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Levantamento aponta quais são os municípios mais afetados pelo tarifaço de Trump

Estudo da Confederação Nacional de Municípios destaca que 864 cidades registraram queda média de 30% nas vendas aos Estados Unidos; perdas atingiram US$ 9,7 bilhões nas economias locais

Mariana Rios

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11:25

A cidade do Rio de Janeiro também foi afetada sobretudo devido à exportação de combustíveis e óleos minerais Crédito: Shutterstock

O tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu municípios brasileiros que dependem do mercado americano, embora não tenha impedido o crescimento das exportações totais do país. Entre as cidades que mantinham relações comerciais com os americanos, mais da metade registrou queda nas vendas ao longo do período analisado.

Os dados são de um levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), publicado pelo jornal Valor Econômico nesta segunda-feira (19). Segundo o estudo, 864 municípios tiveram redução média de 30% no valor exportado aos Estados Unidos, com impacto negativo de US$ 9,7 bilhões nas economias locais.

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No conjunto do país, as exportações brasileiras cresceram US$ 31,8 bilhões nos 12 meses até julho de 2026. As vendas aos Estados Unidos, porém, recuaram US$ 6,7 bilhões na mesma comparação. O período abrange os primeiros 12 meses a partir da imposição das tarifas mais pesadas contra produtos brasileiros, em agosto de 2025.

Ao todo, 1.643 municípios brasileiros tiveram relações comerciais com os Estados Unidos nos dois anos considerados pelo levantamento, o equivalente a cerca de 30% das cidades do país. Em 271 deles, as exportações para o mercado americano foram zeradas, após terem alcançado US$ 104 milhões no período anterior.

Quais cidades e setores foram mais afetados?

Entre os produtos que sofreram os maiores impactos estão madeira de coníferas, açúcares de cana, produtos semimanufaturados de ferro e aço, sebo bovino e portas com seus caixilhos.

São João da Barra, no Rio de Janeiro, aparece entre os municípios com as maiores perdas. A redução nas exportações de combustíveis, óleos minerais e produtos de destilação provocou uma queda de US$ 590 milhões na receita com vendas aos Estados Unidos. As cidades do Rio de Janeiro e de Santos também foram afetadas por produtos desse segmento.

Em Araraquara, no interior de São Paulo, as exportações de produtos hortícolas sofreram impacto. Já no setor cafeeiro, o levantamento destaca Guaxupé, em Minas Gerais, município ligado à produção e à comercialização do grão.

O café esteve entre os produtos atingidos pelas tarifas de 50% aplicadas pelos Estados Unidos em agosto de 2025. As sobretaxas foram revogadas para o setor em julho de 2026, depois de uma lista de isenções publicada em novembro do ano anterior.

Segundo relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), agosto de 2026, primeiro mês completo sem as tarifas, registrou o maior volume de exportações de café para esse mês na série histórica: 4,16 milhões de sacas.

Apesar da recuperação, as vendas aos Estados Unidos continuaram abaixo do patamar anterior. Entre janeiro e agosto de 2026, os americanos responderam por 12,6% dos embarques brasileiros de café, mas o valor ficou 21,6% abaixo do registrado no mesmo período de 2025.

Minas Gerais e Espírito Santo sentem impacto no setor industrial

As exportações de ferro-gusa também sofreram perdas importantes. Em Minas Gerais, Sete Lagoas e Ouro Branco estão entre os municípios afetados, assim como Serra, no Espírito Santo. De agosto de 2025 a julho de 2026, as perdas nas exportações do produto para os Estados Unidos chegaram a US$ 370 milhões nas três cidades.

Cidades menores também registram perdas

Embora municípios de médio porte tenham concentrado a maior perda absoluta nas exportações para os Estados Unidos, as cidades menores também foram atingidas.

Segundo a CNM, 443 municípios de médio porte perderam US$ 3 bilhões em vendas ao mercado americano, uma redução de 20,6%. Entre os 1.107 municípios de menor porte populacional, a retração foi de US$ 2,1 bilhões, ou 22,9%.

Já os 93 municípios mais populosos considerados no levantamento registraram perdas de US$ 1,6 bilhão, equivalentes a uma queda de 9%.

O impacto também variou entre os estados. O Espírito Santo lidera em proporção de municípios com relações comerciais com os Estados Unidos: 68% de suas cidades se enquadram nessa condição. Em seguida aparecem Rio de Janeiro, com 59%, e São Paulo, com 54%.

Algumas cidades ampliaram as exportações

Apesar das perdas, determinados municípios conseguiram aumentar as vendas externas. Pindamonhangaba, em São Paulo, registrou ganho de US$ 252 milhões, impulsionado principalmente pelas exportações de alumínio e seus produtos.

Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Piracicaba, em São Paulo, também apresentaram crescimento, com destaque para equipamentos mecânicos, caldeiras e produtos relacionados.

O setor de carne bovina é um exemplo de redirecionamento das vendas. Entre agosto e novembro de 2025, os embarques brasileiros de carne bovina resfriada e congelada cresceram 52,1%, apesar de terem caído 55,3% para os Estados Unidos. No mesmo período, as vendas para a China aumentaram 66,3%, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).