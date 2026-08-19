INSS confirma data de pagamento de agosto para aposentados e pensionistas; depósitos começam a partir do dia 25 e vão até 8;

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 16:23
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirma data de depósito do pagamento de agosto para aposentados e pensionistas. As liberações nas contas iniciam em 25 de agosto para quem ganha até um piso nacional e vão até 8 de setembro. Quem recebe acima do salário mínimo tem o benefício creditado entre os dias 1º e 8 de setembro de acordo com o final do cartão.
Para saber o momento exato em que a sua grana fica disponível no banco, confira abaixo as tabelas detalhadas do calendário do INSS de agosto de 2026.
Fila do INSS menor: as novas regras para destravar seu benefício
Para quem recebe o piso nacional de benefícios, até um salário mínimo, a liberação do dinheiro acontece em dias úteis sequenciais conforme o número impresso no seu documento:
Quem recebe valor superior ao piso nacional, acima de um salário mínimo, tem os repasses agrupados em duplas de finais a cada dia útil de setembro:
Na hora de olhar o seu cartão do benefício do INSS para checar a data certa, o algarismo que você deve considerar é aquele localizado logo antes do hífen.
Para ficar bem fácil de entender: se o seu documento tem a numeração fictícia "0104-7", você deve ignorar o número "7" que vem depois do traço (o chamado dígito verificador) e buscar na tabela apenas pelo final 4.
Muita gente estranha ao ver que o abono referente ao mês de agosto é creditado apenas em setembro, mas isso acontece por uma regra simples de processamento bancário.
Como a folha de pagamento do instituto é dividida em dias úteis consecutivos para evitar filas e sobrecarga nas agências, a liberação dos depósitos referente à competência de agosto acaba adentrando os primeiros dias de setembro. Ou seja, o dinheiro é referente ao mês que passou, mas a liberação bancária conclui a jornada no mês seguinte.
Se você prefere confirmar o valor exato que vai cair na conta antes de ir à agência, a consulta individualizada do extrato de pagamento do INSS pode ser feita em poucos cliques pelo aplicativo ou portal Meu INSS.
Caso você prefira o atendimento por voz ou não tenha acesso à internet, a checagem pode ser realizada ligando gratuitamente para a Central 135 (com atendimento humano disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h).