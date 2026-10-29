CRISE

Marca argentina de atum em lata suspende produção e afasta 60 funcionários

La Campagnola, do grupo Arcor, deve interromper por até dois meses as atividades de sua única fábrica de conservas de peixe na Argentina

Mariana Rios

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:00

Marca argentina de atum em lata suspende produção e afasta 60 funcionários por falta de peixe Crédito: Reprodução Clarín

A falta de peixe para produzir conservas vai paralisar por até dois meses a única fábrica de enlatados de pescado da marca argentina La Campagnola. A unidade fica em Mar del Plata, na Argentina, e a interrupção deve atingir 60 trabalhadores, que terão os contratos suspensos a partir da próxima semana, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Pesqueira (SOIP).

A situação tem uma particularidade: enquanto enfrenta a falta de cavala, peixe usado na fabricação de conservas, a empresa acumula um grande estoque de atum congelado importado do Equador. As informações foram publicadas pelo jornal argentino Clarín.

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A escassez de matéria-prima está relacionada à queda de 90% na disponibilidade de cavala em comparação com o ano anterior. A redução compromete a produção, mesmo com a tentativa de substituir o atum por outras espécies de peixe.

Em comunicado, a Arcor, dona da La Campagnola, afirmou que a temporada de pesca desfavorável dificultou o acesso à matéria-prima e impediu a manutenção do fornecimento necessário para sustentar as atividades da fábrica. A empresa informou que analisa alternativas em conjunto com o sindicato, dentro das normas trabalhistas vigentes.

Falta de peixe limita produção de conservas

Segundo a publicação especializada Revista Puerto, a temporada de pesca foi tão ruim que o único barco que havia saído para pescar cavala abandonou essa atividade e voltou a capturar merluza-argentina. Mais recentemente, embarcações costeiras relataram ter encontrado cardumes de cavala próximos ao litoral.

A La Campagnola também tem menos alternativas para manter a produção porque não trabalha com anchovas de Rawson ou Buenos Aires, utilizadas por outras fábricas para produzir conservas e pescado salgado.

Representantes sindicais afirmaram que a decisão foi comunicada aos delegados no fim da semana. Até então, os funcionários vinham trabalhando com certa regularidade. Os termos da suspensão dos contratos ainda estavam em negociação.

Crise atinge setor pesqueiro argentino

A paralisação ocorre em meio a dificuldades mais amplas na indústria pesqueira de Mar del Plata, marcada pela redução das capturas e pelo aumento dos custos operacionais.

O porto concentra metade das capturas de pescado da Argentina, principalmente de merluza-argentina. Segundo estimativas citadas na reportagem, mais de 95 mil toneladas ainda poderiam ser capturadas neste ano, o equivalente a cerca de 1.900 contêineres de exportação.

Apesar desse potencial, as exportações do porto caíram 80% entre janeiro e setembro, na comparação anual, de acordo com estimativas do Consórcio Portuário Regional.

Os custos também pressionam o setor. O diesel marítimo representa até 45% das despesas operacionais e ficou mais de 80% mais caro em 2026, segundo associações do segmento. Além disso, a reportagem aponta aumento médio de 300% na taxa cobrada pela extração de recursos pesqueiros e o retorno do Imposto de Renda para tripulantes embarcados.