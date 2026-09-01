Lauro de Freitas se torna a capital da gestão pública inteligente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:51
Nos dias 3 e 4 de setembro de 2026, Lauro de Freitas se tornará o grande centro das discussões sobre o futuro da gestão pública no Nordeste ao sediar o SMART GOV ANCITI. No dia 3, a programação será realizada das 14h às 19h, e, no dia 4, das 9h às 18h. Promovido pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI), em parceria com a gestão municipal, o evento será realizado no Armazém Convention, localizado na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, e reunirá especialistas, autoridades governamentais e líderes do setor de tecnologia.
A programação terá como foco o debate sobre como a modernização da administração pública e o uso estratégico de dados podem se tornar aliados fundamentais na construção de cidades mais conectadas, eficientes e humanas.
O encontro abordará estratégias práticas para a desburocratização dos serviços públicos, a oferta de soluções digitais acessíveis ao cidadão e o fortalecimento do networking entre empresas públicas de tecnologia e parceiros estratégicos. A abertura oficial contará com a presença do ministro das Comunicações, Fred Siqueira; a prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis; e do Presidente da ANCITI, Bernardo D'Almeida; momento que também marcará o lançamento oficial do programa Tá na Mão.
O encontro conta ainda com o apoio decisivo de empresas e instituições que impulsionam a transformação digital no país, como Engefoto, Banco do Nordeste, Softplan, Arvvo Tecnologia, Fortinet, Mindworks, Tech Pulse e Bright Cities.
Ao longo dos dois dias, os participantes acompanharão painéis de alto nível sobre financiamento para a transformação digital dos governos locais, com representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e do Instituto Latino-Americano de Governo Digital (ILGD), além de debates conduzidos por secretários de inovação de capitais como Porto Alegre e Belo Horizonte.
A programação trará ainda cases de sucesso regionais, incluindo a transformação digital na saúde em Recife, estratégias de cibersegurança e inteligência territorial no Carnaval de Salvador, o projeto Conecta LEM e as experiências de inovação do CyberLab de Uberlândia. O evento culminará com o painel especial "Tecnologia Cidadã", reunindo, além da gestora Débora Reis; de lideranças como, o prefeito de Salvador, Bruno Reis; e o ex-prefeito da capital baiana, ACM Neto; sob a mediação de Paula Faria, CEO da Connected Smart Cities, selando um compromisso coletivo com o futuro das cidades inteligentes no Brasil.