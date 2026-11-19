O PEDÁGIO INVISÍVEL

Jogar GTA 6 ficou mais caro: tamanho do game exige SSD que dobrou de preço no último ano

Exigência compromete memória útil do console original em meio à disparada no custo de expansão de armazenamento

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:00

GTA 6 custa quase 34% do salário mínimo, mas bate recorde de lançamento Crédito: Divulgação

A exigência de 212 GB de espaço livre para instalar GTA 6 no PlayStation 5 compromete quase um terço da memória útil do console original e pesa no orçamento dos jogadores. Com o preço dos SSDs para expansão de armazenamento que hoje custam mais que o dobro do registrado no ano passado, manter outros jogos instalados exige agora um gasto extra, um "pedágio invisível", próximo ao valor de um aparelho novo ou a exclusão de grande parte da biblioteca atual.

GTA 6 1 de 17

Quem divide o console entre campanhas de um jogador e partidas online com os amigos já sente o aperto antes mesmo do lançamento. Com a disparada nos componentes eletrônicos puxada pelo mercado corporativo, preparar o armazenamento PS5 virou uma decisão que exige estratégia, e calculadora na mão, para não cair em falsas promoções.

GTA 6 ocupa quase um terço da memória útil do PS5

Instalar o GTA 6 no PS5 exige cerca de 212 GB disponíveis no sistema, partindo de um download inicial estimado em 210 GB. Esse volume coloca a superprodução da Rockstar Games no topo dos arquivos mais pesados da atual geração.

O PlayStation 5 original sai da caixa anunciando um drive de 825 GB, mas o sistema operacional consome uma fatia generosa logo na primeira inicialização. Na prática, você tem apenas 667 GB livres para instalar seus jogos.

Quase 32% de todo o espaço útil do console vai embora apenas com GTA 6. Se você mantém títulos competitivos instalados, como Call of Duty, EA Sports FC ou Fortnite, o videogame simplesmente não comporta a convivência entre eles sem uma limpeza radical ou a compra de um SSD 2TB para o PS5.

Preço de SSDs dobra e pesa no orçamento gamer

Comprar um SSD 2TB para o PS5 que atenda às exigências de velocidade da Sony exige hoje o dobro do investimento registrado em novembro de 2025. Dados de plataformas globais de monitoramento de varejo, como Keepa, PriceSpy e camelcamelcamel, escancaram o salto nos dois modelos favoritos do público:

*Valor registrado em anúncios de vendedores terceiros no varejo norte-americano Crédito: Ilustração, IA

O Samsung 990 Pro chegou a bater um recorde ainda mais salgado em abril de 2026, quando alcançou US$ 639,99 na Amazon americana.

Mesmo com o recuo recente em relação ao pico do primeiro semestre, o preço do SSD segue longe do patamar acessível de 2025, e, no Brasil, a soma da cotação do dólar com os impostos de importação repassa essa escalada diretamente para as prateleiras locais, onde um drive de 2 TB já rivaliza com o custo de um console de entrada.

Demanda de IA e memória flash encarecem armazenamento

A memória flash e os data centers de IA formam o motor por trás desse encarecimento repentino nos videogames. Gigantes da tecnologia arrematam lotes bilionários de semicondutores para treinar e rodar modelos de inteligência artificial, drenando boa parte da cadeia global de suprimentos.

Fabricantes de chips priorizam esses contratos corporativos de margem alta e enxugam a oferta destinada ao consumidor comum. O efeito dominó já encareceu outros equipamentos desejados pelos jogadores:

PlayStation 6: a Sony reajustou o valor do console nos Estados Unidos de US$ 549,99 para US$ 649,99.

Steam Deck OLED (512 GB): a Valve elevou o preço do portátil de US$ 549 no lançamento para US$ 789.

Consultorias de inteligência de mercado, como a IDC, projetam que a escassez de componentes manterá os preços de memória em trajetória de alta até pelo menos 2028.

Breve cronologia dos data centers 1 de 6

Black Friday garante desconto real no SSD para PS5?

Esperar pela Black Friday ajuda a capturar quedas pontuais, mas não traz de volta os valores de 2025. O varejo costuma aplicar porcentagens de desconto sobre tabelas que já subiram ao longo do ano inteiro.

As ofertas de 20% ou 30% na Black Friday apenas devolvem o Samsung 990 Pro ou o WD Black SN850X à média praticada no início de 2026. Como o custo industrial da memória flash continua pressionado pelos data centers de IA, as lojas não têm margem para queimar estoque nos patamares antigos.

Veja lojas que estão com Black Friday 1 de 6

Cinco ajustes liberam espaço no PS5 sem gastar dinheiro

Organizar o console antes da estreia evita compras por impulso e protege o seu orçamento. Siga este roteiro direto no videogame:

1. Audite o armazenamento PS5 agora: abra Configurações, entre em Armazenamento e confira o saldo livre. Quem já possui mais de 250 GB disponíveis não precisa comprar um SSD para PS5 neste momento.

2. Apague jogos zerados ou encostados: títulos adquiridos na PlayStation Store continuam vinculados à sua conta e voltam para o console sem custo extra quando você quiser jogar novamente.

3. Use um HD externo USB como "geladeira": discos rígidos convencionais custam bem menos que um SSD NVMe e guardam tanto jogos de PS4 quanto arquivos de PS5. No caso dos títulos de nova geração, o HD externo funciona como depósito: basta mover o arquivo de volta para o armazenamento interno quando quiser jogar, poupando horas de download e deixando o espaço rápido livre para GTA 6 do PS5.

4. Calcule o custo por terabyte (TB): divida o valor final de cada anúncio pela capacidade total antes de passar o cartão. Em cenários de alta no preço do SSD, modelos de 1 TB costumam entregar melhor custo-benefício imediato para acomodar GTA 6 e mais dois ou três jogos favoritos.

5. Desconfie da "metade do dobro": acompanhe o histórico de preços do Samsung 990 Pro e de concorrentes antes de fechar o pedido. Um selo de "40% off" muitas vezes esconde um reajuste artificial aplicado semanas antes da promoção.