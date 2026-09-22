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INSS libera pagamentos de setembro a partir desta quinta-feira para milhões de beneficiários

Calendário desse mês prioriza quem ganha um salário mínimo e encerra todos os repasses no dia 7 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:37

O INSS inicia o pagamento escalonado de setembro para 39 milhões de beneficiários com base no final do cartão.
O INSS inicia o pagamento escalonado de setembro para 39 milhões de beneficiários com base no final do cartão. Crédito: Crédito: Reprodução, FDR

Milhões de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a sacar os benefícios de setembro a partir desta quinta-feira (24/09). O cronograma do Governo Federal injeta bilhões na economia do país e atende primeiro os segurados que recebem o piso nacional de um salário mínimo.

INSS: gestação de alto risco e outras 17 doenças garantem benefício sem carência

Gestação de risco por Imagem: Jihan Nafiaa Zahri | Shutterstock
Hanseníase por SMS de Mesquita/RJ
Tuberculose ativa por Imagem: mi_viri | Shutterstock
Transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental por Reproduçãoo/Canvas
Neoplasia maligna por Freepik
Cegueira por
Cardiopatia grave por Imagem: 19 STUDIO | Shutterstock
Paralisia irreversível e incapacitante por Freepik
Doença de Parkinson por Shutterstock
Espondilite anquilosante por Freepik
Nefropatia grave por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante) por Freepik
Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada por
Hepatopatia grave por Shutterstock
Síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids) por Reprodução
Esclerose Múltipla  por Shutterstock
Acidente vascular encefálico (agudo); por rawpixel.com / Busbus
Abdome agudo cirúrgico por Divulgação
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Gestação de risco por Imagem: Jihan Nafiaa Zahri | Shutterstock

Divisão de datas para beneficiários de um salário e quem ganha acima

A liberação dos recursos é distribuída em dez dias úteis para evitar filas nas agências e correspondentes bancários. Enquanto o grupo de um salário mínimo recebe de forma gradativa entre o final de setembro e o início de outubro, os segurados com renda superior têm seus créditos concentrados a partir do quinto dia útil do novo mês.

Veja calendário para cada grupo:

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Ordem de depósitos para quem recebe até um salário mínimo

Quinta-feira (24/09): Beneficiários com cartão de final 1.

Sexta-feira (25/09): Beneficiários com cartão de final 2.

Segunda-feira (28/09): Beneficiários com cartão de final 3.

Terça-feira (29/09): Beneficiários com cartão de final 4.

Quarta-feira (30/09): Beneficiários com cartão de final 5.

Primeiros dias úteis de outubro: Liberação gradual para os cartões com finais de 6 a 0.

Benefícios acima de 1 salário

Final 1 e 6: 1/outubro

Final 2 e 7: 2/outubro

Final 3 e 8: 5/outubro

Final 4 e 9: 6/outubro

Final 5 e 0: 7/outubro

Atendimento telefônico e checagem sem internet

Quem não possui acesso aos canais digitais do portal Meu INSS pode consultar o extrato de pagamento e confirmar a data do crédito ligando para a Central de Atendimento 135. O serviço telefônico funciona de segunda a sábado e solicita apenas o CPF e confirmação de dados cadastrais para prestar a informação.

Tags:

Brasil Economia Inss Aposentadoria Pagamento

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