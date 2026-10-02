iPhone 17 a R$ 600 e PS5 a R$ 300: Receita abre leilão de apreensões nesta segunda (5); veja como participar

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16:39
A disputa por lotes com iPhone 17 a partir de R$ 600 e PlayStation 5 por R$ 300 abre nesta segunda-feira (5) no leilão eletrônico da Receita Federal em São Paulo. As propostas para arrematar produtos apreendidos nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos podem ser enviadas pela internet até as 21h de sexta-feira (9), com a sessão pública de lances agendada para o dia 13 de outubro, às 10h.
Vale um alerta essencial antes de preparar a carteira. Os valores de R$ 600 e R$ 300 funcionam apenas como ponto de partida da disputa. Como se trata de uma concorrência pública, o preço final do arremate sobe conforme os participantes enviam novas ofertas.
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Os smartphones da Apple concentram-se nos lotes 384, 385 e 386, todos com lance inicial fixado em R$ 600. Já o console PlayStation 5 ocupa o lote 376, partindo de R$ 300.
A descrição completa de cada lote está no edital publicado no site da Receita Federal. Consulte as informações antes de enviar a proposta.
O calendário do leilão exige atenção aos prazos fixados pelo Fisco:
Abertura das propostas: 5 de outubro, às 8h
Encerramento das propostas: 9 de outubro, às 21h
Sessão pública de lances: 13 de outubro, às 10h
A classificação para a fase ao vivo segue um filtro rigoroso. Em regra, avançam para a disputa de lances apenas os participantes cujas propostas fiquem até 10% abaixo da maior oferta registrada para aquele lote na primeira etapa.
Se o maior lance inicial para o iPhone 17 for R$ 2.000, por exemplo, apenas propostas a partir de R$ 1.800 sobem para a etapa competitiva do dia 13 de outubro.
Além dos eletrônicos mais cobiçados, o leilão reúne oportunidades diversas e itens atípicos.
Entre os lotes, há 3 mil smartwatches Amazfit GTS 4 Mini, com lance inicial de R$ 261,2 mil. O leilão também oferece um lote de 2.564,28 quilates de esmeraldas, equivalente a cerca de meio quilo, avaliado em R$ 187,5 mil.
As opções incluem ainda peças de aeronave, com componentes de aviação a partir de R$ 108,2 mil, e um conjunto com 23 mineradoras de bitcoin, cujo lance mínimo é de R$ 73,1 mil.
Para quem busca itens mais baratos, há lotes a partir de R$ 100, com produtos como discos rígidos, cabos HDMI, tapetes, componentes eletrônicos e brinquedos.
Qualquer pessoa física ou jurídica pode apresentar ofertas. O processo ocorre 100% online e segue alguns passos.
O pagamento do valor arrematado é realizado exclusivamente via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). A Receita Federal não solicita depósitos bancários, PIX direto para chaves de terceiros nem transferências pessoais. Desconfie imediatamente de mensagens ou sites que cobrem valores fora do e-CAC.
Após a confirmação do pagamento, o arrematante tem o prazo de até 30 dias para retirar as mercadorias presencialmente na unidade indicada no edital em São Paulo. O órgão não realiza entregas nem envio por Correios.