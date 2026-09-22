INSS libera pagamentos de setembro a partir desta quinta-feira para milhões de beneficiários

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Matheus Marques
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:37
Milhões de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a sacar os benefícios de setembro a partir desta quinta-feira (24/09). O cronograma do Governo Federal injeta bilhões na economia do país e atende primeiro os segurados que recebem o piso nacional de um salário mínimo.
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A liberação dos recursos é distribuída em dez dias úteis para evitar filas nas agências e correspondentes bancários. Enquanto o grupo de um salário mínimo recebe de forma gradativa entre o final de setembro e o início de outubro, os segurados com renda superior têm seus créditos concentrados a partir do quinto dia útil do novo mês.
Veja calendário para cada grupo:
Ordem de depósitos para quem recebe até um salário mínimo
Quinta-feira (24/09): Beneficiários com cartão de final 1.
Sexta-feira (25/09): Beneficiários com cartão de final 2.
Segunda-feira (28/09): Beneficiários com cartão de final 3.
Terça-feira (29/09): Beneficiários com cartão de final 4.
Quarta-feira (30/09): Beneficiários com cartão de final 5.
Primeiros dias úteis de outubro: Liberação gradual para os cartões com finais de 6 a 0.
Benefícios acima de 1 salário
Final 1 e 6: 1/outubro
Final 2 e 7: 2/outubro
Final 3 e 8: 5/outubro
Final 4 e 9: 6/outubro
Final 5 e 0: 7/outubro
Quem não possui acesso aos canais digitais do portal Meu INSS pode consultar o extrato de pagamento e confirmar a data do crédito ligando para a Central de Atendimento 135. O serviço telefônico funciona de segunda a sábado e solicita apenas o CPF e confirmação de dados cadastrais para prestar a informação.