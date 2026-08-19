OLHO NA CONTA BANCÁRIA

INSS confirma data de pagamento de agosto para aposentados e pensionistas; depósitos começam a partir do dia 25 e vão até 8;

Confira as tabelas detalhadas do calendário e saiba como consultar o extrato de pagamento pelo celular

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 16:23

Repasses de agosto se estendem até setembro; veja a data exata conforme o final do seu cartão Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirma data de depósito do pagamento de agosto para aposentados e pensionistas. As liberações nas contas iniciam em 25 de agosto para quem ganha até um piso nacional e vão até 8 de setembro. Quem recebe acima do salário mínimo tem o benefício creditado entre os dias 1º e 8 de setembro de acordo com o final do cartão.

Para saber o momento exato em que a sua grana fica disponível no banco, confira abaixo as tabelas detalhadas do calendário do INSS de agosto de 2026.

Fila do INSS menor: as novas regras para destravar seu benefício 1 de 5

Calendário do INSS de agosto para quem ganha até o piso

Para quem recebe o piso nacional de benefícios, até um salário mínimo, a liberação do dinheiro acontece em dias úteis sequenciais conforme o número impresso no seu documento:

Calendário de pagamento do INSS em agosto de 2026 Crédito: Ilustração, IA

Pagamento do INSS acima do salário mínimo começa em setembro

Quem recebe valor superior ao piso nacional, acima de um salário mínimo, tem os repasses agrupados em duplas de finais a cada dia útil de setembro:

Calendário de pagamento do INSS em agosto de 2026 Crédito: Ilustração, IA

Número final do benefício define a data de pagamento do INSS

Na hora de olhar o seu cartão do benefício do INSS para checar a data certa, o algarismo que você deve considerar é aquele localizado logo antes do hífen.

Para ficar bem fácil de entender: se o seu documento tem a numeração fictícia "0104-7", você deve ignorar o número "7" que vem depois do traço (o chamado dígito verificador) e buscar na tabela apenas pelo final 4.

Agosto ou setembro? Entenda por que o depósito muda de mês

Muita gente estranha ao ver que o abono referente ao mês de agosto é creditado apenas em setembro, mas isso acontece por uma regra simples de processamento bancário.

Como a folha de pagamento do instituto é dividida em dias úteis consecutivos para evitar filas e sobrecarga nas agências, a liberação dos depósitos referente à competência de agosto acaba adentrando os primeiros dias de setembro. Ou seja, o dinheiro é referente ao mês que passou, mas a liberação bancária conclui a jornada no mês seguinte.

Consulta do extrato pelo aplicativo Meu INSS ou telefone 135

Se você prefere confirmar o valor exato que vai cair na conta antes de ir à agência, a consulta individualizada do extrato de pagamento do INSS pode ser feita em poucos cliques pelo aplicativo ou portal Meu INSS.