MÉDICO NA TELA

INSS amplia perícia médica por videochamada para 900 agências e segurados precisam ir ao posto para atendimento

Serviço está disponível nas cinco regiões do país e pode reduzir a espera por avaliação médica; veja como agendar pelo Meu INSS ou telefone 135

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 20:30

INSS mais rápido: Perícia Conectada chega a 900 unidades e encurta a fila por benefícios previdenciários Crédito: Karolina Grabowskakaboompics, Pexels

A expansão do serviço de Perícia Conectada para 900 agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país busca agilizar a análise de benefícios em regiões com menor disponibilidade de médicos peritos. Em 19 de outubro, o instituto contabilizava 715 unidades com o serviço. O modelo de atendimento por videochamada pode encurtar o tempo de espera, mas exige o comparecimento presencial do cidadão à agência para a realização do procedimento.



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Para ter acesso ao serviço, o segurado pode agendar o atendimento no aplicativo Meu INSS, no site oficial ou pela Central 135, conforme a disponibilidade da modalidade na localidade. No dia e horário marcados, a presença física na agência é indispensável. O trabalhador não faz o exame de casa pelo celular. No posto, servidores oferecem o suporte necessário para conectar o segurado ao médico perito, que realiza a avaliação por videoconferência, mesmo estando em outra cidade.



Como funciona a Perícia Conectada

A modalidade permite a realização da avaliação médico-pericial de forma remota, sem a necessidade de o médico estar fisicamente na mesma unidade do segurado.

O sistema de telemedicina conecta o segurado ao médico perito e pode evitar longas viagens até outros municípios para a realização da avaliação.

É preciso ir à agência?

Sim. A presença física do segurado na unidade indicada para atendimento é obrigatória. A equipe oferece o suporte técnico necessário para realizar a videoconferência com o médico perito.



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Atendimento é oferecido nas cinco regiões do país

A teleperícia já opera nas cinco regiões do país, com destaque para a liderança nordestina em pontos de atendimento, segundo os números divulgados pelo INSS em 6 de novembro:



Nordeste: 299 agências habilitadas

Sudeste: 254 agências habilitadas

Sul: 172 agências habilitadas

Norte: 105 agências habilitadas

Centro-Oeste: 71 agências habilitadas

Meta é alcançar mil unidades

Os números regionais divulgados pelo próprio instituto somam 901 agências, uma unidade acima do total nacional anunciado de 900. A diferença não foi explicada no comunicado oficial.

O volume de exames também cresceu em 2026. Segundo o INSS, foram realizadas 487 mil teleperícias no ano, contra 248 mil em 2025, um aumento superior a 96%.

O Ministério da Previdência Social projeta ampliar o serviço para mil agências do INSS até o final de 2026. A expansão busca reduzir o tempo de espera e facilitar o acesso à perícia médica em regiões com menor disponibilidade de profissionais.