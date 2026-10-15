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Lote extra do PIS Pasep cai na conta nesta quinta-feira, com até R$ 1.621 liberados, e milhares de brasileiros podem receber

Mais de 1 milhão de trabalhadores recebem pagamento complementar e Bahia tem R$ 66,8 milhões da verba liberada

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:44

PIS/PASEP
Para garantir o valor é necessário ter pelo menos cinco anos de cadastro no PIS/Pasep Crédito: Foto: Reprodução

Mais de 1 milhão de trabalhadores têm dinheiro novo disponível a partir desta quinta-feira (15/10) com a liberação de um lote complementar do abono salarial PIS/Pasep. A rodada extra destina R$ 804,2 milhões para pessoas que não receberam no calendário normal porque o empregador corrigiu os dados do ano-base 2024 entre setembro de 2025 e junho de 2026. A verba varia de R$ 136,00 para quem trabalhou apenas um mês até o teto de R$ 1.621,00 para quem esteve contratado durante os 12 meses do ano apurado.

O prazo para sacar o benefício vai até o dia 30 de dezembro deste ano.

Carteira de trabalho

O desemprego no Brasil caiu para 5,4% no 2º trimestre, a menor taxa desde 2012. por Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG
O país atingiu a marca recorde de 103,1 milhões de pessoas trabalhando. por Shutterstock
Apesar do avanço nas vagas, o salário médio travou em R$ 3.738 por mês. por Shutterstock
Setores de comércio, serviços e transportes puxaram a criação de postos. por Reprodução
A informalidade atingiu 37,4%, somando 13,6 milhões de trabalhadores. por Shutterstock
Com mais contratações, a renda total na economia bateu recorde de R$ 380,3 bilhões. por Marcello Casal Jr/Agencia Brasil
O consumo aquecido pressiona a inflação e pode manter os juros altos por mais tempo. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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O desemprego no Brasil caiu para 5,4% no 2º trimestre, a menor taxa desde 2012. por Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG

O repasse baiano e o volume liberado no Nordeste

A Bahia tem a maior fatia de recursos do Nordeste no lote extra, com R$ 66,8 milhões para os trabalhadores do estado. Na sequência, aparecem o Maranhão com R$ 40,1 milhões, Ceará com R$ 30,7 milhões, Pernambuco com R$ 24,8 milhões, Alagoas com R$ 13,5 milhões, Piauí com R$ 13,2 milhões, Paraíba com R$ 11,4 milhões, Rio Grande do Norte com R$ 6,3 milhões e Sergipe com R$ 6,0 milhões.

No plano nacional, 704.398 trabalhadores do setor privado recebem pela Caixa e 326.501 servidores públicos têm acesso ao abono via Banco do Brasil.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Regras para receber e como consultar o saldo no aplicativo

Para garantir o valor é necessário ter pelo menos cinco anos de cadastro no PIS/Pasep, ter exercido atividade remunerada por ao menos 30 dias em 2024 e ter recebido salário médio mensal de até R$ 2.766,00.

As informações do vínculo precisam estar devidamente declaradas no eSocial. A consulta deve ser feita no aplicativo Carteira de Trabalho Digital acessando a opção Benefícios, seguida de Abono Salarial e Pagamentos. No app é possível conferir o valor exato, a data e a instituição bancária responsável pelo crédito.

Como sacar o valor depositado pela Caixa e pelo Banco do Brasil

Para quem trabalha em empresas privadas e recebe pela Caixa, o crédito entra automático em conta bancária ou na poupança social pelo aplicativo Caixa Tem. Quem não é correntista pode sacar em agências, lotéricas e caixas eletrônicos.

No caso dos servidores públicos atendidos pelo Banco do Brasil, o pagamento cai em conta corrente, Pix ou TED, podendo também ser retirado presencialmente na agência. Dúvidas adicionais são esclarecidas pela central telefônica 158 do Ministério do Trabalho.

Tags:

Brasil Economia Benefício Pis/pasep

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