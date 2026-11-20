CONTRATO MILIONÁRIO

Justiça derruba liminar e libera licitação de R$ 4,95 milhões para iPhones no Senado

Decisão da presidente do TRF-1 reverte bloqueio obtido por Nikolas Ferreira; edital prevê mensalidade quatro vezes maior para aparelhos da cúpula parlamentar em comparação aos modelos dos servidores

Juliana Rodrigues

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 12:31

A presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), desembargadora Maria do Carmo Cardoso Crédito: Divulgação, TRF1

A presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), desembargadora Maria do Carmo Cardoso, derrubou nesta quinta-feira (19) a decisão que havia bloqueado a licitação de R$ 4,95 milhões do Senado para serviços de telefonia e 425 celulares, restabelecendo o pregão eletrônico. A medida reverte a liminar concedida na terça-feira (17) pelo juiz Arthur Pinheiro Chaves a partir de uma ação popular do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

TRF-1 libera licitação de R$ 4,95 milhões para iPhones no Senado 1 de 7

Motivos da liberação

Ao aceitar o recurso da Mesa do Senado, a magistrada suspendeu a multa diária de R$ 50 mil e apontou riscos ao planejamento da próxima legislatura (que assume em 1º de fevereiro de 2027), ao cronograma de entrega dos aparelhos até 18 de janeiro e aos descontos obtidos na disputa. O Senado argumenta que o contrato atual vence em fevereiro de 2027 e que a indicação de marca possui justificativa técnica. A decisão também concede 72 horas para manifestação do Senado e do MPF.

Diferença de valores e defesa do Senado