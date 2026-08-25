AJUDA NO GRAMADO

Lula quer socorrer clubes quebrados mas avisa que futebol não pode pagar salários milionários

Proposta enviada à Caixa sugere renegociação de dívidas, enquanto presidente dispara contra salários astronômicos e patrocínios controversos no futebol

Juliana Rodrigues

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:00

Lula Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A farra dos salários milionários e a má gestão que sufocam os cofres do futebol brasileiro entraram de vez na mira do Palácio do Planalto. Em entrevista à TV Record neste domingo (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou que acionou a Caixa Econômica Federal para desenhar uma espécie de "Desenrola" esportivo. A ideia é dar um fôlego financeiro aos times atolados em dívidas, mas a sinalização veio acompanhada de duras críticas à bagunça administrativa dos clubes.

A conta que não fecha e a farra dos patrocínios

Na avaliação de Lula, grande parte do abismo financeiro em que as equipes se meteram é fruto de irresponsabilidade. Ele pontuou que o futebol nacional vive uma realidade paralela, onde se pagam salários incompatíveis com a economia do país enquanto dirigentes recorrem a fontes de receita questionáveis.

O presidente demonstrou incômodo direto com a proliferação de contratos de patrocínio vindos de plataformas de apostas e até de sites de conteúdo adulto.

"Como que a gente vai permitir isso num futebol que é coisa do povo brasileiro, que as crianças estão assistindo?" Lula Presidente da república

O drama do Corinthians na ponta do lápis

Para ilustrar o tamanho do nó financeiro, Lula usou como exemplo o próprio time do coração. O presidente expôs a matemática intrigante do financiamento do estádio corintiano junto à Caixa ao mencionar que o valor inicial era de R$ 400 milhões, o clube já desembolsou R$ 1,075 bilhão em pagamentos e, ainda assim, o saldo devedor atual estaria em R$ 600 milhões.

"Sinceramente? Eu não consigo entender a dívida", admitiu o presidente ao comentar os números impressionantes da Arena. Sem passar pano para o clube do Parque São Jorge, ele cravou que não seria contra uma eventual intervenção judicial no Corinthians para colocar a casa em ordem.

Sofrimento de torcedor

Se a análise econômica foi severa, o lado torcedor falou mais alto ao comentar o momento dentro das quatro linhas. Ao desabafar com humor sobre a fase técnica da equipe, Lula descontraiu sobre a seca de gols e a falta de recursos para contratar grandes nomes: "Pelo amor de Deus, Corinthians, chuta para o gol!".