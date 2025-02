SEGURADOS FELIZES

INSS antecipa pagamento de aposentados e pensionistas em março

Cerca de 15 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas com a antecipação.

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que receberiam os pagamentos nos dias 10, 11 e 12 de março terão o crédito do benefício antecipado para os dias 6 e 7 do mesmo mês. Cerca de 15 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas com a antecipação. >