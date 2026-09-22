PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS libera pagamentos de setembro a partir desta quinta-feira para milhões de beneficiários

Calendário desse mês prioriza quem ganha um salário mínimo e encerra todos os repasses no dia 7 de outubro

Matheus Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:37

O INSS inicia o pagamento escalonado de setembro para 39 milhões de beneficiários com base no final do cartão. Crédito: Crédito: Reprodução, FDR

Milhões de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a sacar os benefícios de setembro a partir desta quinta-feira (24/09). O cronograma do Governo Federal injeta bilhões na economia do país e atende primeiro os segurados que recebem o piso nacional de um salário mínimo.

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Divisão de datas para beneficiários de um salário e quem ganha acima

A liberação dos recursos é distribuída em dez dias úteis para evitar filas nas agências e correspondentes bancários. Enquanto o grupo de um salário mínimo recebe de forma gradativa entre o final de setembro e o início de outubro, os segurados com renda superior têm seus créditos concentrados a partir do quinto dia útil do novo mês.

Veja calendário para cada grupo:

Ordem de depósitos para quem recebe até um salário mínimo

Quinta-feira (24/09): Beneficiários com cartão de final 1.

Sexta-feira (25/09): Beneficiários com cartão de final 2.

Segunda-feira (28/09): Beneficiários com cartão de final 3.

Terça-feira (29/09): Beneficiários com cartão de final 4.

Quarta-feira (30/09): Beneficiários com cartão de final 5.

Primeiros dias úteis de outubro: Liberação gradual para os cartões com finais de 6 a 0.

Benefícios acima de 1 salário

Final 1 e 6: 1/outubro

Final 2 e 7: 2/outubro

Final 3 e 8: 5/outubro

Final 4 e 9: 6/outubro

Final 5 e 0: 7/outubro

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