência

1- Tuberculose ativa por Imagem: Premreuthai | Shutterstock
2- Hanseníase  por SMS de Mesquita/RJ
3- Transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental por Agência Brasil
4- Neoplasia maligna por MAZKO VADIM
5- Cegueira por Imagem: AYO Production | Shutterstock
6- Paralisia irreversível e incapacitante por Imagem: Reprodução digital | Disney+
7- Cardiopatia grave por Shutterstock/reprodução
8- Doença de Parkinson por Freepik
9- Espondilite anquilosante por Shutterstock
10- Nefropatia grave por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
11- Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante) Shutterstock) por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock
12- Síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids) por Shutterstock
13- Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada por Arquivo CORREIO
14- Hepatopatia grave por Imagem: Kostiantyn Voitenko | Shutterstock
15- Esclerose múltipla por
16- Acidente vascular encefálico (agudo) por gpointstudio
17- Abdome agudo cirúrgico por Shutterstock
18- Gestação de alto risco por Imagem: India Picture | Shutterstock
1 de 18
1- Tuberculose ativa por Imagem: Premreuthai | Shutterstock

Para ter acesso ao serviço, o segurado pode agendar o atendimento no aplicativo Meu INSS, no site oficial ou pela Central 135, conforme a disponibilidade da modalidade na localidade. No dia e horário marcados, a presença física na agência é indispensável. O trabalhador não faz o exame de casa pelo celular. No posto, servidores oferecem o suporte necessário para conectar o segurado ao médico perito, que realiza a avaliação por videoconferência, mesmo estando em outra cidade.

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Como funciona a Perícia Conectada

A modalidade permite a realização da avaliação médico-pericial de forma remota, sem a necessidade de o médico estar fisicamente na mesma unidade do segurado.

O sistema de telemedicina conecta o segurado ao médico perito e pode evitar longas viagens até outros municípios para a realização da avaliação.

É preciso ir à agência?

Sim. A presença física do segurado na unidade indicada para atendimento é obrigatória. A equipe oferece o suporte técnico necessário para realizar a videoconferência com o médico perito.

Como falar com o INSS sem cair em golpes: Conheça os únicos meios oficiais de atendimento

Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
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Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)

Atendimento é oferecido nas cinco regiões do país

A teleperícia já opera nas cinco regiões do país, com destaque para a liderança nordestina em pontos de atendimento, segundo os números divulgados pelo INSS em 6 de novembro:


  • Nordeste: 299 agências habilitadas
  • Sudeste: 254 agências habilitadas
  • Sul: 172 agências habilitadas
  • Norte: 105 agências habilitadas
  • Centro-Oeste: 71 agências habilitadas

Meta é alcançar mil unidades

Os números regionais divulgados pelo próprio instituto somam 901 agências, uma unidade acima do total nacional anunciado de 900. A diferença não foi explicada no comunicado oficial.

O volume de exames também cresceu em 2026. Segundo o INSS, foram realizadas 487 mil teleperícias no ano, contra 248 mil em 2025, um aumento superior a 96%.

O Ministério da Previdência Social projeta ampliar o serviço para mil agências do INSS até o final de 2026. A expansão busca reduzir o tempo de espera e facilitar o acesso à perícia médica em regiões com menor disponibilidade de profissionais.

Como simular sua aposentadoria no INSS

Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução
Acesse o Meu INSS; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Informe CPF e senha; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Clique em “Do que você precisa?” e digite Simular Aposentadoria;INSS por Shutterstock
Confira as simulações para as regras anteriores e posteriores à Reforma; por Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Clique em “Baixar PDF” para visualizar os detalhes. por Divulgação
Todo o processo é feito pela internet, sem necessidade de comparecer a uma agência do INSS. por Divulgação/INSS
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Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução

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