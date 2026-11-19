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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:00
A exigência de 212 GB de espaço livre para instalar GTA 6 no PlayStation 5 compromete quase um terço da memória útil do console original e pesa no orçamento dos jogadores. Com o preço dos SSDs para expansão de armazenamento que hoje custam mais que o dobro do registrado no ano passado, manter outros jogos instalados exige agora um gasto extra, um "pedágio invisível", próximo ao valor de um aparelho novo ou a exclusão de grande parte da biblioteca atual.
GTA 6
Quem divide o console entre campanhas de um jogador e partidas online com os amigos já sente o aperto antes mesmo do lançamento. Com a disparada nos componentes eletrônicos puxada pelo mercado corporativo, preparar o armazenamento PS5 virou uma decisão que exige estratégia, e calculadora na mão, para não cair em falsas promoções.
Instalar o GTA 6 no PS5 exige cerca de 212 GB disponíveis no sistema, partindo de um download inicial estimado em 210 GB. Esse volume coloca a superprodução da Rockstar Games no topo dos arquivos mais pesados da atual geração.
O PlayStation 5 original sai da caixa anunciando um drive de 825 GB, mas o sistema operacional consome uma fatia generosa logo na primeira inicialização. Na prática, você tem apenas 667 GB livres para instalar seus jogos.
Quase 32% de todo o espaço útil do console vai embora apenas com GTA 6. Se você mantém títulos competitivos instalados, como Call of Duty, EA Sports FC ou Fortnite, o videogame simplesmente não comporta a convivência entre eles sem uma limpeza radical ou a compra de um SSD 2TB para o PS5.
Comprar um SSD 2TB para o PS5 que atenda às exigências de velocidade da Sony exige hoje o dobro do investimento registrado em novembro de 2025. Dados de plataformas globais de monitoramento de varejo, como Keepa, PriceSpy e camelcamelcamel, escancaram o salto nos dois modelos favoritos do público:
O Samsung 990 Pro chegou a bater um recorde ainda mais salgado em abril de 2026, quando alcançou US$ 639,99 na Amazon americana.
Mesmo com o recuo recente em relação ao pico do primeiro semestre, o preço do SSD segue longe do patamar acessível de 2025, e, no Brasil, a soma da cotação do dólar com os impostos de importação repassa essa escalada diretamente para as prateleiras locais, onde um drive de 2 TB já rivaliza com o custo de um console de entrada.
A memória flash e os data centers de IA formam o motor por trás desse encarecimento repentino nos videogames. Gigantes da tecnologia arrematam lotes bilionários de semicondutores para treinar e rodar modelos de inteligência artificial, drenando boa parte da cadeia global de suprimentos.
Fabricantes de chips priorizam esses contratos corporativos de margem alta e enxugam a oferta destinada ao consumidor comum. O efeito dominó já encareceu outros equipamentos desejados pelos jogadores:
PlayStation 6: a Sony reajustou o valor do console nos Estados Unidos de US$ 549,99 para US$ 649,99.
Steam Deck OLED (512 GB): a Valve elevou o preço do portátil de US$ 549 no lançamento para US$ 789.
Consultorias de inteligência de mercado, como a IDC, projetam que a escassez de componentes manterá os preços de memória em trajetória de alta até pelo menos 2028.
Breve cronologia dos data centers
Esperar pela Black Friday ajuda a capturar quedas pontuais, mas não traz de volta os valores de 2025. O varejo costuma aplicar porcentagens de desconto sobre tabelas que já subiram ao longo do ano inteiro.
As ofertas de 20% ou 30% na Black Friday apenas devolvem o Samsung 990 Pro ou o WD Black SN850X à média praticada no início de 2026. Como o custo industrial da memória flash continua pressionado pelos data centers de IA, as lojas não têm margem para queimar estoque nos patamares antigos.
Veja lojas que estão com Black Friday
Organizar o console antes da estreia evita compras por impulso e protege o seu orçamento. Siga este roteiro direto no videogame:
1. Audite o armazenamento PS5 agora: abra Configurações, entre em Armazenamento e confira o saldo livre. Quem já possui mais de 250 GB disponíveis não precisa comprar um SSD para PS5 neste momento.
2. Apague jogos zerados ou encostados: títulos adquiridos na PlayStation Store continuam vinculados à sua conta e voltam para o console sem custo extra quando você quiser jogar novamente.
3. Use um HD externo USB como "geladeira": discos rígidos convencionais custam bem menos que um SSD NVMe e guardam tanto jogos de PS4 quanto arquivos de PS5. No caso dos títulos de nova geração, o HD externo funciona como depósito: basta mover o arquivo de volta para o armazenamento interno quando quiser jogar, poupando horas de download e deixando o espaço rápido livre para GTA 6 do PS5.
4. Calcule o custo por terabyte (TB): divida o valor final de cada anúncio pela capacidade total antes de passar o cartão. Em cenários de alta no preço do SSD, modelos de 1 TB costumam entregar melhor custo-benefício imediato para acomodar GTA 6 e mais dois ou três jogos favoritos.
5. Desconfie da "metade do dobro": acompanhe o histórico de preços do Samsung 990 Pro e de concorrentes antes de fechar o pedido. Um selo de "40% off" muitas vezes esconde um reajuste artificial aplicado semanas antes da promoção.
GTA 6