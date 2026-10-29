Marca argentina de atum em lata suspende produção e afasta 60 funcionários

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Mariana Rios
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:00
A falta de peixe para produzir conservas vai paralisar por até dois meses a única fábrica de enlatados de pescado da marca argentina La Campagnola. A unidade fica em Mar del Plata, na Argentina, e a interrupção deve atingir 60 trabalhadores, que terão os contratos suspensos a partir da próxima semana, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Pesqueira (SOIP).
A situação tem uma particularidade: enquanto enfrenta a falta de cavala, peixe usado na fabricação de conservas, a empresa acumula um grande estoque de atum congelado importado do Equador. As informações foram publicadas pelo jornal argentino Clarín.
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A escassez de matéria-prima está relacionada à queda de 90% na disponibilidade de cavala em comparação com o ano anterior. A redução compromete a produção, mesmo com a tentativa de substituir o atum por outras espécies de peixe.
Em comunicado, a Arcor, dona da La Campagnola, afirmou que a temporada de pesca desfavorável dificultou o acesso à matéria-prima e impediu a manutenção do fornecimento necessário para sustentar as atividades da fábrica. A empresa informou que analisa alternativas em conjunto com o sindicato, dentro das normas trabalhistas vigentes.
Segundo a publicação especializada Revista Puerto, a temporada de pesca foi tão ruim que o único barco que havia saído para pescar cavala abandonou essa atividade e voltou a capturar merluza-argentina. Mais recentemente, embarcações costeiras relataram ter encontrado cardumes de cavala próximos ao litoral.
A La Campagnola também tem menos alternativas para manter a produção porque não trabalha com anchovas de Rawson ou Buenos Aires, utilizadas por outras fábricas para produzir conservas e pescado salgado.
Representantes sindicais afirmaram que a decisão foi comunicada aos delegados no fim da semana. Até então, os funcionários vinham trabalhando com certa regularidade. Os termos da suspensão dos contratos ainda estavam em negociação.
A paralisação ocorre em meio a dificuldades mais amplas na indústria pesqueira de Mar del Plata, marcada pela redução das capturas e pelo aumento dos custos operacionais.
O porto concentra metade das capturas de pescado da Argentina, principalmente de merluza-argentina. Segundo estimativas citadas na reportagem, mais de 95 mil toneladas ainda poderiam ser capturadas neste ano, o equivalente a cerca de 1.900 contêineres de exportação.
Apesar desse potencial, as exportações do porto caíram 80% entre janeiro e setembro, na comparação anual, de acordo com estimativas do Consórcio Portuário Regional.
Os custos também pressionam o setor. O diesel marítimo representa até 45% das despesas operacionais e ficou mais de 80% mais caro em 2026, segundo associações do segmento. Além disso, a reportagem aponta aumento médio de 300% na taxa cobrada pela extração de recursos pesqueiros e o retorno do Imposto de Renda para tripulantes embarcados.
A Arcor comprou a fábrica em 2006. Em 2019, fechou outra unidade da marca em Mendoza, onde trabalhavam 150 pessoas. Atualmente, o grupo mantém outras três fábricas da La Campagnola na Argentina, voltadas à produção de tomates e molhos.