Lula venceu em 93 das 100 cidades onde Bolsa Família alcança maior parcela da população e teve 72% dos votos

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Juliana Rodrigues
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 14:00
O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado em 93 dos 100 municípios brasileiros com maior proporção da população atendida pelo Bolsa Família. Nessas localidades, o petista conquistou 72% dos votos válidos no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 28% de Flávio Bolsonaro (PL). Os números fazem parte de um levantamento da Setup News divulgado pela CNN Brasil, com base nos resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O mapa do Bolsa Família e o voto nas urnas do interior
O cenário muda quando são consideradas as 100 cidades com maior número absoluto de famílias beneficiárias do programa. Nesse grupo, Lula obteve 52,5% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 47,5%. A diferença mostra como a escolha do critério de comparação altera o retrato eleitoral. No resultado nacional, o presidente foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do adversário.
Nos municípios com ampla cobertura do Bolsa Família, os repasses mensais representam uma fonte de renda para milhares de famílias de baixa renda e também movimentam a economia local. Os recursos ajudam a custear alimentação e outras despesas essenciais, com reflexos no comércio e na prestação de serviços.
O impacto econômico das transferências de renda é objeto de estudos. Uma pesquisa conduzida por pesquisadores ligados ao Banco Mundial e divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social identificou efeitos positivos da expansão do Bolsa Família sobre o consumo, o emprego formal e a arrecadação de impostos nas economias locais. A análise considerou a ampliação do programa a partir de 2009 e apontou benefícios econômicos que alcançaram também trabalhadores não atendidos diretamente pelas transferências.
Antes do segundo turno, pesquisas de intenção de voto também indicavam vantagem de Lula entre eleitores que recebiam o Bolsa Família ou moravam com alguém atendido pelo programa.
Em levantamento realizado entre 15 e 17 de setembro, o Datafolha apontou 60% das intenções de voto para Lula e 33% para Flávio Bolsonaro nesse grupo, em uma simulação de segundo turno. A margem de erro específica desse segmento era de cinco pontos percentuais.
A Quaest identificou resultado semelhante em pesquisa realizada entre 10 e 13 de outubro. Entre os beneficiários do Bolsa Família, Lula aparecia com 60% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 31%.
Os levantamentos foram realizados antes da eleição e mediam a preferência declarada pelos entrevistados. Embora indiquem maior apoio ao presidente entre pessoas alcançadas pelo programa social, não demonstram, isoladamente, os motivos que levaram cada eleitor a escolher um candidato.
Parlamentares do PL e da oposição ao governo federal sustentam que a presença contínua de repasses estatais limita a autonomia econômica no interior. O grupo defende o direcionamento de recursos para infraestrutura, industrialização e qualificação profissional, visando à geração de empregos com carteira assinada.
O levantamento da Setup News divulgado pela CNN Brasil apresenta os dez municípios com maior participação proporcional da população no Bolsa Família. A lista reúne cidades das regiões Norte e Nordeste, com destaque para Amapá, Pará, Amazonas e Maranhão.
A relação abaixo segue a ordem do levantamento e informa o número absoluto de famílias beneficiárias apresentado pela publicação. A quantidade de famílias, isoladamente, não define a posição de cada município no ranking.
Já no ranking nacional por quantidade absoluta de famílias atendidas, a liderança é de São Paulo, com 663.234 famílias, seguida do Rio de Janeiro, com 418.534, e de Fortaleza, com 299.959.
Salvador aparece na quarta posição nacional nesse recorte, com 293.721 famílias beneficiárias, segundo os números divulgados pela CNN Brasil.
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