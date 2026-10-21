O DESCANSO DOS PEIXES

INSS libera R$ 90,4 milhões de Seguro-Defeso nesta sexta (23) para pesacadores; confira quem recebe

Depósito beneficia 15,1 mil trabalhadores artesanais e encerra o calendário de transição sob gestão do instituto

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:40

Último lote liberado: INSS deposita R$ 90,4 milhões para 15,1 mil pescadores nesta sexta-feira Crédito: Shutterstock

O pagamento do quinto e último lote do Seguro-Defeso sob gestão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) libera R$ 90,4 milhões para 15.171 pescadores artesanais nesta sexta-feira (23). O depósito efetuado diretamente na conta dos beneficiários encerra o calendário de transição do programa e garante a renda da categoria durante o período em que a atividade precisa parar para a preservação das espécies.

Seguro-Defeso paga R$ 90,4 milhões a pescadores; veja quem recebe e como consultar 1 de 15

Bahia tem mais de 3 mil pescadores pagos

O estado da Bahia ocupa posição de destaque no ranking nacional de repasses, com 3.008 beneficiários contemplados nesta fase final. Ficando atrás apenas do Pará e do Espírito Santo, os trabalhadores baianos recebem parte substancial das 55.837 parcelas liberadas, reforçando a renda local no momento em que a paralisação do trabalho preserva o ambiente marinho e ribeirinho do estado.

Aplicativo Carteira de Trabalho digital mostra liberação do benefício no celular

Para consultar o valor e o dia exato do crédito é simples. Os pescadores artesanais só precisam abrir o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital no celular. A plataforma concentra todo o calendário de pagamento de forma rápida e transparente. Se houver qualquer instabilidade no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, a Central Alô Trabalho, pelo telefone 158, atende gratuitamente e informa a situação de cada parcela do Seguro-Defeso.

Ministério do Trabalho assume gestão do Seguro-Defeso

Após mais de dez anos à frente do serviço, o INSS encerrou a análise das solicitações e a gestão do benefício. Desde 1º de novembro de 2025, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) assumiu essa responsabilidade, sem que a mudança interrompa ou atrase o atendimento aos pescadores artesanais.

Saiba onde pedir o benefício e qual é o prazo para solicitar

Para os próximos períodos de defeso, os trabalhadores já devem se planejar usando os canais oficiais do MTE. A solicitação do benefício continua sendo feita pelo Portal Emprega Brasil ou diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. É fundamental respeitar o prazo obrigatório para dar entrada no pedido: entre 30 dias antes e 90 dias após o início oficial do período de interrupção da pesca.