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INSS libera R$ 90,4 milhões de Seguro-Defeso nesta sexta (23) para pesacadores; confira quem recebe

Depósito beneficia 15,1 mil trabalhadores artesanais e encerra o calendário de transição sob gestão do instituto

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:40

Nas redes e no mar: a rotina de pescadores marcada por jornadas exaustivas e exploração
Último lote liberado: INSS deposita R$ 90,4 milhões para 15,1 mil pescadores nesta sexta-feira Crédito: Shutterstock

O pagamento do quinto e último lote do Seguro-Defeso sob gestão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) libera R$ 90,4 milhões para 15.171 pescadores artesanais nesta sexta-feira (23). O depósito efetuado diretamente na conta dos beneficiários encerra o calendário de transição do programa e garante a renda da categoria durante o período em que a atividade precisa parar para a preservação das espécies.

Seguro-Defeso paga R$ 90,4 milhões a pescadores; veja quem recebe e como consultar

Último lote do Seguro-Defeso libera R$ 90,4 milhões para pescadores artesanais nesta sexta-feira (23). por TAUSEEF MUSTAFA / AFP
Mais de 15 mil pescadores artesanais recebem o último lote do Seguro-Defeso sob gestão do INSS por BIJU BORO / AFP
Bahia tem 3.008 pescadores contemplados no pagamento final do Seguro-Defeso por CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP
Pagamento do Seguro-Defeso ajuda a garantir renda aos pescadores durante a paralisação da pesca por Said Khatib/AFP
Último lote do benefício reúne 55.837 parcelas destinadas a pescadores artesanais de diferentes estados por Marina Silva/CORREIO
Pescadores podem consultar a liberação do Seguro-Defeso pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital por Carl de Souza/AFP
Aplicativo Carteira de Trabalho Digital permite verificar informações sobre o pagamento do Seguro-Defeso pelo celular por Arisson Marinho/CORREIO
Quem tiver dificuldades para consultar o benefício pode buscar informações pela Central Alô Trabalho, no telefone 158 por Reprodução
Depósito de R$ 90,4 milhões encerra o calendário de transição do Seguro-Defeso sob responsabilidade do INSS por Divulgação/Ministério da Agricultura e Pecuária
Ministério do Trabalho e Emprego assumiu a gestão do Seguro-Defeso em novembro de 2025 por Freepik
Mudança na gestão do Seguro-Defeso transfere ao Ministério do Trabalho a responsabilidade pelo benefício por Arisson Marinho/CORREIO
Pescadores artesanais devem usar os canais oficiais do governo para solicitar o Seguro-Defeso nos próximos períodos por Divulgação
Pedido do Seguro-Defeso pode ser feito pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital por Divulgação/Fundação Vovó do Mangue
Prazo para solicitar o Seguro-Defeso vai de 30 dias antes a 90 dias após o início do período de defeso por STR/AFP
Benefício garante apoio financeiro aos pescadores artesanais durante o período necessário à preservação das espécies por TAUSEEF MUSTAFA/AFP
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Último lote do Seguro-Defeso libera R$ 90,4 milhões para pescadores artesanais nesta sexta-feira (23). por TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Bahia tem mais de 3 mil pescadores pagos

O estado da Bahia ocupa posição de destaque no ranking nacional de repasses, com 3.008 beneficiários contemplados nesta fase final. Ficando atrás apenas do Pará e do Espírito Santo, os trabalhadores baianos recebem parte substancial das 55.837 parcelas liberadas, reforçando a renda local no momento em que a paralisação do trabalho preserva o ambiente marinho e ribeirinho do estado.

Aplicativo Carteira de Trabalho digital mostra liberação do benefício no celular

Para consultar o valor e o dia exato do crédito é simples. Os pescadores artesanais só precisam abrir o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital no celular. A plataforma concentra todo o calendário de pagamento de forma rápida e transparente. Se houver qualquer instabilidade no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, a Central Alô Trabalho, pelo telefone 158, atende gratuitamente e informa a situação de cada parcela do Seguro-Defeso.

Ministério do Trabalho assume gestão do Seguro-Defeso

Após mais de dez anos à frente do serviço, o INSS encerrou a análise das solicitações e a gestão do benefício. Desde 1º de novembro de 2025, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) assumiu essa responsabilidade, sem que a mudança interrompa ou atrase o atendimento aos pescadores artesanais.

Saiba onde pedir o benefício e qual é o prazo para solicitar

Para os próximos períodos de defeso, os trabalhadores já devem se planejar usando os canais oficiais do MTE. A solicitação do benefício continua sendo feita pelo Portal Emprega Brasil ou diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. É fundamental respeitar o prazo obrigatório para dar entrada no pedido: entre 30 dias antes e 90 dias após o início oficial do período de interrupção da pesca.

Nas redes e no mar: a rotina de pescadores marcada por jornadas exaustivas e exploração

Pescadores trabalham a bordo de embarcações comerciais em alto-mar; condições de trabalho no setor foram debatidas no Parlamento Europeu por Shutterstock
O pescador indonésio Fredi Seprizal relatou ter trabalhado até 20 horas por dia durante 16 meses em um navio chinês por Shutterstock
Segundo Seprizal, os períodos de descanso durante o trabalho em alto-mar chegavam a apenas três horas em alguns momentos por Shutterstock
Pesquisa apresentada no Parlamento Europeu ouviu 121 pescadores e apontou que 94% relataram ter sofrido ao menos uma vez com salários não pagos por Shutterstock
Debate na União Europeia reuniu representantes do setor, sindicatos e organizações internacionais em defesa de regras mais rígidas contra a exploração de trabalhadores da pesca por Shutterstock
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Pescadores trabalham a bordo de embarcações comerciais em alto-mar; condições de trabalho no setor foram debatidas no Parlamento Europeu por Shutterstock

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Inss Pescador Seguro-defeso Pesca

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