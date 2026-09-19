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INSS vai pagar 13º salário em parcela única até dezembro; saiba se você tem direito

Quem teve o benefício liberado a partir de maio recebe o proporcional no fim do ano; confira quem fica de fora e como calcular

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05:45

Parcela única do 13º salário é garantida para novos aposentados a partir de novembro Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A parcela única do 13º salário proporcional será paga entre 24 de novembro e 7 de dezembro para aposentados e pensionistas com benefícios concedidos a partir de maio. O valor extra do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atende quem não recebeu a antecipação no primeiro semestre e garante aquele alívio no bolso dos novos segurados na reta final do ano.

Como falar com o INSS sem cair em golpes: Conheça os únicos meios oficiais de atendimento 1 de 6

Se você é novo na folha de pagamento da Previdência Social, saiba que o valor cai direto na sua conta em parcela única. O pagamento do 13º do INSS está garantido para quem começou a receber aposentadoria, pensão por morte, salário-maternidade ou auxílio por incapacidade temporária depois do primeiro semestre.

A regra atende rigorosamente ao tempo em que a sua renda esteve ativa, o que garante a justiça na divisão do valor.

Calendário do 13º do INSS começa em novembro

O calendário do 13º do INSS define as datas exatas de depósito, que ocorrem entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro de 2026. Confira como o cronograma detalhado para se organizar de acordo com a renda e o dígito final do benefício.

Até um salário mínimo: depósitos sinalizados inicialmente entre 24 novembro e 7 dezembro de 2026

Acima de um salário mínimo: repasses previstos a partir da primeira semana, entre os dias 1 e 7 de dezembro de 2026, seguindo a ordem do último número do cartão antes do hífen.

BPC e benefícios assistenciais continuam sem receber

Os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), por outro lado, precisam ter atenção redobrada, pois a cota extra não entra na conta de quem recebe esse auxílio. A lei define o BPC como um suporte assistencial e não previdenciário, o que impede legalmente a liberação da grana de fim de ano para esse grupo.

Cálculo proporcional define valor

Aprender a calcular o 13º proporcional do INSS é bem direto e não tem segredo. Para encontrar o valor bruto do que vai cair na conta, basta pegar o valor bruto da sua renda mensal, dividir por 12 e multiplicar pelo número de meses em que o benefício esteve ativo no ano.

Quer ver como funciona na prática? Veja o passo a passo.

Renda dividida: pegue sua renda mensal e divida por 12;

Multiplicação pelos meses: pegue o resultado e multiplique pela quantidade de meses com o benefício ativo (de maio em diante);

Resultado final: para uma aposentadoria de R$ 1.621,00 concedida em junho de 2026 (7 meses ativos), o cálculo fica assim:

O passo a passo mostra como chegar à média mensal e ao valor total acumulado em sete meses, com base no montante de R$ 1.621,00. Crédito: Arte: Ilustração, IA

O valor bruto da parcela única a receber no exemplo é de R$ 945,58.

Meu INSS detalha o extrato do 13º salário

Conferir o extrato do benefício pelo aplicativo ou portal Meu INSS é a forma mais rápida de evitar surpresas na conta. Antes de fazer os planos para o dinheiro, verifique com atenção.

Data de concessão: confirme se o benefício começou a valer a partir de maio de 2026;

Tipo de renda: certifique-se de que a sua categoria é previdenciária (aposentadoria, pensão ou auxílio);