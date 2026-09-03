ECONOMIA

Lauro de Freitas é polo de debates sobre as cidades do futuro e gestão pública

A programação do evento SMART GOV ANCITI 2026 trata de temas como a modernização da administração pública e o uso estratégico de dados na construção de cidades mais conectadas, eficientes e humanas

Lucas Pereira

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:36

Lauro de Freitas sedia o SMART GOV ANCITI 2026 Crédito: José Calmon/Divulgação

Salvador até pode ser a capital da Bahia, mas entre esta quinta e sexta-feiras (4), a capital do futuro e da inovação na gestão pública é Lauro de Freitas, na Região Metropolitana (RMS). A cidade recebe a terceira etapa do circuito nacional do SMART GOV ANCITI 2026, evento promovido pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI), e que já passou por Maceió (AL) e Maringá (PR), antes de chegar a terras baiana.

A programação do evento trata de temas como a modernização da administração pública e o uso estratégico de dados na construção de cidades mais conectadas, eficientes e humanas, como a utilização da Inteligência Artificial nos processos burocráticos e administrativos.

A abertura oficial contou com a presença do ministro das Comunicações, Fred Siqueira; a prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis; e do Presidente da ANCITI, Bernardo D'Almeida.

Presidente da ANCITI, Bernardo D'Almeida; o ministro das Comunicações, Fred Siqueira; a prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis; e a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos Crédito: José Calmon/Divulgação

Anfitriã do evento, a prefeita afirmou à imprensa sentir uma “grande satisfação” em sediar o evento, que serve como uma via de mão dupla importante, para “mostrar o que é feito em Lauro de Freitas” e também “aprender com as novidades feitas em outras cidades”.

Para o ministro das Comunicações, o SMART GOV ANCITI serve como um polo de trocas importante, que ajuda a complementar um dos objetivos da pasta: “A gente (deve buscar) oferecer mais tecnologia para garantir a qualidade de vida das pessoas, para garantir mais serviços públicos eficientes para as pessoas, como o Telessaúde, ensino à distância, melhorar a segurança pública através de inteligência artificial. Então, gestores públicos, empresários, fornecedores, estão aqui em Lauro de Freitas para demonstrar o que tem de mais novo para melhorar a qualidade da gestão pública no Brasil”.

Ainda segundo Siqueira, “o Ministério de Comunicações tem o propósito de fortalecer a infraestrutura digital para preparar a estrutura para receber novos data centers, para garantir a nossa soberania digital, garantir mais eficiência no processamento de dados com segurança cibernética.

Presente na abertura do encontro, a vice-prefeita de Salvador Ana Paula Matos, ressaltou a parceria com Lauro de Freitas, cidade com quem a capital “divide um pouco do povo”. A gestão municipal ainda participou dos preparativos para o encontro na cidade de vizinha, afirmando que “Salvador tem se colocado à disposição para compartilhar as informações, para compartilhar caminhos, dar acesso às nossas informações”, de modo a ajudar outras cidades.

A ex-titular da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) lembrou ainda que Salvador, no âmbito dessas transformações das Smart Cities (cidades inteligentes), está construindo um Centro de Controle de Operações (CCO), na região da Suburbana, e que vai reunir centrais operacionais como Codesal, Transalvador, SAMU, Guarda Civil Municipal e Secretaria de Mobilidade (Semob). “Em breve, a gente vai também inaugurar o nosso centro de operações, nosso CCO, mostrando que quando a gente integra não só a tecnologia e a vontade de fazer política, mas também todos os serviços, a gente faz o melhor, porque cidade inteligente é aquela que é boa para todas as pessoas”.

APLICATIVO TÁ NA MÃO

Prefeita de Lauro de Freitas Débora Régis durante lançamento do App "Tá na Mão" Crédito: José Calmon/Divulgação

Ainda nesta abertura do evento, foi lançado oficialmente o aplicativo “Tá na Mão - Lauro de Freitas”. De acordo com Débora, sendo inspirado na praticidade de aplicativos como Uber e Ifood, a ideia do "Tá na Mão" é facilitar o acesso da população laurofreitense aos serviços ofertados pela gestão municipal, de modo a gerar uma aproximação entre as partes.

"A ideia é marcar exames, fazer o CadÚnico, ter acesso à serviços de zeladoria; se a luz (da rua) está apagada, tem como mandar foto e solicitar o serviço. O Tá na Mão vai ser um sucesso", disse a gestora.

Dentro do “Tá na Mão” é possível encontrar itens como a previsão do tempo, links para o site da Prefeitura e abas que direcionam orientam e direcionam o público para a marcação ou solicitação de serviços. O app está disponível para download gratuitamente no Google Play Store e na Apple Store.

Realizado no Armazém Convention, o SMART GOV ANCITI reuniu representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e do Instituto Latino-Americano de Governo Digital (ILGD), além de secretários de inovação de capitais como Porto Alegre e Belo Horizonte.

O evento é apoiado por Engefoto, Banco do Nordeste, Softplan, Arvvo Tecnologia, Fortinet, Mindworks, Tech Pulse e Bright Cities.