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Matheus Marques
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 22:37
O Governo do Brasil enviou cerca de 2,2 milhões de mensagens pelo WhatsApp para alertar cidadãos que possuem pedidos de benefícios parados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à espera de documentos complementares, etapa conhecida como cumprimento de exigência. Se não regularizada em 30 dias, o processo pode ser encerrado.
A convocação ocorre quando algum comprovante deixou de ser enviado ou foi anexado de forma ilegível, desfocada ou incompleta, e o prazo geral para regularizar a situação é de 30 dias a partir do recebimento da notificação, podendo variar conforme o caso sob pena de encerramento do processo. Para checar exatamente o que está pendente, o segurado deve acessar o site ou aplicativo Meu INSS ou ligar para a Central 135.
Verdade sobre a biometria no INSS e o alerta contra golpes
O envio da documentação pode ser feito pela internet sem sair de casa: basta entrar no Meu INSS usando a conta Gov.br, clicar na opção "Cumprir Exigência", escolher o requerimento aberto, anexar os arquivos pedidos e concluir o envio seguindo as instruções da tela.
Os comprovantes precisam estar completos, legíveis e sem rasuras, salvos em formato PDF ou imagem com tamanho máximo de 5 MB por arquivo. Depois de encaminhar o material, o cidadão deve seguir monitorando o andamento do pedido pelo aplicativo ou pelo telefone 135 até o desfecho da análise, e quem enfrentar dificuldades com a ferramenta digital pode ligar para a central telefônica para agendar atendimento presencial em uma Agência da Previdência Social.
Para proteger os segurados contra fraudes digitais, o Governo do Brasil destaca que o comunicado legítimo parte exclusivamente da conta oficial identificada pelo selo azul de verificação na plataforma.
O órgão não envia links clicáveis, não ameaça cortar benefícios por mensagem, não pede dados pessoais como CPF e endereço pelo aplicativo e nunca solicita pagamentos ou faz cobranças. Em caso de desconfiança, a orientação é ignorar contatos suspeitos e consultar diretamente o Meu INSS ou a Central 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h.