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Leilão do Aeroporto de Brasília em dezembro vai injetar R$ 857,8 milhões em dez aeroportos regionais, entenda

Vencedor terá de investir R$ 1,2 bilhão na capital e pagar R$ 628,76 milhões para assumir a fatia de 49% da estatal Infraero

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:47

Novo leilão do Aeroporto de Brasília exige R$ 857,8 milhões em investimentos para terminais regionais.
Novo leilão do Aeroporto de Brasília exige R$ 857,8 milhões em investimentos para terminais regionais Crédito: Kelly, Pexels

O repasse de R$ 857,8 milhões para a modernização de dez aeroportos regionais marcam a reta final do leilão do Aeroporto de Brasília, agendada para 17 de dezembro. A futura administradora terá de bancar essa modernização no interior do país e ainda injetar R$ 1,2 bilhão em infraestrutura no próprio hub da capital federal, além de assumir os 49% que hoje pertencem à Infraero por R$ 628,76 milhões.

Salas VIPs dos aeroportos

Bradesco Lounge por Divulgação
Itaú Personnalité Lounge por Divulgação
Nubank Lounge (Ultravioleta) por Divulgação
BTG Terminal Privativo por Divulgação
Lounge Nomad por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
Espaço Banco Safra por Divulgação
The Centurion Lounge (American Express) por Divulgação
Espaço C6 Bank por Divulgação
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Bradesco Lounge por Divulgação

Quem está de olho no Aeroporto de Brasília

O Leilão do Aeroporto de Brasília coloca no mesmo ringue a suíça Zurich Airports e a atual operadora, Inframérica, apoiada pela Corporación América. Nos bastidores, atuando de forma discreta, a espanhola Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) e a mexicana Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) também sondam a oportunidade. A Zurich chega forte na disputa justamente por ter arrematado o terminal de Natal, que pertencia à Inframérica, em um processo de relicitação idêntico ao modelo adotado agora na capital.

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Leilão exige R$ 1,2 bilhão em obras na capital

As propostas financeiras para o Leilão do Aeroporto de Brasília entram na fase de validação com exigência de garantia até 10 de dezembro, antecedendo o pregão oficial no dia 17, às 15h. A vencedora precisará erguer um novo terminal internacional, construir um edifício-garagem amplo e reformar o acesso viário ao complexo até o fim do contrato, estipulado para julho de 2037.

Bloco repassa R$ 857,8 milhões a dez terminais regionais

O investimento em dez aeroportos regionais atrela a concessão do terminal brasiliense ao Programa AmpliAR do Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor). A lista de contrapartidas compulsórias engloba as pistas e estruturas de Alto Paraíso de Goiás (GO), Barreiras (BA), Bonito (MS), Cáceres (MT), Dourados (MS), Juína (MT), Ponta Grossa (PR), São Miguel do Araguaia (GO), Tangará da Serra (MT) e Três Lagoas (MS).

A conta do subsídio cruzado para dez aeroportos regionais, no entanto, gera ressalvas no mercado financeiro e no setor logístico. Metade dessas pistas do interior operam sem voos comerciais regulares ou rotas de linha previstas no curto prazo. A sustentabilidade dessas estruturas dependerá do fluxo da aviação executiva e do agronegócio, empurrando o peso do custeio direto para o caixa do terminal brasiliense.

Incentivos podem fazer diferença no resultado

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) defende o formato do certame como forma de viabilizar obras no interior. Segundo a agência reguladora, o agrupamento de ativos busca justamente garantir investimentos em infraestruturas que não se sustentariam de forma isolada, além de permitir a atualização de pistas e fortalecer polos de turismo e escoamento agrícola.

Os novos incentivos estaduais no setor aéreo serão decisivos para garantir o retorno desse investimento, alertam consultorias do setor e entidades como a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Sem a desoneração do ICMS sobre o combustível de aviação (QAV) por parte dos governos regionais, o risco de sobrecarga na margem de equalização do terminal da capital torna-se uma ameaça real para a saúde operacional de todo o lote.

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Leilão Aeroporto Portos

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