INOVAÇÃO

Lauro de Freitas se torna a capital da gestão pública inteligente

Modernização da administração e o uso estratégico de dados estarão no centro dos dois dias de debates

Pombo Correio

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:51

Participantes acompanharão painéis de alto nível sobre financiamento para a transformação digital dos governos locais Crédito: Divulgação

Nos dias 3 e 4 de setembro de 2026, Lauro de Freitas se tornará o grande centro das discussões sobre o futuro da gestão pública no Nordeste ao sediar o SMART GOV ANCITI. No dia 3, a programação será realizada das 14h às 19h, e, no dia 4, das 9h às 18h. Promovido pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI), em parceria com a gestão municipal, o evento será realizado no Armazém Convention, localizado na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, e reunirá especialistas, autoridades governamentais e líderes do setor de tecnologia.

A programação terá como foco o debate sobre como a modernização da administração pública e o uso estratégico de dados podem se tornar aliados fundamentais na construção de cidades mais conectadas, eficientes e humanas.

O encontro abordará estratégias práticas para a desburocratização dos serviços públicos, a oferta de soluções digitais acessíveis ao cidadão e o fortalecimento do networking entre empresas públicas de tecnologia e parceiros estratégicos. A abertura oficial contará com a presença do ministro das Comunicações, Fred Siqueira; a prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis; e do Presidente da ANCITI, Bernardo D'Almeida; momento que também marcará o lançamento oficial do programa Tá na Mão.

O encontro conta ainda com o apoio decisivo de empresas e instituições que impulsionam a transformação digital no país, como Engefoto, Banco do Nordeste, Softplan, Arvvo Tecnologia, Fortinet, Mindworks, Tech Pulse e Bright Cities.

Ao longo dos dois dias, os participantes acompanharão painéis de alto nível sobre financiamento para a transformação digital dos governos locais, com representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e do Instituto Latino-Americano de Governo Digital (ILGD), além de debates conduzidos por secretários de inovação de capitais como Porto Alegre e Belo Horizonte.