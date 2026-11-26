ALERTA AOS SEGURADOS

INSS envia 2,2 milhões de mensagens no WhatsApp para destravar pedidos com pendência de documentos

Segurados têm prazo geral de 30 dias para anexar arquivos no Meu INSS sob risco de encerramento do processo; veja como confirmar o selo oficial e evitar golpes

Matheus Marques

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 22:37

Pelo aplicativo Meu INSS, segurados conseguem checar o extrato de pagamento e as datas de liberação de aposentadorias e pensões. Crédito: Divulgação/INSS

O Governo do Brasil enviou cerca de 2,2 milhões de mensagens pelo WhatsApp para alertar cidadãos que possuem pedidos de benefícios parados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à espera de documentos complementares, etapa conhecida como cumprimento de exigência. Se não regularizada em 30 dias, o processo pode ser encerrado.

A convocação ocorre quando algum comprovante deixou de ser enviado ou foi anexado de forma ilegível, desfocada ou incompleta, e o prazo geral para regularizar a situação é de 30 dias a partir do recebimento da notificação, podendo variar conforme o caso sob pena de encerramento do processo. Para checar exatamente o que está pendente, o segurado deve acessar o site ou aplicativo Meu INSS ou ligar para a Central 135.

Verdade sobre a biometria no INSS e o alerta contra golpes 1 de 17

Como enviar os documentos pelo celular

O envio da documentação pode ser feito pela internet sem sair de casa: basta entrar no Meu INSS usando a conta Gov.br, clicar na opção "Cumprir Exigência", escolher o requerimento aberto, anexar os arquivos pedidos e concluir o envio seguindo as instruções da tela.

Os comprovantes precisam estar completos, legíveis e sem rasuras, salvos em formato PDF ou imagem com tamanho máximo de 5 MB por arquivo. Depois de encaminhar o material, o cidadão deve seguir monitorando o andamento do pedido pelo aplicativo ou pelo telefone 135 até o desfecho da análise, e quem enfrentar dificuldades com a ferramenta digital pode ligar para a central telefônica para agendar atendimento presencial em uma Agência da Previdência Social.

Como diferenciar o aviso oficial de tentativas de golpe

Para proteger os segurados contra fraudes digitais, o Governo do Brasil destaca que o comunicado legítimo parte exclusivamente da conta oficial identificada pelo selo azul de verificação na plataforma.