RISCO

Maior banco da Suíça tenta mudar regra de capital após crise; entenda os títulos AT1

UBS defende ampliação do uso de títulos de maior risco; comissão parlamentar suíça retoma discussão na segunda (31)

Mariana Rios

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 20:00

UBS: maior banco da Suíça tenta mudar regra de capital após crise de 2023; entenda os títulos AT1 Crédito: Divulgação/UBS

A Suíça se prepara para mais uma etapa de uma discussão que pode mudar a forma como o UBS, maior banco do país, terá de se preparar para uma eventual crise financeira. Uma comissão parlamentar deve voltar ao tema na segunda-feira, 31 de agosto, depois de adiar uma votação prevista para o início do mês. A decisão final sobre as novas regras, porém, não é esperada antes do próximo ano.

No centro do debate está uma pergunta: quanto do capital exigido do UBS poderá ser formado por títulos AT1, em vez de capital próprio? A alternativa interessa ao banco porque os AT1 são uma forma de financiamento mais barata do que o capital dos acionistas. Para os reguladores, porém, a questão é saber se esses títulos conseguem realmente proteger o banco e o sistema financeiro em uma crise.

A trajetória do maior banco suíço 1 de 13

O que é o UBS?

O UBS é o maior banco da Suíça e uma das grandes instituições financeiras internacionais. Em 2023, comprou o Credit Suisse, outro gigante suíço, depois que a instituição entrou em uma grave crise.

A operação aumentou ainda mais o peso do UBS dentro do sistema financeiro suíço. O banco passou a responder por cerca de um quarto do mercado suíço de empréstimos e depósitos, segundo o vice-presidente do Banco Nacional Suíço, Antoine Martin.

É justamente por esse tamanho que as autoridades consideram o UBS uma instituição que não pode simplesmente quebrar sem provocar consequências importantes para a economia. Esse tipo de banco é chamado de “grande demais para quebrar”, ou too big to fail.

Por que a Suíça quer que o UBS tenha mais capital?

A preocupação aumentou depois da crise do Credit Suisse, em 2023. O banco acabou sendo comprado pelo UBS em uma operação organizada pelas autoridades suíças.

Depois do episódio, o governo suíço passou a defender regras mais rígidas para reduzir o risco de que uma nova crise bancária obrigue o Estado a intervir novamente.

A principal proposta é fazer com que as unidades estrangeiras do UBS sejam integralmente respaldadas por CET1, sigla para Common Equity Tier 1. Em termos simples, trata-se do capital considerado de maior qualidade, formado principalmente por ações e lucros retidos e capaz de absorver perdas imediatamente.

O governo estima que a medida exigiria cerca de US$ 20 bilhões adicionais em CET1 do UBS. O banco considera a proposta excessiva e afirma que ela poderia aumentar seus custos e prejudicar sua competitividade internacional.

Basileia III: o que é?

É um conjunto de padrões internacionais criado depois da crise financeira de 2007-2009 para tornar os bancos mais resistentes a perdas e crises. Entre outras coisas, estabelece requisitos de capital e liquidez.

A Suíça incorporou as regras finais de Basileia III à sua regulamentação, com as normas de implementação entrando em vigor em 1º de janeiro de 2025.

O que está sendo discutido agora é algo além dos padrões internacionais mínimos: regras específicas e mais rigorosas para proteger a Suíça de uma nova crise envolvendo seu maior banco.

Isso é possível porque Basileia III estabelece padrões internacionais mínimos. Os países podem adotar exigências mais duras para determinadas instituições ou situações.

O que são os títulos AT1?

AT1 é a sigla em inglês para Additional Tier 1, ou Capital Adicional de Nível 1.

São títulos emitidos pelos bancos para captar dinheiro com investidores. Eles têm uma característica importante: em uma situação de crise, podem absorver perdas. Dependendo das regras, seus pagamentos podem ser suspensos, os títulos podem ser convertidos em ações ou os investidores podem sofrer perdas.

Os AT1 foram criados depois da crise financeira de 2007-2009 justamente para aumentar a capacidade dos bancos de absorver perdas sem depender imediatamente de um resgate público. Eles também têm uma vantagem para as instituições: em geral, são uma fonte de financiamento mais barata do que levantar capital por meio da emissão de ações.

Por que o Credit Suisse mudou a discussão?

A crise do Credit Suisse colocou os AT1 sob os holofotes.

Como parte da aquisição do banco pelo UBS, cerca de US$ 17 bilhões em títulos AT1 foram anulados. O episódio provocou processos judiciais e levantou dúvidas em mercados internacionais sobre como esses instrumentos deveriam funcionar em uma crise.

O problema, para os defensores de uma reforma, é que os AT1 do Credit Suisse não funcionaram como uma espécie de amortecedor enquanto o banco ainda tentava sobreviver. As perdas nos títulos vieram quando a instituição já estava sendo resgatada pelo UBS.

Por isso, a discussão atual tenta encontrar uma forma de fazer com que os AT1 possam absorver perdas mais cedo, antes que uma instituição chegue a uma situação de colapso.

Como seria essa mudança?

Uma proposta apresentada pelos professores Yvan Lengwiler e Corinne Zellweger-Gutknecht prevê duas etapas.

Na primeira, se o banco cair abaixo de determinado nível regulatório de capital, poderiam ser suspensos os pagamentos de juros dos AT1, os dividendos aos acionistas e os bônus da administração.

Se isso não fosse suficiente para recuperar a situação financeira, viria uma segunda etapa: os detentores de AT1 poderiam converter voluntariamente seus títulos em ações enquanto o banco faria uma nova captação de recursos.

A ideia é fazer com que o AT1 cumpra melhor sua função de absorver perdas sem tornar o instrumento tão arriscado ou pouco atrativo que deixe de existir um mercado para ele.

O que a UBS quer?

A UBS tem defendido o fortalecimento dos AT1. Para o banco, uma reforma desse tipo poderia abrir espaço para que uma parcela maior das novas exigências de capital fosse cumprida com AT1, reduzindo a necessidade de capital próprio.

A instituição também encomendou um estudo sobre a reforma dos AT1, publicado em junho. Entre os autores estão Lengwiler e o advogado Rolf Watter, que já representou a UBS. Os autores disseram que o banco não influenciou as conclusões do trabalho.

A proposta ganhou espaço no Parlamento suíço e passou a ser considerada uma possível saída intermediária entre a posição do governo e a resistência da UBS.

O que acontece em 31 de agosto?

A comissão parlamentar responsável pela discussão deve analisar justamente se os AT1 são uma alternativa viável e em que medida poderiam ser usados para atender às novas exigências de capital do UBS.

O presidente da comissão, Erich Ettlin, afirmou que essa será uma das questões tratadas em 31 de agosto. Depois dessa etapa, o processo parlamentar continuará. Uma decisão definitiva sobre as novas regras não é esperada antes de 2027.

Há três possibilidades principais: os parlamentares podem aceitar algum tipo de compromisso envolvendo os AT1; podem optar por outra alternativa que reduza a parcela de capital próprio exigida do UBS; ou podem apoiar a proposta original do governo.

E o Brasil?

A discussão acontece na Suíça e não significa que uma eventual mudança nas regras do UBS vá alterar diretamente os bancos brasileiros.

O interesse para o Brasil está principalmente no fato de que AT1 e Basileia III fazem parte da estrutura internacional de regulação bancária. Basileia III estabelece padrões para bancos internacionalmente ativos, e o Brasil também participa desse sistema internacional de normas.