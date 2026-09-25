Leilão do Aeroporto de Brasília em dezembro vai injetar R$ 857,8 milhões em dez aeroportos regionais, entenda

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:47
O repasse de R$ 857,8 milhões para a modernização de dez aeroportos regionais marcam a reta final do leilão do Aeroporto de Brasília, agendada para 17 de dezembro. A futura administradora terá de bancar essa modernização no interior do país e ainda injetar R$ 1,2 bilhão em infraestrutura no próprio hub da capital federal, além de assumir os 49% que hoje pertencem à Infraero por R$ 628,76 milhões.
Salas VIPs dos aeroportos
O Leilão do Aeroporto de Brasília coloca no mesmo ringue a suíça Zurich Airports e a atual operadora, Inframérica, apoiada pela Corporación América. Nos bastidores, atuando de forma discreta, a espanhola Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) e a mexicana Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) também sondam a oportunidade. A Zurich chega forte na disputa justamente por ter arrematado o terminal de Natal, que pertencia à Inframérica, em um processo de relicitação idêntico ao modelo adotado agora na capital.
As propostas financeiras para o Leilão do Aeroporto de Brasília entram na fase de validação com exigência de garantia até 10 de dezembro, antecedendo o pregão oficial no dia 17, às 15h. A vencedora precisará erguer um novo terminal internacional, construir um edifício-garagem amplo e reformar o acesso viário ao complexo até o fim do contrato, estipulado para julho de 2037.
O investimento em dez aeroportos regionais atrela a concessão do terminal brasiliense ao Programa AmpliAR do Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor). A lista de contrapartidas compulsórias engloba as pistas e estruturas de Alto Paraíso de Goiás (GO), Barreiras (BA), Bonito (MS), Cáceres (MT), Dourados (MS), Juína (MT), Ponta Grossa (PR), São Miguel do Araguaia (GO), Tangará da Serra (MT) e Três Lagoas (MS).
A conta do subsídio cruzado para dez aeroportos regionais, no entanto, gera ressalvas no mercado financeiro e no setor logístico. Metade dessas pistas do interior operam sem voos comerciais regulares ou rotas de linha previstas no curto prazo. A sustentabilidade dessas estruturas dependerá do fluxo da aviação executiva e do agronegócio, empurrando o peso do custeio direto para o caixa do terminal brasiliense.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) defende o formato do certame como forma de viabilizar obras no interior. Segundo a agência reguladora, o agrupamento de ativos busca justamente garantir investimentos em infraestruturas que não se sustentariam de forma isolada, além de permitir a atualização de pistas e fortalecer polos de turismo e escoamento agrícola.
Os novos incentivos estaduais no setor aéreo serão decisivos para garantir o retorno desse investimento, alertam consultorias do setor e entidades como a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Sem a desoneração do ICMS sobre o combustível de aviação (QAV) por parte dos governos regionais, o risco de sobrecarga na margem de equalização do terminal da capital torna-se uma ameaça real para a saúde operacional de todo o lote.