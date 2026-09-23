QUE CASA É ESSA?

Mansão de 7 mil m² em Brasília, com 3 pavimentos e à beira do lago, é a residência do próximo presidente da República

Toda mobiliada no estilo modernista e com acervo do século XVII, Palácio da Alvorada abriga mais de 10 mil animais e reúne histórias curiosas de bastidores

Maiara Baloni

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:00

Projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1958, o Palácio da Alvorada combina arquitetura modernista, relíquias do século XVII e jardins às margens do Lago Paranoá. Crédito: Reprodução/Wikimedia commons

Três pavimentos, sete mil metros quadrados de área construída, fachada toda em vidro, piscina com azulejos azuis e milhares de animais nos arredores. Localizada às margens do Lago Paranoá, a mansão projetada por Oscar Niemeyer não está em nenhum site de imobiliária, mas serve de moradia oficial para os presidentes do Brasil desde a inauguração da capital federal.

Construído em apenas 18 meses, o Palácio da Alvorada foi o primeiro prédio inaugurado em Brasília, em 30 de junho de 1958.

Por dentro do Palácio da Alvorada: os detalhes da mansão presidencial 1 de 21

Mais de 10 mil animais nos gramados e lagos

Quem observa o palácio do lado de fora percebe que a fauna local é parte constante do cenário. Um levantamento apurado pelo portal R7 em 2026 apontou que as residências oficiais da Presidência da República somam mais de 10 mil animais.

Nos jardins, bandos de emas circulam livremente pela grama junto a papagaios, jabutis, capivaras, garças e macacos vindos da vegetação nativa do cerrado. Já nos espelhos d’água e tanques do complexo vivem milhares de peixes, incluindo carpas e espécimes de pirarucu.

Segredos da arquitetura e o projeto rejeitado

A famosa fachada da residência quase teve um visual diferente. O presidente Juscelino Kubitschek recusou o primeiro projeto de Niemeyer por falta de monumentalidade, pedindo um palácio que continuasse sendo admirado um século depois.

O arquiteto desenhou então os pilares brancos curvados em mármore. O cálculo de Joaquim Cardozo permitiu que cada coluna tocasse o solo por apenas um vértice, criando a ilusão de ótica de que a estrutura flutua no ar. As linhas curvas renderam ao projeto o apelido de "barroco", e o formato das colunas virou o símbolo do Brasão do Distrito Federal, sendo reproduzido em construções por todo o país.

Salões de estado e o acervo do térreo

O térreo é voltado para recepcionar autoridades e abriga relíquias históricas.

Muro de ouro: no hall de entrada, a parede principal é revestida em ouro com a frase gravada por JK em 1956 prevendo o futuro da nova capital.

Refeições de Estado: o Salão de Banquetes tem mesa para 50 pessoas e guarda o aparelho de talheres vindo do antigo Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.

Raridades e antiguidades: a Sala de Jantar exibe mesa Chippendale, pinturas flamengas do século XVII (de Cornelis de Heem e Jan van Huysum) e porcelana da Companhia Britânica das Índias Orientais do século XVIII.

Galeria de arte: as paredes contam com telas de Candido Portinari (Jangadas do Nordeste e Os Seringueiros), Aldemir Martins (Vaqueiro), Djanira (Colhendo Café), Alfredo Volpi e Di Cavalcanti, além de esculturas de Victor Brecheret (Morena e Saindo do Banho) e Alfredo Ceschiatti (As Iaras).

Biblioteca e peças sagradas: o acervo reúne mais de 3,4 mil livros, mapas do Brasil colonial dos anos 1645 e 1656, pinturas de Rodolfo Amoedo e imagens religiosas em madeira dos séculos XVII e XVIII na Sala de Música.

Arte indígena: o mezanino exibe três urnas funerárias indígenas originais da Ilha de Marajó.

O andar privativo e a suíte presidencial

Enquanto o térreo cumpre papel institucional, o primeiro andar é reservado exclusivamente à vida privada da família presidencial. O pavimento abriga a suíte principal do presidente, dois apartamentos adicionais para hóspedes ou familiares e salas íntimas de estar e convivência.

Na área externa do complexo, a ala de lazer conta com churrasqueira e piscina com azulejos. No subsolo, o palácio dispõe de estrutura com auditório e cinema para 30 pessoas, sala de jogos, centro médico, cozinha industrial, almoxarifado e lavanderia.

Estrutura elétrica de 110V e a moradia de 7 dias

A história do palácio inclui descobertas curiosas, como a restauração feita entre 2004 e 2006. Na ocasião, os técnicos descobriram que toda a fiação funcionava em 110V, divergindo do padrão de 220V do Distrito Federal, o que exigiu a substituição completa da rede elétrica do edifício.

Outro episódio marcante ocorreu em 2017, quando o presidente Michel Temer gastou R$ 24 mil em intervenções no imóvel, incluindo a instalação de uma tela de proteção no segundo andar para seu filho, Michelzinho, a primeira criança a morar no Alvorada desde o governo João Goulart, na década de 1960. Apesar das adaptações, Temer permaneceu apenas sete dias na residência antes de retornar ao Palácio do Jaburu, declarando que a estrutura era grande demais e não tinha "cara de casa".

Visitação pública e programas escolares

Mesmo sendo moradia oficial, o local abre espaço para visitas gratuitas aos domingos, das 9h às 14h, com percursos de uma hora para turmas de até 30 pessoas agendados pelo site oficial (visitapr.presidencia.gov.br).