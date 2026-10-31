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Lula venceu em 93 das 100 cidades onde Bolsa Família alcança maior parcela da população e teve 72% dos votos

Levantamento baseado em dados do TSE mostra vantagem do presidente reeleito nas localidades com maior cobertura proporcional do programa social

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 14:00

Bolsa família
Lula atinge 72% dos votos nas cidades com maior proporção do Bolsa Família. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Lyon Santos/ MDS

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado em 93 dos 100 municípios brasileiros com maior proporção da população atendida pelo Bolsa Família. Nessas localidades, o petista conquistou 72% dos votos válidos no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 28% de Flávio Bolsonaro (PL). Os números fazem parte de um levantamento da Setup News divulgado pela CNN Brasil, com base nos resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O mapa do Bolsa Família e o voto nas urnas do interior

Lula venceu em 93 dos 100 municípios com maior proporção de beneficiários do Bolsa Família no país. por Lula em São Bernardo dos Campos neste domingo (25)
Repasse mensal garante a compra de itens básicos de consumo por famílias em situação de vulnerabilidade. por AGENCIA BRASIL
Presidente reeleito registrou 72% dos votos válidos nas cidades com mais atendidos pelo programa social. por AGENCIA BRASIL
Flávio Bolsonaro alcançou 28% da votação nos municípios de maior dependência da transferência de renda. por AGENCIA BRASIL
Recursos do benefício movimentam feiras, mercados e serviços essenciais nas pequenas cidades. por AGENCIA BRASIL
Transferência direta de renda atua na manutenção do comércio e na arrecadação das prefeituras do interior. por IA/GEMINI
Oposição defende investimentos em industrialização e infraestrutura para gerar empregos com carteira assinada. por Divulgação/MDS
Pesquisas do Datafolha, Quaest e AtlasIntel mostram busca por estabilidade financeira e segurança alimentar. por Wilson Moreno/Secom/PMM
Municípios do Amapá, Pará, Amazonas e Maranhão lideram o ranking de dependência do benefício estatal. por Foto: Lyon Santos/MDS
Decisão do eleitorado no interior associa a manutenção do programa à preservação da economia da cidade. por MDAS/Divulgação
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Lula venceu em 93 dos 100 municípios com maior proporção de beneficiários do Bolsa Família no país. por Lula em São Bernardo dos Campos neste domingo (25)

O cenário muda quando são consideradas as 100 cidades com maior número absoluto de famílias beneficiárias do programa. Nesse grupo, Lula obteve 52,5% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 47,5%. A diferença mostra como a escolha do critério de comparação altera o retrato eleitoral. No resultado nacional, o presidente foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do adversário.

Nos municípios com ampla cobertura do Bolsa Família, os repasses mensais representam uma fonte de renda para milhares de famílias de baixa renda e também movimentam a economia local. Os recursos ajudam a custear alimentação e outras despesas essenciais, com reflexos no comércio e na prestação de serviços.

O impacto econômico das transferências de renda é objeto de estudos. Uma pesquisa conduzida por pesquisadores ligados ao Banco Mundial e divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social identificou efeitos positivos da expansão do Bolsa Família sobre o consumo, o emprego formal e a arrecadação de impostos nas economias locais. A análise considerou a ampliação do programa a partir de 2009 e apontou benefícios econômicos que alcançaram também trabalhadores não atendidos diretamente pelas transferências.

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Pesquisas já apontavam preferência por Lula entre beneficiários

Antes do segundo turno, pesquisas de intenção de voto também indicavam vantagem de Lula entre eleitores que recebiam o Bolsa Família ou moravam com alguém atendido pelo programa.

Em levantamento realizado entre 15 e 17 de setembro, o Datafolha apontou 60% das intenções de voto para Lula e 33% para Flávio Bolsonaro nesse grupo, em uma simulação de segundo turno. A margem de erro específica desse segmento era de cinco pontos percentuais.

A Quaest identificou resultado semelhante em pesquisa realizada entre 10 e 13 de outubro. Entre os beneficiários do Bolsa Família, Lula aparecia com 60% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 31%.

Os levantamentos foram realizados antes da eleição e mediam a preferência declarada pelos entrevistados. Embora indiquem maior apoio ao presidente entre pessoas alcançadas pelo programa social, não demonstram, isoladamente, os motivos que levaram cada eleitor a escolher um candidato.

Oposição defende emprego formal e qualificação

Parlamentares do PL e da oposição ao governo federal sustentam que a presença contínua de repasses estatais limita a autonomia econômica no interior. O grupo defende o direcionamento de recursos para infraestrutura, industrialização e qualificação profissional, visando à geração de empregos com carteira assinada.

Cidades com maior proporção da população atendida pelo Bolsa Família

O levantamento da Setup News divulgado pela CNN Brasil apresenta os dez municípios com maior participação proporcional da população no Bolsa Família. A lista reúne cidades das regiões Norte e Nordeste, com destaque para Amapá, Pará, Amazonas e Maranhão. 

A relação abaixo segue a ordem do levantamento e informa o número absoluto de famílias beneficiárias apresentado pela publicação. A quantidade de famílias, isoladamente, não define a posição de cada município no ranking.

  1. Itaubal (AP): 2.024 famílias
  2. Mocajuba (PA): 9.089 famílias
  3. Autazes (AM): 15.932 famílias
  4. Cachoeira Grande (MA): 3.653 famílias
  5. Cajari (MA): 5.585 famílias
  6. Belágua (MA): 2.039 famílias
  7. Anajás (PA): 6.327 famílias
  8. Pracuúba (AP): 1.128 famílias
  9. Serrano do Maranhão (MA): 4.011 famílias
  10. São Paulo de Olivença (AM): 7.410 famílias

Já no ranking nacional por quantidade absoluta de famílias atendidas, a liderança é de São Paulo, com 663.234 famílias, seguida do Rio de Janeiro, com 418.534, e de Fortaleza, com 299.959.

Salvador aparece na quarta posição nacional nesse recorte, com 293.721 famílias beneficiárias, segundo os números divulgados pela CNN Brasil.

Calendário de pagamento do Bolsa Família | Outubro 2026

Confira a data de pagamento outubro de 2026 por Lyon Santos/MDS
Para quem tem NIS final 1: o benefício será liberado em 19 de outubro, segunda-feira por IA/GEMINI
Quem tem NIS final 2 recebe o pagamento em 20 de outubro, terça-feira por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Para quem tem NIS final 3, a data de liberação é 21 de outubro, quarta-feira por José Cruz/Agência Brasil
O pagamento para NIS final 4 está previsto para 22 de outubro, quinta-feira por Divulgação/INSS
Quem tem NIS final 5 recebe o benefício em 23 de outubro, sexta-feira por Lyon Santos/MDS
Para NIS final 6, o dinheiro será liberado em 26 de outubro, segunda-feira por AGENCIA BRASIL
Quem tem NIS final 7 recebe em 27 de outubro, terça-feira por AGENCIA BRASIL
Para quem tem NIS final 9, a liberação ocorre em 29 de outubro, quinta-feira por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Quem tem NIS final 0 recebe o benefício em 30 de outubro, sexta-feira por Foto: Lyon Santos/MDS
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Confira a data de pagamento outubro de 2026 por Lyon Santos/MDS

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Lula Governo Federal Benefício Bolsa Familia

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