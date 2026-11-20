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Juliana Rodrigues
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 12:31
A presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), desembargadora Maria do Carmo Cardoso, derrubou nesta quinta-feira (19) a decisão que havia bloqueado a licitação de R$ 4,95 milhões do Senado para serviços de telefonia e 425 celulares, restabelecendo o pregão eletrônico. A medida reverte a liminar concedida na terça-feira (17) pelo juiz Arthur Pinheiro Chaves a partir de uma ação popular do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).
TRF-1 libera licitação de R$ 4,95 milhões para iPhones no Senado
Ao aceitar o recurso da Mesa do Senado, a magistrada suspendeu a multa diária de R$ 50 mil e apontou riscos ao planejamento da próxima legislatura (que assume em 1º de fevereiro de 2027), ao cronograma de entrega dos aparelhos até 18 de janeiro e aos descontos obtidos na disputa. O Senado argumenta que o contrato atual vence em fevereiro de 2027 e que a indicação de marca possui justificativa técnica. A decisão também concede 72 horas para manifestação do Senado e do MPF.
O edital prevê 95 iPhones Pro (com custo mensal de R$ 582,74 por linha) para a cúpula e 330 aparelhos Android (R$ 139,29 mensais por linha) para os servidores. Diante das contestações, a presidência do Senado, sob o comando de Davi Alcolumbre, defendeu a legalidade do processo e ressaltou que os aparelhos são fornecidos em regime de comodato (empréstimo temporário).